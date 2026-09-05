جوان آنلاین: ایران در چارچوب جنگ هیبریدی، همزمان با جنگ نظامی و اقتصادی، با جنگ دیگری روبه‌رو است که از نظر ابعاد و پیچیدگی به همان اندازه مهم و قابل توجه است. جنگ اطلاعاتی و امنیتی یکی دیگر از عرصه‌های نبرد ایران است که نیاز به حضور خودجوش مردمی نیز دارد؛ زیرا در مجاورت زیست مردم قرار دارد و از نظر تهدید نیز نافذتر، ناملموس‌تر و فراگیرتر است. راه‌اندازی آشوب مسلح، جنگ رسانه‌ای با هدف آسیب به امنیت روانی، عملیات‌های نظامی در مناطق مرزنشین و خرابکاری‌های مختلف در داخل کشور به دست گروهک‌های معاند و تروریست منافق، سلطنت‌طلب، تجزیه‌طلب و دیگر گروهک‌ها، از جمله اهداف این جنگ امنیتی‑اطلاعاتی است.

دشمن از روز‌های نخستین کلید زدن جنگ، پروژه جنگ اطلاعاتی با ایران را به دلیل ایجاد ناآرامی داخلی و امنیت‌زدایی داخلی تشدید کرد. به همان تناسب، مدافعان امنیت و نیرو‌های مسلح ایران نیز از ابتدای جنگ در میدان نبرد اطلاعاتی و امنیتی دشمن، عملیات‌های متعددی را در سطوح مختلف امنیتی با موفقیت به انجام رساندند. در همین راستا، طی روز‌های گذشته سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام طی عملیاتی، یک تیم هفت‌نفره از عناصر وابسته به گروهک‌های تجزیه‌طلب را شناسایی و دستگیر کرد. طبق اعلام سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، این عناصر با تأمین مالی و هدایت از سرپل خارج از کشور، اقدام به تهیه سلاح کرده و به دنبال اقدامات مسلحانه در شهر‌های غربی کشور بودند. به گفته آنها، در بازرسی صورت‌گرفته، مقادیری سلاح گرم شامل کلاشینکف، انواع سلاح کمری و شاتگان به همراه مهمات مربوطه از مخفیگاه آنها کشف گردید.

تنها در دو هفته اخیر، نیرو‌های امنیتی و انتظامی کشور در چندین عملیات، با شبکه‌های قاچاق سلاح و انتقال سلاح‌های غیرمجاز به داخل مقابله کرده‌اند. نیرو‌های فراجا در دو استان کرمان و خوزستان، تعداد ۳۸۲ قبضه انواع سلاح‌های جنگی (۲۰۰ قبضه) و شکاری (۱۸۲ قبضه) قاچاق، به همراه تعداد ۴ هزار و ۴۹۵ تیر فشنگ کشف کرده و در این رابطه ۱۲۸ نفر قاچاقچی نیز دستگیر شدند. همچنین، پلیس اطلاعات خوزستان نیز طی عملیاتی ۹۷ نفر را دستگیر و ۱۵۵ قبضه سلاح غیرمجاز شامل ۶۰ قبضه جنگی و ۹۵ قبضه شکاری به همراه ۳۷۹۶ فشنگ، در چارچوب طرح پیشگیرانه جمع‌آوری سلاح کشف کرد. در استان کردستان نیز مرزبانی فراجا با اشراف اطلاعاتی، ۳۸ قبضه سلاح جنگی شامل ۲۰ قبضه کلاشینکف و ۱۸ قبضه کلت، به همراه ۳۹ عدد خشاب، هزار و ۳۵۰ عدد فشنگ جنگی و یک دستگاه بی‌سیم کشف و ضبط کرده است.

این عملیات‌ها تنها گوشه‌ای از مجاهدت‌های نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور برای مقابله با نفوذ سلاح به داخل کشور و همچنین کور کردن اتاق‌های عملیاتی وابسته به دشمنان برای راه‌اندازی عملیات نظامی در مناطق مرزنشین است. علاوه بر این عملیات‌ها، در ضلع دیگری از حفاظت از امنیت داخلی، نیرو‌های مسلح ایران عملیات‌های متعددی برون‌مرزی و همچنین داخلی را علیه مزدوران و عناصر وابسته به امریکا و رژیم صهیونیستی ترتیب می‌دهند.

زیرا یکی از اهداف امریکا و رژیم صهیونیستی، ورود تروریست‌های تجزیه‌طلب در مرز‌های ایران به ویژه در منطقه غرب است. چندی پیش رسانه‌های عبری فاش کردند که طرح موساد با نام رمزی «گربه چکمه‌پوش» برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، همزمان با جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، با شکست مواجه شد. بر اساس این طرح، رژیم اسرائیل قصد داشت با حملات نظامی به پایگاه‌های سپاه در مرز عراق و در منطقه کردستان، راه را برای نفوذ عناصر تجزیه‌طلب به داخل کشور باز کند و آنها تا شهر‌های کرد‌نشین و نهایتاً تهران پیشروی کنند. موساد پیش‌بینی می‌کرد که هزاران جوان کرد به این نیرو‌ها بپیوندند و با ایجاد اعتراضات گسترده در تهران، نظام سقوط کند، اما این نقشه عملی نشد.

یکی از دلایل ناکامی چنین طرح‌هایی، مقابله نظامی ایران و حملات مؤثر نیرو‌های مسلح به مقر‌های موساد و محل استقرار تروریست‌های تجزیه‌طلب در اقلیم کردستان عراق است. پس از جنگ، ایران با آگاهی از نقشه دشمن برای ایجاد ناآرامی و ناامنی در داخل با استفاده از این پایگاه‌ها، بار‌ها با پهپاد و موشک به این مراکز حمله و عملیات‌های موفق را ثبت کرده است. به طور نمونه، در ماه گذشته، سپاه پاسداران رسماً اعلام کرد که با موشک‌های دقیق، مرکزی از موساد را در اربیل، اقلیم کردستان، هدف قرار داده است.



در همین راستا، طی روز‌های گذشته سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، نیز در بازدید از یگان‌های مرزی غرب کشور، اعلام کرد که یگان‌های نیروی زمینی ارتش در کنار انجام مأموریت‌های محوله، با رصد مستمر تحولات و حفظ آمادگی‌های همه‌جانبه خویش، مترصد مقابله و مواجهه با هرگونه تهدید احتمالی در مناطق مرزی هستند. به گفته وی، یگان‌های نیروی زمینی ارتش در راستای پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در سراسر مرز‌های کشور مستقر بوده و با آمادگی کامل، در صدد مقابله با هرگونه تهدید، تجاوز و تعرض زمینی قرار دارند.

مردم در میدان جنگ اطلاعاتی خیابانی

با توجه به پیچیدگی و فراگیری جنگ اطلاعاتی و امنیتی، تأمین امنیت داخلی نیازمند مراقبت و مشارکت فعال مردمی است. بعد از جنگ، نقش مردم در جنگ اطلاعاتی در سه سطح تعریف شده است: همکاری اطلاعاتی با گزارش‌دهی، حضور مستمر در میدان برای نشان دادن همبستگی، و ایجاد یک سپر دفاعی در برابر توطئه‌های دشمن.

مردم ایران در جریان جنگ اخیر، به یک شبکه اطلاعاتی غیرمتمرکز تبدیل شدند. این مشارکت، که در بیانیه وزارت اطلاعات «حماسه‌ای بی‌نظیر» خوانده شده، شامل گزارش موارد مشکوک و خانه‌های تیمی به نهاد‌های امنیتی بود و بسیاری از عملیات‌های مزدوران را افشا کرد.

در مرتبه بالاتر، حماسه حضور شبانه مردم موجب عقیم ماندن بسیاری از توطئه‌ها شده است. این حضور که ابتدا برای حمایت از نیرو‌های مسلح بود، اکنون به میدانی برای مقابله با نقشه‌های خیابانی دشمن و فضایی برای همبستگی اجتماعی بدل شده است. چراکه راه‌اندازی آشوب و اغتشاش مسلحانه نیازمند ایجاد درگیری اجتماعی و تعمیق شکاف‌های سیاسی، قومی، مذهبی و... در میان مردم است. در واقع، این حضور مانند پدافندی توانسته نقشه جنگ داخلی و مکمل‌های جنگ که آشوب و جنگ خیابانی است را خنثی کند. در حال حاضر مقامات امریکایی و حتی ترامپ که پیش از این به تسلیح کرد‌ها برای آغاز یک جنگ خونین در ایران اعتراف کرده‌اند، به طور علنی مردم را به آشوب فرا می‌خوانند. ترامپ در پیام شبکه اجتماعی خود آشکارا از این توطئه خود رو‌نمایی کرد و با تکرار ادعا‌های بی‌اساس خود نوشت که چرا مردم ایران قیام نمی‌کنند؟! این در حالی است که به طور معکوس، مردم در کنار نیرو‌های مسلح با نقش‌آفرینی‌های خود در عرصه اجتماعی، سیاسی، نظامی و اطلاعاتی توانسته‌اند سدی در مقابل این توطئه‌ها باشند.