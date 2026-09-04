جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه در جریان دیدارهای دوجانبه با مقامات عالی قضایی کشورهای عضو بریکس و همچنین گفتوگو با رهبران ادیان و فرهیختگان هند، بر ضرورت تقویت همکاریهای قضایی و حقوقی، مقابله با یکجانبهگرایی و ایستادگی در برابر تجاوز و فشارهای قدرتهای سلطهگر تأکید کرد و گفت: «باید با همفکری و همکاری، متجاوزان را سر جای خود نشاند»؛ او همچنین با تأکید بر ظرفیت بریکس در تحولات جهانی، توسعه مناسبات قضایی این مجموعه را زمینهای برای ایجاد «یک چتر حقوقی درونزا» دانست.
حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، که در رأس یک هیئت عالی قضایی و حقوقی، بهمنظور شرکت در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس، به دهلی نو هند سفر کرده است، در حاشیه اجلاس قضایی بریکس، با مقامات عالی قضایی کشورهای عضو این مجموعه دیدار و درباره توسعه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه قضایی و حقوقی گفتوگو کرد.
رئیس قوه قضائیه در دیدار با جمعی از رهبران ادیان، علما، اندیشمندان و فرهیختگان هند، با اشاره به اشتراکات و پیشینه تاریخی ایران و هند در مقابله با استعمار و سلطه، از مردم و علمای هند به دلیل حضور در مراسم گرامیداشت «امام شهید، خامنهای» قدردانی کرد و سلام رهبر معظم انقلاب را به مردم و علمای این کشور ابلاغ کرد. وی با بیان اینکه ایران «ضدسلطهترین کشور دنیا» است، اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران در برابر امریکا ایستادگی کرده و به سلطه امریکا «نه» گفته است. اژهای با اشاره به حملات امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، به حمله به مدرسه میناب اشاره کرد و آن را «جنایت جنگی آشکار» خواند و با استناد به نظر کارشناسان سازمان ملل، خواستار بررسی مستقل این حادثه شد. رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به جنایات در غزه گفت: بیتفاوتی جامعه جهانی نسبت به جنایات امریکا و رژیم صهیونیستی میتواند زمینه را برای تجاوزات بعدی فراهم کند.
وی بر همکاری ملتها و رهبران ادیان و مذاهب برای برقراری صلح و عدالت تأکید کرد و گفت: «باید با همفکری و همکاری، متجاوزان را سر جای خود نشاند» و صلح پایدار را برقرار کرد. اژهای تأکید کرد: اگر ملتها و رهبران ادیان با یکدیگر همکاری کنند، قدرتهای بزرگ نمیتوانند به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، لبنان، غزه و ایران حمله کنند.
تأکید ایران و روسیه بر توسعه همکاریها
رئیس قوه قضائیه در ادامه برنامههای خود، در دیدار با «ایگور کراسنوف»، رئیس دیوان عالی روسیه، بر استمرار رایزنیهای راهبردی و تقویت مناسبات ایران و روسیه، بهویژه در حوزه قضایی تأکید کرد.
اژهای توسعه فرآیندهای هوشمند قضایی، خدمات الکترونیکی و «عدلیه هوشمند» را از زمینههای همکاری دو کشور دانست و با اشاره به فشارهای تحمیلی قدرتهای سلطهگر علیه ایران گفت: این فشارها با هدف تضعیف ایران اعمال شده، اما امریکا و متحدانش در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندهاند. رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به جایگاه روسیه در معادلات جهانی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر تهران و مسکو برای کمک به ایجاد ثبات و ایجاد سد در برابر زیادهخواهیهای نظام تکقطبی تأکید کرد. وی همچنین بر حرکت عملی به سمت نظم چندقطبی تأکید کرد. کراسنوف نیز با اشاره به فشارها و اقدامات یکجانبه علیه روسیه و ایران، بر عزم دو کشور برای توسعه مناسبات تأکید کرد. رئیس دیوان عالی روسیه همچنین توسعه همکاری در زمینه خدمات قضایی الکترونیکی و «عدلیه هوشمند» را مورد توجه قرار داد و بر تهیه و تقویت اسناد همکاری قضایی میان دو کشور تأکید کرد.
پیروزی ایران در برابر تجاوزات امریکا
رئیس قوه قضائیه همچنین در دیدار با «سنجیو خانا»، عالیترین مقام قضایی هند، از میزبانی هند برای اجلاس قضایی بریکس قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به حضور مردم هند در مراسم گرامیداشت «امام شهید، خامنهای» از مردم این کشور تشکر کرد. رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه استکبار به سرکردگی امریکا طی یک سال و نیم گذشته دو بار به ایران «تجاوز» کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در هر دو مورد پیروز شده است. اژهای تصریح کرد: امریکا از تجاوز به ایران چیزی به دست نیاورد و اکنون «در باتلاق گیر کرده است». وی همچنین گفت: وحدت و انسجام ملی در ایران افزایش یافته و ایران از جنگ با پیروزی خارج شده است. سنجیو خانا نیز ضمن ابراز همدردی و تسلیت به مناسبت شهادت شهدای جنگ، بر توسعه همکاریهای قضایی میان دو کشور تأکید کرد و از گسترش روابط و انعقاد تفاهمنامههای همکاری استقبال کرد.
ارتقای همکاری قضایی بریکس یک ضرورت است
رئیس قوه قضائیه در دیدار با «ژانگ جون»، رئیس دیوان عالی جمهوری خلق چین، نیز بر پیوند میان همکاریهای حقوقی و قضایی و روابط راهبردی ایران و چین تأکید کرد. اژهای گفت: ایجاد و گسترش بسترهای ارتباطی در حوزه قضایی میتواند بهعنوان یک بازوی پشتیبان، روابط دو کشور را در سایر عرصههای راهبردی تقویت کند. وی بر ضرورت تبادل تجربیات حقوقی و قضایی میان کشورهای عضو بریکس تأکید کرد و گفت: این همکاریها میتواند به ایجاد یک شبکه ارتباطی مستحکم قضایی در چارچوب بریکس منجر شود. رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به تحولات بنیادین در مناسبات بینالمللی گفت: جهان در حال گذار به «نظم نوین جهانی» است و چین در این فرآیند نقش مؤثری دارد. اژهای در ادامه بر عملیاتیسازی تفاهمنامههای دوجانبه و تبادل ظرفیتهای فناورانه و هوش مصنوعی در حوزه قضایی تأکید کرد.
وی با اشاره به برگزار نشدن اجلاس سران قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ایران، علت آن را تجاوزات امریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این اجلاس در آینده در ایران برگزار شود.
ژانگ جون نیز ضمن تبریک انتصاب مجدد اژهای به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دیدار مجدد با رئیس دستگاه قضا را مایه مباهات و افتخار دانست. رئیس دیوان عالی چین با اشاره به دیدار پیشین خود با اژهای در چین، گفت گفتوگوهای عمیق و سازنده آن دیدار همچنان در خاطر او باقی مانده است. ژانگ جون همچنین بر توسعه همکاریهای قضایی و حقوقی میان کشورهای عضو بریکس تأکید کرد و آمادگی دستگاه قضایی چین را برای تبادل تجربیات، بهویژه در حوزه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی اعلام کرد.
آمادگی بلاروس برای توسعه همکاری با ایران
دیدار با «آندره شِود»، عالیترین مقام قضایی بلاروس، از دیگر دیدارهای رئیس قوه قضائیه در دهلی نو بود. محسنیاژهای در این دیدار با اشاره به شعار محوری امسال بریکس درباره پایداری، نوآوری و بهرهگیری از هوش مصنوعی، بر ضرورت ارتقای همکاریهای مشترک کشورهای عضو در حوزههای قضایی و حقوقی تأکید کرد.
وی تحولات ژئوپلیتیکی جاری را نشانه یک دوره تاریخی و حرکت به سوی نظم جدید جهانی دانست و گفت همکاری ایران، بلاروس و دیگر کشورهای عضو بریکس میتواند در این مسیر مؤثر باشد. اژهای همچنین با اشاره به دو جنگ تمامعیار اخیر، بر ایستادگی ایران در برابر امریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و ایران را نمونهای از مقاومت و پایداری دانست. آندره شِود نیز با ابراز احترام به مردم ایران در مبارزه برای استقلال، از توسعه روابط و همکاریهای قضایی با جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.
رئیس دیوان عالی بلاروس همچنین اعلام کرد این کشور برای توسعه همکاریهای قضایی، پیشنویس توافق همکاری قضایی را تهیه خواهد کرد.
همکاری قضایی بریکس مأموریتی استراتژیک
رئیس قوه قضائیه در دیدار با «محمد شریفالدین»، رئیس دیوان عالی اندونزی هم بر ضرورت وحدت مسلمانان در برابر جنایات قدرتهای سلطهگر تأکید کرد.
محسنیاژهای با اشاره به سابقه ۴۸ساله مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرتهای سلطهگر گفت: ایران در دو جنگ اخیر نیز پیروز شده است. وی تأکید کرد که ایران کشوری صلحطلب است، اما در برابر متجاوزان و زورگویان سر خم نخواهد کرد. رئیس قوه قضائیه توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی میان اعضای بریکس را مورد تأکید قرار داد و گفت: «توسعه مناسبات قضایی در منظومه بریکس، فراتر از یک ضرورت فنی برای تسهیل تجارت، یک مأموریت استراتژیک برای گذار از نظم حقوقی ناعادلانه و تکقطبی کنونی است.»
اژهای در ادامه گفت: «در حالی که غرب از نهادهای حقوقی و دادگاههای بینالمللی به عنوان بازوی فشار و ابزار تحمیل هژمونی خود علیه کشورهای مستقل استفاده میکند، بریکس میتواند یک چتر حقوقی درونزا ایجاد کند.» وی بر توسعه معاضدتهای قضایی و تقویت ارتباطات حقوقی میان کشورهای عضو بریکس تأکید کرد. شریفالدین نیز از گسترش همکاریهای حقوقی و قضایی میان ایران و اندونزی استقبال کرد و بر توسعه مناسبات قضایی میان دو کشور و استفاده از ظرفیت بریکس در این زمینه تأکید داشت.
حضور اژهای در نماز جمعه دهلی
رئیس قوه قضائیه با حضور در نماز جمعه دهلی با امام جمعه و نمازگزاران هندی پیرامون وضعیت و دغدغههای جامعه مسلمانان هند گفتوگو کرد.
در بدو ورود رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، امام جماعت مسجد جامع دهلی و امام جمعه این شهر به استقبال وی رفت و به حجتالاسلام محسنیاژهای خیر مقدم گفت. همچنین رئیس دستگاه قضا پیش از اقامه نماز جمعه با امامجمعه و جماعت مسجد جامع دهلی پیرامون مسائل جهان اسلام گفتوگو کرد. پس از این دیدار صمیمانه، رئیس عدلیه با حضور در جمع نمازگزاران و مؤمنان حاضر در مسجد جامع دهلی، ضمن گفتوگو با آنان از نزدیک در جریان دغدغههای جامعه مسلمانان این منطقه قرار گرفت. این دیدار با همراهی و استقبال نمازگزاران همراه بود و در ادامه، حجتالاسلام محسنیاژهای دوشادوش برادران مسلمان هندی در صفوف به هم پیوسته نماز جمعه این مسجد تاریخی به اقامه نماز ایستاد.