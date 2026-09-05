بررسی نقشه‌های هواشناسی از تداوم گرما و وزش باد در کشور و افزایش دمای تهران تا ۳۶ درجه سانتیگراد خبر می‌دهد.

جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ شرایط جوی در بخش قابل توجهی از کشور پایدار است. البته در برخی مناطق شمالی و ارتفاعات، افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد.

در نوار شمالی کشور، ارتفاعات البرز و برخی مناطق شمال‌غرب طی ساعات بعدازظهر شرایط برای افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده فراهم است و در برخی نقاط احتمال رعدوبرق نیز وجود دارد.

در بخش‌هایی از مرکز، شرق و جنوب‌شرق کشور وزش باد پدیده غالب خواهد بود و در مناطق مستعد، احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

بررسی نقشه‌های پیش‌یابی همچنین از تداوم هوای گرم در بخش‌هایی از مرکز و جنوب کشور حکایت دارد؛ هرچند در نوار شمالی کشور شرایط دمایی متفاوت بوده و در برخی مناطق کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

روز یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه بارش‌های پراکنده همراه با صاعقه و وزش باد در شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی در استان‌های قزوین، البرز، تهران و مرکزی پیش‌بینی شده است.

طی ۵ روز آینده در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب و جنوب غرب کرمان و ارتفاعات هرمزگان شرایط برای رشد ابرهای همرَفتی با احتمال رگبار، صاعقه و وزش باد دور از انتظار نیست.

همچنین طی ۵ روز آینده شرق دریای عمان و از فردا تا سه‌شنبه دریای کاسپین مواج می‌شوند.

افزایش دما در تهران به ۳۶ درجه

در تهران آسمان امروز عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و بارش قابل توجهی برای پایتخت انتظار نمی‌رود. وزش باد در برخی ساعات می‌تواند بر شرایط جوی پایتخت اثرگذار باشد و در صورت افزایش سرعت باد در مناطق مستعد، احتمال خیزش گردوخاک وجود خواهد داشت.

بیشینه دمای تهران برای امروز ۳۶ درجه پیش‌بینی شده که از روزهای گذشته حدود ۶ درجه گرم‌تر است.