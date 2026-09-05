کد خبر: 1377670
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲
اقتصاد » اخبار کلی

فردا کالابرگ گروه اول ایرانیان ساکن در کشور شارژ می‌شود

کالابرگ براساس اعلام زمان‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا یکشنبه ۱۵ شهریور کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است و نیز خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح، شارژ می‌شود.

جوان آنلاین:  بر اساس اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است و نیز خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح، شارژ می‌شود.

بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت رفاه، پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه، کمک معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

این مبلغ به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده و هنوز تغییر در مبلغ کالابرگ به وجود نیامده است. در این راستا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش مبلغ کالابرگ عنوان کرد، این امر بستگی به بودجه دولت دارد. اما اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر این است که بتوانند در شرایط فعلی نرخ تورم، کمک کنند.

به گفته این مقام عالی وزارت، محدود بودن منابع مالی در واقع اجرایی شدن این مسئله را به عقب انداخته است.

اعتبار این کمک معیشت یک ماهه بوده و شارژ شهریور ماه تا پایان مهر ماه امکان خرید دارد. 

برچسب ها: کالابرگ ، کالابرگ الکترونیکی ، کالابرگ الکترونیک
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