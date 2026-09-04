راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

جوان آنلاین: صهیونیستها تأکید دارند که سرانجام بر ارتفاعات علیالطاهر در لبنان مسلط شدهاند و به این ترتیب، نقاط راهبردی در اختیار حزبالله را در دست گرفتهاند. یک نماینده حزبالله با زیر سؤال بردن ادعای صهیونیستها درباره تسلط بر این نقطه راهبردی، در عین حال گفت که حتی در صورت واقعیت داشتن ادعای رژیم صهیونیستی، این رویداد به مفهوم پایان راه نخواهد بود. فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در لبنان نیز توافق چارچوبی که بیروت با تلآویو درباره آن به توافق رسیده را زمینهساز بروز چنین وضعیتی دانسته است.
ارتفاعاتی راهبردی در جنوب لبنان با زیرساختهایی زیرزمینی که گفته میشود حزبالله از آنها برای اهداف نظامی استفاده میکند، هفتههاست که کانون اصلی اخبار مربوط به مقاومت لبنان است. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه اعلام کرد که علیالطاهر دیگر تهدید نیست. اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، نیز مدعی شد: «کنترل ارتفاعات علیالطاهر به منزله تکمیل منطقه امنیتی در جنوب لبنان است.» کاتس ادامه داد: «اکنون ارتش اسرائیل خنثیسازی تونلها را تکمیل خواهد کرد و به شیوهای تاکتیکی مناسب برای کنترل ارتفاعات و جلوگیری از استقرار مجدد دشمن در منطقه آماده خواهد شد.» وی ادعا کرد: «ما تا زمانی که حزبالله سلاحهای خود را تحویل ندهد، از منطقه امنیتی لبنان عقبنشینی نخواهیم کرد.» ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد عملیات پاکسازی دو تونل زیرزمینی حزبالله در ارتفاعات را به پایان رسانده و اکنون در حال خنثیسازی این زیرساختهاست. به گفته ارتش صهیونیستها، نیروهای لشکر ۳۶ کنترل عملیاتی این منطقه را در سطح و زیر زمین به دست گرفتهاند، شماری از نیروهای حزبالله را به شهادت رسانده و شماری دیگر از منطقه خارج شدهاند. همچنین ادعا شده که با این عملیات، امکان اجرای حملات از این تونلها علیه اسرائیل و نیروهای آن از بین رفته است. اسرائیلیها میگویند که در این شبکه زیرزمینی، اتاقهای فرماندهی، انبارهای تسلیحات، اتاق ژنراتور، محل اقامت، حمام و آشپزخانه وجود داشته است. همچنین، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است این زیرساخت راهبردی طی دو دهه ساخته شده و طراحی و تأمین مالی آن را ایران بر عهده داشته است. در شرایط کنونی، عملیات در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه خواهد داشت و پس از پایان فعالیتها در ارتفاعات علیالطاهر، نیروهایش بر اساس ارزیابی شرایط در آرایش دفاعی جدید مستقر خواهند شد. بنابر گزارشهای منتشر شده، ارتش رژیم صهیونیستی از طریق تونلهای فرعی وارد شهر موشکی عماد حزبالله در ارتفاعات علیالطاهر شده است. پایگاه عماد یکی از بزرگترین پایگاههای موشکی حزبالله و راهبردیترین مرکز فرماندهی حزبالله در جنوب لبنان است. در صورت صحت ادعاهای با سقوط تپه راهبردی علیالطاهر به دست ارتش اسرائیل، این رژیم به طور کامل به شهر مهم نبطیه و کفر تبنیت مشرف خواهد شد. با این حال، سؤال اصلی این نیست که رژیم صهیونیستی وارد علیالطاهر شده یا نه، بلکه سؤال مهمتر این است: «آیا اسرائیل این بار توانسته کنترل عملیاتی و پایدار ایجاد کند، یا باز هم کنترل اعلامشده با کنترل واقعی روی زمین فاصله دارد؟»
سوءاستفاده انتخاباتی نتانیاهو
در ۲۶ ژوئن (۵ تیر)، رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که کنترل کامل علیالطاهر را به دست آورده، اما حزبالله آن را به شدت رد کرد. حتی در جولای نیز تصاویر حضور نیروهای اسرائیلی و برافراشته شدن پرچم اسرائیل در ارتفاعات منتشر شد، اما درباره معنای «کنترل» اختلاف وجود داشت. روز جمعه، ایهاب حماده، نماینده حزبالله، با اعلام اینکه هنوز ابهاماتی در مورد واقعیت کنترل اسرائیل بر تپه علیالطاهر وجود دارد، به اسپوتنیک گفت: «چگونه دشمن اسرائیلی میتواند ادعا کند که تپه علیالطاهر را کنترل میکند، در حالی که همچنان بیوقفه به بمباران و حمله به آن ادامه میدهد و میداند که از هوا یا با محاصره جغرافیایی از همه طرف، آن را کنترل میکند، بدون اینکه نیروهایش بتوانند وارد تأسیسات شوند یا کنترل آن را از روی زمین به دست گیرند؟» این نماینده افزود: «اسرائیل هیچ تصویری مبنی بر تأیید تصرف علیالطاهر یا سلاحهای لجستیکی که به آن اشاره کرده، منتشر نکرده است، در حالی که ادعا میکند تعداد زیادی از مبارزان را کشته و باعث فرار دیگران شده است.» او اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تلاش میکند تپه علیالطاهر را به عنوان آخرین سنگر حزبالله به تصویر بکشد تا نتانیاهو بتواند از آن به عنوان یک کارت انتخاباتی سوءاستفاده کند.» حماده افزود: «با این حال، مانند هر مکان یا تپه دیگری در جنوب لبنان، این تپه نیز ارزش مقدس و وجودی خود را دارد. کنترل اسرائیل بر آن از نظر نظامی فاجعهبار نیست و پایان راه نیز نیست، به ویژه از آنجا که مقاومت در علیالطاهر ایستادگی حماسی از خود نشان داده است.»
دولت دست از لجاجت بردارد
روز جمعه، فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در مجلس لبنان با صدور بیانیهای، با اشاره به تحولات سیاسی و میدانی لبنان، اعلام کرد امید و محاسبات دولت لبنان پس از شکست رویکرد امتیازدهی آن در «توافق چارچوب» با رژیم صهیونیستی از بین رفته است؛ توافقی که «شرمآور، شوم، غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی» است. فراکسیون وفاداری به مقاومت افزود: «اکنون روشن شده است که اسرائیل از توافق چارچوب به عنوان پوششی برای ادامه جنایت نسلکشی علیه هر آنچه با زندگی در مناطق اشغالی ارتباط دارد، و همچنین ادامه حملات خود به روستاهای جنوب لبنان استفاده میکند.» این فراکسیون تأکید کرد که دولت لبنان دیگر هیچ بهانهای برای ادامه این رویکرد مخرب علیه دولت و کشور، جز جلب رضایت دولت امریکا، ندارد و ادبیات توجیهگر آن نیز فرسوده شده و دیگر کسی را قانع نمیکند. فراکسیون پارلمانی حزبالله در ادامه تأکید کرد: «دولت به جای ادامه لجاجت و انکار واقعیت، این رویکرد را کنار بگذارد زیرا ادامه آن موجب تعمیق بحران ملی و تثبیت حضور اشغالگران و اقدامات جنایتکارانه آنها میشود.» این فراکسیون همچنین تأکید کرد که بیتوجهی دولت لبنان نسبت به پذیرش مسئولیتهای ملی خود در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن، نشاندهنده «مرگ بالینی» این دولت در قبال مردم در مسائل معیشتی است.