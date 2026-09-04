پایان هشتمین جایزه ارغوان با نکوداشت بهرام بیضایی

جوان آنلاین: هشتمین دوره جایزه ادبی ارغوان با معرفی برگزیدگان و با نکوداشت بهرام بیضایی به کار خود پایان داد.

آیین پایانی هشتمین دوره جایزه ادبی ارغوان در پردیس تئاتر و موسیقی دکر (باغ کتاب) با حضور چهره‌هایی همچون ابراهیم حقیقی، احمد پوری، حسین سناپور، میترا الیاتی، فرشته نوبخت، امیر اثباتی، فرهاد توحیدی، حمید امجد، ژیلا اسماعیلیان و محمدرضا غفاری برپا شد.

اوژن حقیقی، دبیر جایزه ارغوان، عنوان کرد که مراسم اختتامیه جایزه هشتم ارغوان به دلیل شرایط اجتماعی و جنگ، در قیاس با دوره‌های گذشته با تأخیر برگزار شد. سپس بهرنگ تنکابنی، عضو شورای سیاستگذاری جایزه ارغوان، مهم‌ترین دستاورد این جایزه را گردآوری گنجینه‌ای ارزشمند از آثار داستان‌نویسان جوان دانست و عنوان کرد که بیش از هشت هزار قصه در این همه سال فراهم آمده است. او از تولید کتاب‌های صوتی از آثار برگزیدگان به عنوان یکی از اقدامات جایزه در جهت حمایت از آثار برگزیده یاد کرد و نیز خبر داد که قرار است سریالی با اقتباس از آثار یکی از دوره‌های جایزه که با عنوان «آخرین بار» برگزار شد، ساخته شود و گروه فیلم‌نامه‌نویسان آن از بین جوانان شرکت‌کننده در جایزه تشکیل خواهد شد.

به گفته او، سریال «آنتولوژی» بین ۸ تا ۱۲ قسمت ساخته می‌شود. همچنین او ابراز امیدواری کرد که فصل اول این سریال تا پایان سال ساخته شود.

سپس فرناز قربانی، یکی از برگزیدگان دوره‌های دوم و پنجم جایزه ارغوان که موفق به انتشار کتاب خود شده، از برگزارکنندگان این جایزه قدردانی کرد که برگزیدگان را به حال خود رها نمی‌کنند.

او گفت: «جایزه ارغوان به من یاد داد در روز‌های سخت، هیچ ابزاری بهتر از نوشتن نداریم و امیدوارم جوانان همچنان بنویسند.»

سپس فرشته نوبخت به نمایندگی از هیئت انتخاب جایزه، بیانیه این هیئت را ارائه کرد. او در بخشی از این بیانیه، نوشتن را کشف لایه‌هایی دانست که در سایه روزمرگی و عادت از نظر پنهان می‌مانند. این داستان‌نویس عنوان کرد نویسنده، اندیشه‌ای را دیکته نمی‌کند و برای دل خود نمی‌نویسد، بلکه آگاهانه زبان بی‌زبانان است و از این نظر نوشتن، دشوارترین و گاه ناممکن‌ترین هنرهاست.

نوبخت در بخش دیگری از این بیانیه، ادبیات را نجات‌بخش دانست و در توضیح این موضوع عنوان کرد: ادبیات جلوه آگاهی جمعی و دانایی جامعه‌ای است که می‌خواند، می‌نویسد و می‌اندیشد و خوشبخت مردمی که جوانانش کتاب می‌خوانند و با داستان زندگی می‌کنند. دیده‌ام جوان تازه‌نفس داستان‌نویس ما چگونه گام در مسیری می‌گذارد که شالوده آن پرسشگری و تعامل است.