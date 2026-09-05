جوان آنلاین: خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه ایران تا ابد تسلیم‌پذیر نیست، گفت: همان‌طور که پیامبر اکرم (ص) در صدر اسلام دشمن را در جنگ اقتصادی شکست داد، در عصر حاضر هم با جهاد و انفاق، امکان شکست دشمن در این جنگ ترکیبی میسر خواهد شد.

حجت‌الاسلام سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته تهران با اشاره به اینکه از آغاز اسلام فشار اقتصادی وجود داشته است، ادامه داد: حصر اقتصادی امریکا همین اهداف را دنبال می‌کند، اما همان‌طور که دشمنان صدر اسلام در جنگ اقتصادی شکست خوردند، دشمنان اسلام در عصر حاضر هم در جنگ اقتصادی و نظامی شکست خواهند خورد.

خاتمی با بیان اینکه جنگ امروز دقیقاً جنگ ترکیبی متشکل از نظامی و اقتصادی است، ادامه داد: ترامپ لعنتی، قاعده جنگ را نمی‌داند و اینکه ۱۶۸ کودک مدرسه‌ای چه گناهی دارند یا ورزشکاران چه گناهی دارند. همچنین دشمن، عروسی مردم را به عزا تبدیل می‌کند که نشان‌دهنده جنگ ناجوانمردانه است. اما نیرو‌های مسلح ما، جنگ ناجوانمردانه آنها را به عالی‌ترین وجه پاسخ می‌دهند.

۵ عامل حفظ تجمعات شبانه

خطیب نماز جمعه تهران در خطبه دوم گفت: بیش از شش ماه است که امت اسلامی ایران در خیابان‌ها افتخارآفریدید و این وضعیت شبیه معجزه است که از ابتدای انقلاب تا امروز چنین پدیده‌ای به این گستردگی نداشتیم. اما آنچه مهم است، پاسداری از این پدیده و اخلاص برای خدا در این راه است.

وی برای حفظ این دستاورد، توجه به پنج اصل را مهم دانست و تأکید کرد: نخست اتحاد و انسجام است که البته باید زیر پرچم ولایت انجام شود. چراکه پرچم ولایت حب‌الله است، آن‌چنان که در زمان امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) حب‌الله بود و این رویه عامل پیروزی است. خاتمی، خستگی‌ناپذیری را دومین عامل برای حفظ تجمعات شبانه برشمرد و گفت: همچنین سومین عامل عدم تسلیم است. البته احمق کاخ سفید به صورت مداوم از تسلیم ایران می‌گوید، ولی باید این کر کاخ سفید بشنود که ایران تا ابد تسلیم‌پذیر نیست.

خطیب نماز جمعه تهران، چهارمین عامل را پاسداری از فرهنگ «ما می‌توانیم» عنوان کرد و افزود: هیچ‌کس در این نظام حق ندارد سخنی از ضعف و ناتوانی بگوید. چراکه حضرت علی (ع) می‌گوید که اگر از عجز بگویید، دشمن جَری می‌شود و این موضوع باید محور گفتار و زبان حال مردم در تجمعات شبانه باشد. وی، پاسداری از مبنای اعتقادی این تجمعات را پنجمین عامل دانست و گفت: خطی که شما را به این تجمعات کشاند، خط امام راحل و امام شهید است و اینکه اسلام دین زندگی است و اسلام برای آباد کردن دنیا و آخرت آمده است. حتی امام خمینی (ره) نهضت خود را با شکستن تعبیر غلط جدایی دین از سیاست آغاز کرد.

حجت‌الاسلام خاتمی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) در صحیفه امام، عنوان کرد: زمانی که هنوز انقلاب پیروز نشده بود، خبرنگاری از امام می‌پرسد عده‌ای تبلیغ می‌کنند که فعالیت سیاسی از فعالیت دینی جداست، در این مورد چه می‌گویید، امام پاسخ می‌دهند که شعار جدایی سیاست از دین، از تبلیغات استعماری است که می‌خواهند ملت‌های مسلمان را از دخالت در سرنوشت خویش باز دارند.

وی درباره کلیدواژه «اسلام رحمانی» یادآور شد: در مقابل این انحراف، امام شهید، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای فرموده‌اند: بعضی حرف‌ها ظاهر اسلامی دارند، اما باطنشان اسلامی نیست. یعنی اینکه گفته می‌شود «اسلام رحمانی» درست نیست. چراکه اسلامی که از لیبرالیسم غربی نشئت گرفته، نه اسلامی است و نه رحمانی، بلکه اسلام بی‌خاصیت است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران ادامه داد: اسلامی که در مقابل ظلم، فساد، استکبار و تجاوز هیچ حرفی برای گفتن ندارد، اسلام نیست. اما اسلام واقعی، اسلام ناب محمدی است که رحمت، قاطعیت و عقلانیت دارد.

خاتمی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های هفته جاری، به سالروز سقوط دیکتاتوری رضاخان در سال ۱۳۲۰ اشاره کرد و رضاخان را یک جنایتکار توصیف کرد و افزود: امام خمینی (ره) او را قلدر، نفهم، نانجیب، سیاه‌روی و ناشایست نامیدند. حتی در آن زمان به ارتش خود می‌بالید، ولی وقتی متفقین (در جنگ جهانی) حمله کردند، می‌گویند ارتش رضاخانی تنها سه ساعت دوام آورد. اما واقعیت این است که ارتش آنان حتی یک دقیقه هم مقاومت نکرد و بلافاصله فرار کردند. خطیب نماز جمعه این هفته تهران خاطرنشان کرد: ما این دربه‌دری و سرنوشت این جنایتکار را که خواندنی است، به فال نیک می‌گیریم و می‌گوییم به یاری خداوند، تا ابد سلسله منحوس و جنایتکار پهلوی راهی در ایران نخواهد داشت.