ثبت ۴۱۰ هزار فقره تخلفات شبانه وسایل نقلیه سنگین در پایتخت

جوان آنلاین: سرهنگ فیروز کشیر افزود: بیش از ۳ هزار فقره آن مربوط به سرعت غیرمجاز بوده و ۷۵ درصد این اعمال قانون‌ها در ساعات تاریکی هوا صورت گرفته است؛ آماری که گستردگی تخلفات شبانه کامیون‌ها و ضرورت تشدید نظارت بر تردد این وسایل نقلیه سنگین را برجسته می‌کند.

ویدبا اشاره به شرایط تردد شبانه کامیون‌ها در پایتخت، گفت: با توجه به کاهش حجم تردد در ساعات شب و وجود شبکه گسترده بزرگراهی در تهران، ساعت تردد کامیون‌ها از ۲۲ شب تا ۶ صبح تعیین شده است؛ محدودیتی که با هدف کاهش بار ترافیکی و ارتقای ایمنی شهری مدیریت می‌شود.

کشیر در ادامه افزود: طی گزارشات و مطالبات مردمی مبنی بر انجام تخلفاتی چون تردد کامیون‌ها در خط سوم عبوری، سرعت و سبقت غیرمجاز و استفاده از چراغ‌های با نور خیره‌کننده و زننده در معابر بزرگراهی که موجب سلب آسایش عموم رانندگان می‌شود، بر همین اساس پلیس راهور تهران بزرگ طرح برخورد با تخلفات شبانه مخصوص وسایل نقلیه سنگین را آغاز نموده تا رفتارهای پرخطر بعضی از رانندگان وسایل نقلیه سنگین کنترل و اعمال قانون شود و موجب کاهش حوادث رانندگی در شب گردد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به آمار برخورد با تخلفات شبانه وسایل نقلیه سنگین از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون اعلام کرد: کل اعمال قانون، حدود ۴۱۰ هزار فقره؛ تخلفات معاینه فنی، بیش از ۱۹۰۰ فقره؛ سرعت غیرمجاز، بیش از ۳ هزار فقره؛ تخلفات پلاک، حدود ۲۰ هزار فقره؛ سبقت غیرمجاز، ۱۵۱ فقره؛ توقیف در پارکینگ، ۶۳ دستگاه؛ و حمل بار نامتعارف، حدود ۲۴ هزار فقره بوده است.

به گفته وی، ۷۵ درصد اعمال قانون وسایل نقلیه سنگین در ساعات تاریکی هوا صورت گرفته است.

کشیر با تأکید بر ضرورت استفاده رانندگان وسایل نقلیه سنگین از پلاک سوم گفت: پلاک سوم با ابعاد بزرگ‌تر در بالاترین نقطه پشت کامیون نصب می‌شود تا در شب و فاصله‌های دور قابل رویت باشد و امکان شناسایی سریع و دقیق وسایل نقلیه سنگین فراهم شود؛ و نقش مهمی در کنترل سرعت، سبقت و رعایت محدودیت‌های زمانی تردد دارد، بنابراین رانندگان موظف‌اند آن را به‌صورت استاندارد و خوانا نصب کنند.

وی درباره تردد کامیون‌ها در تونل‌های شهری نیز اظهار کرد: در ورودی تمامی تونل‌ها تابلو ممنوعیت ورود کامیون نصب شده و این علائم جزو مقررات راهنمایی و رانندگی است که رعایت آن برای همه رانندگان الزامی است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه، آمار تصادفات شبانه وسایل نقلیه سنگین در سال ۱۴۰۴ در پایتخت را چنین اعلام کرد: خسارتی، ۹۵۷ فقره؛ جرحی: ۱۰۳ فقره و فوتی، ۱۲ فقره بوده است.

وی همچنین آمار تصادفات شبانه وسایل نقلیه سنگین از ابتدای سال جاری تاکنون در شهر تهران را نیز اعلام کرد: خسارتی، ۳۱۲ فقره؛ جرحی، ۳۰ فقره و فوتی، ۴ فقره بوده است.

سرهنگ کشیر در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط تمامی کاربران ترافیکی، خصوصا طیف رانندگان وسایل نقلیه سنگین، توصیه کرد: با پرهیز از هرگونه تخلفاتی که منجربه بروز حوادث رانندگی هم برای خود و دیگر رانندگان در معابر گردد پرهیز کنند و نیز با رعایت و انجام درست، تمامی قوانین و مقررات مربوطه که در آیین نامه راهنمایی و رانندگی به آن اشاره شده است می‌توانند نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی به خصوص در حوادث شبانه ایفا کنند.