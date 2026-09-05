جوان آنلاین: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۹ خود با اشاره به حمله هوایی ارتش تروریستی امریکا به مراسم جشن عقد یک خانواده در کوهستک شهرستان سیریک، از سران امریکا خواست درباره «پرونده سیاه» حملههای این کشور به عروسیها در کشورهای مختلف به افکار عمومی جهان پاسخ دهند و مشخص کنند آیا همه این حوادث «اتفاقی و به اشتباه» رخ داده است.
همزمان، فرمانده کل سپاه در پیامی با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در این حمله تأکید کرد که خون پاک شهدای مظلوم کوهستک هرگز بیحساب نخواهد ماند و گریبان عاملان و آمران این جنایت فجیع را خواهد گرفت. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اطلاعیه اعلام کرد: سران امریکا که به جای عذرخواهی باز هم به دروغ متوسل شدهاند و همانند پرونده جنایت میناب، لامرد و قشم از پاسخگویی طفره میروند، خوب است درباره «پرونده سیاه حملههای خود به عروسیها در کشورهای مختلف» نیز به افکار عمومی جهان پاسخ دهند. سپاه در ادامه این پرسش را مطرح کرد: «آیا همه این حوادث اتفاقی و به اشتباه بوده است؟»
حمله مستقیم هوایی به مراسم جشن عقد
فرماندهی تروریستی سنتکام ارتش امریکا، در یک جنایت جنگی فراموشنشدنی با حمله مستقیم هوایی به مجلس جشن عقد یک خانواده شریف از اهالی کوهستک شهرستان سیریک، جشن مردم را به عزا مبدل کرد. نیروهای تروریست امریکایی نزدیک به ۷۰ نفر را مورد اصابت قرار دادند که چهار نفر از آنان شهید شدند و حال هفت نفر از زخمیها وخیم گزارش شده است.
بیانیه سپاه اضافه کرده است: در پی عکسالعمل مردم و رسانهها و شخصیتهای آزاده جهان و حتی بعضی رسانههای امریکایی نسبت به این رسوایی بزرگ، ارتش کودککش و مقامات تبهکار امریکا در بیانات و بیانیههای متعدد سعی در انکار تعمد در این جنایت دارند و ادعای مضحک خود مبنی بر عدم حمله به غیرنظامیان را تکرار میکنند. حال آنکه وحشیگری ارتش تروریستی امریکا در این زمینه سابقهای تکراری است و ننگ این جنایت از پیشانی سردمداران کاخ سفید پاک نخواهد شد. امروز برای ملتهای جهان احراز شده که حمله به غیرنظامیان برای ایجاد رعب و وحشت، بخشی از دکترین ارتش ناجوانمرد امریکاست:
۲۰۰۲، اول ژوئیه: بیش از ۱۰۰ شهید در بمباران عروسی روستای کاکرک ولایت ارزگان افغانستان.
۲۰۰۳، هجدهم سپتامبر: بیش از ۵ کشته و مجروح در بمباران عروسی شهر فلوجه عراق.
۲۰۰۴، نوزدهم می: ۴۲ شهید در بمباران عروسی روستای بکر الذیب استان انبار عراق.
۲۰۰۴، هشتم اکتبر: ۱۳ شهید از جمله داماد در بمباران عروسی شهر فلوجه عراق.
۲۰۰۸، ششم ژوئیه: ۴۷ شهید از جمله عروس در بمباران عروسی دهبالا ننگرهار افغانستان.
۲۰۰۸، نوامبر: ۳۷ شهید از جمله ۲۳ کودک در بمباران عروسی وجبغتو قندهار افغانستان.
۲۰۱۲، ژوئن: ۱۸ شهید از جمله ۹ کودک در بمباران عروسی لوگر افغانستان.
۲۰۱۵، بیستوهشتم سپتامبر: ۱۳۱ شهید زن و کودک در بمباران عروسی وحجه تعز یمن (ائتلاف تحت حمایت امریکا).
۲۰۲۶، اول سپتامبر: ۷۰ شهید و مجروح در بمباران عروسی کوهستک سیریک هرمزگان ایران.
سران امریکا که به جای عذرخواهی باز هم به دروغ متوسل شدهاند و همانند پرونده جنایت میناب، لامرد و قشم از پاسخگویی طفره میروند، خوب است درباره پرونده سیاه حملههای خود به عروسیها در کشورهای مختلف نیز به افکار عمومی جهان پاسخ دهند. آیا همه این حوادث اتفاقی و به اشتباه بوده است؟
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه تصریح کرده است: ما که قدرت نظامی داریم و همان لحظه با به هلاکت رساندن تروریستهای خونخوار سنتکام قصاص کردیم. ملت امریکا اگر جلوی این ارتش وحشی کودککش را نگیرند، باید از روزی بترسند که روز انتقام مظلومان فرابرسد که «یوم المظلوم علی الظالم اشد من یومالظالم علی المظلوم».
پیام فرمانده کل سپاه
سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به خانوادههای معظم و صبور شهیدان والامقام حمله جنایتکارانه رژیم جنایتپیشه امریکا به مجلس عروسی در منطقه مظلوم کوهستک تأکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، پاسدار حرمت خون این عزیزان و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم امریکایی ـ صهیونی بهویژه نبرد هرمز بوده و با قدرت و صلابت هرچه تمامتر، حافظ امنیت و آرامش ملت و مملکت اسلامی خواهند بود.
در پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: بار دیگر چهره خبیث و اهریمنی امریکا، در اقدامی تروریستی و ضد انسانی، با هدف زدودن شادی و نشاط از صحنه زندگی ملت شریف ایران و ایجاد رعب و وحشت در شهروندان غیرنظامی بیگناه، در معرض جهانیان نمایان شد. این جنایت هولناک که در حریم امن میهن عزیزمان و در میان جمعی از زنان، مردان و کودکان معصوم در یک جشن عروسی رخ داد، نشاندهنده عمق دشمنی و کینه دیرینه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی و عجز و ناتوانی آنان برابر بلندای ایستادگی و اراده پولادین مردمان این سرزمین است. اینجانب، این ضایعه جانگداز و تأسفبار را به محضر حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، ملت بزرگ ایران و به ویژه شما خانوادههای داغدار و متألم این جنایت بزرگ، تسلیت و تعزیت عرض مینمایم. بیگمان، خون پاک این شهیدان مظلوم که در اوج بیگناهی و مظلومیت، به دست جنایتکاران تاریخ و اشقیای زمانه در خاک و خون غلتیدند، هرگز بیحساب نخواهد ماند و قطعاً گریبان عاملان و آمران این جنایت فجیع را خواهد گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، پاسدار حرمت خون این عزیزان و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم امریکایی ـ صهیونی بهویژه نبرد هرمز بوده و با قدرت و صلابت هرچه تمامتر، حافظ امنیت و آرامش ملت و مملکت اسلامی خواهند بود. از درگاه خداوند متعال برای همه شهیدان این حادثه غمانگیز، علو درجات و همنشینی با پیامبر اعظم (ص) و خاندان مطهر آن حضرت و برای بازماندگان و شما خانوادههای معظم، صبر، شکیبایی و سکینه قلبی توأم با ثبات قدم مسئلت داریم. یاد و خاطره آنان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و جاوید خواهد ماند.