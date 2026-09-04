پرونده خلبانان ایرانی روی میز صلیب سرخ

جوان آنلاین: بیش از شش ماه از بمباران پایگاه هوایی امریکایی العدید قطر توسط بمبافکنهای ارتش جانبرکف کشورمان میگذرد، اما وضعیت خلبانان دلاور کشورمان که در مسیر بازگشت از این عملیات هدف قرار گرفته و اسیر شدهاند در هالهای از ابهام است. عملیاتی که اگرچه با موفقیت انجام شد، اما دو جنگنده سوخو ۲۴ در مسیر بازگشت به میهن بر فراز آسمان خلیج فارس در نزدیکی آبهای قطر، مورد حمله سامانههای پدافندی و جنگندههای دشمن امریکایی قرار گرفتند و یکی از خلبانان این پرواز به درجه رفیع شهادت نائل آمد و سه تن دیگر از سوی کشور قطر اسیر شدند. حالا رئیس جمعیت هلالاحمر بار دیگر در نامهای به رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ خواستار پیگیری فوری و روشن شدن وضعیت، محل نگهداری و شرایط سلامت آنان شد.
سومین روز جنگ رمضان (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) بود که دو فروند بمبافکن «سوخو ۲۴» نیروی هوایی ارتش از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز به پرواز درآمدند. هدف این مأموریت، بمباران اهداف حیاتی در پایگاه هوایی امریکایی العدید قطر بود؛ پایگاهی که به عنوان یکی از مهمترین مراکز تروریستی ـ نظامی امریکا در غرب آسیا شناخته میشود. این دو جنگنده ایرانی مشخصاً مأموریت داشتند در پاسخ به حملات تجاوزکارانه دشمن به ایران، زیرساختهای نظامی امریکا در منطقه را هدف قرار دهند.
پس از بمباران موفق اهداف تعیینشده در پایگاه العدید و وارد آوردن خسارات سنگین به تأسیسات و تجهیزات نظامی امریکا در قطر، دو جنگنده «سوخو ۲۴» در مسیر بازگشت به خاک میهن، بر فراز آسمان خلیجفارس در نزدیکی آبهای قطر، مورد حمله سامانههای پدافندی و جنگندههای دشمن امریکایی قرار گرفتند و یکی از خلبانان این پرواز به درجه رفیع شهادت نائل آمد و سه تن دیگر از سوی کشور قطر اسیر شدند.
وضعیت مبهم ۳ خلبان ایرانی اسیر در قطر
چهار خلبان در این دو جنگنده حضور داشتند. مجید کاظمی در این حادثه به شهادت رسید و پیکر او به ایران بازگردانده و تشییع شد. سه خلبان دیگر، یعنی جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان، به گفته فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین زنده مانده و به اسارت نیروهای قطری درآمدند.
آنطور که سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین اعلام کرده، این جانبرکفان، در حالی که به شدت مجروح بوده و حالشان وخیم گزارش شده، در شرایط نامساعدی در کشور قطر روی آب نگهداری میشوند.
وی با بیان اینکه مکان نگهداری اسرا بهروی آب مناسب نیست، از دولت قطر خواست برای حفظ سلامتی اسرا آنان را در اسرع وقت به خشکی و به بیمارستانی مجهز منتقل نماید.
باقرزاده همچنین از دولت قطر خواست برابر کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، حقوق اسرای جنگی را در مورد سه اسیر ایرانی در این کشور محترم نگه دارد و زمینه را جهت ارتباط اولیه این اسرا با خانوادههایشان فراهم کند.
پیگیریهای هلالاحمر
پیگیریها برای تعیینتکلیف این سربازان جانبرکف کشورمان از سوی جمعیت هلالاحمر کشور هم دنبال میشود. در پی همین پیگیریها و مکاتبات مکرر جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران درباره گزارشهای مربوط به بازداشت تعدادی از خلبانان ایرانی در قطر، رئیس جمعیت هلالاحمر بار دیگر در نامهای به رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ خواستار پیگیری فوری و روشن شدن وضعیت، محل نگهداری و شرایط سلامت آنان شد.
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران طی پیگیریها و مکاتبات متعدد با کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC)، موضوع گزارشهای منتشر شده درباره بازداشت و نگهداری تعدادی از خلبانان ایرانی در قطر را در دستور کار قرار داده و خواستار روشن شدن وضعیت آنان شدهاست. در ادامه این پیگیریها، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، در نامهای به «میریانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ با اشاره به گزارشها، شواهد و اطلاعات واصله، خواستار پیگیری فوری موضوع از سوی این نهاد بینالمللی شد. کولیوند در این نامه با تأکید بر ابعاد انسانی موضوع، روشن شدن وضعیت و محل نگهداری افراد مورد اشاره، اطمینان از سلامت آنان و برخورداری آنها از حمایتها و تضمینهای مقرر در حقوق بینالملل بشردوستانه را ضروری دانست.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین تصریح کرد که این جمعیت پیش از این نیز موضوع را از طریق دفتر نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در جمهوری اسلامی ایران پیگیری کرده و خواستار اعلام نتیجه بررسیها و اقدامات شده بود.
وی در ادامه، با توجه به مأموریت و مسئولیتهای بشردوستانه کمیته بینالمللی صلیب سرخ، از رئیس این کمیته خواست موضوع با قید فوریت از مجاری ذیربط مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و در صورت امکان، ضمن مشخص شدن وضعیت و محل نگهداری افراد مورد اشاره، از شرایط سلامت و رفتار انسانی با آنان اطمینان حاصل شود.
کولیوند، همچنین آمادگی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران را برای ارائه هرگونه اطلاعات و مستندات تکمیلی مورد نیاز به کمیته بینالمللی صلیب سرخ اعلام کرد.
پاسخ ICRC به پیگیریهای هلالاحمر ایران
در پی این پیگیریها، «استفان بونامی» رئیس هیئت نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران، در پاسخ به معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر اعلام کرد که نامه اخیر کولیوند برای بررسی و اطلاع رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ به دفتر وی ارسال شده است.
بونامی با اشاره به اقدامات این نهاد اعلام کرد که کمیته بینالمللی صلیب سرخ در چارچوب مأموریت بشردوستانه خود و مطابق با اصول بیطرفی، استقلال و بیغرضی، همچنان بهطور فعال با همه طرفها و نهادهای ذیربط در ارتباط و تعامل است.
رئیس هیئت نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران همچنین تأکید کرد که ICRC از طریق گفتوگوهای دوجانبه و محرمانه با طرفهای درگیر در مناقشه، موضوعات مرتبط با سرنوشت و محل نگهداری افراد مفقود را در چارچوب تعهدات قابل اعمال حقوق بینالملل بشردوستانه پیگیری و مطرح میکند.
وی افزود: «در صورتی که اطلاعات مرتبطی از سوی مقامات قطر دریافت شود، کمیته بینالمللی صلیب سرخ اطمینان حاصل خواهد کرد که این اطلاعات برای اطلاعرسانی بعدی به خانوادهها، در اختیار مقامات ذیربط قرار گیرد.»
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید کرده است که پیگیریهای بشردوستانه خود برای روشن شدن وضعیت و سرنوشت افراد مورد اشاره را از طریق کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دیگر مجاری ذیربط ادامه خواهد داد.