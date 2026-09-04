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تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۷
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۹ انتصاب در فراجا با احکام سردار رادان

6 طی آیینی با حضور جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، ۹ نفر از رؤسا، معاونین و مدیران فراجا با احکام فرمانده کل انتظامی کشور، منصوب شدند.

جوان آنلاین:  طی آیینی با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، ۹ نفر از رؤسا ،معاونین و مدیران فراجا با احکام سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، منصوب و ۹ نفر از مدیران و مسئولان نیز تقدیر و تکریم شدند.

در این مراسم که در مجموعه غدیر فراجا برگزار شد، احکام انتصاب و لوح‌های تقدیر افراد مورد نظر به آنان اعطا شد.

بر اساس احکام صادرشده از سوی سردار رادان، افراد زیر به سمت‌های جدید منصوب شدند.

سردار سرتیپ پاسدار ابراهیم کریمی به عنوان رئیس پلیس پیشگیری فراجا

سردار سرتیپ دوم علی بزرا به عنوان معاون نیروی انسانی فراجا

سردار سرتیپ دوم محمدعلی عامری به عنوان معاون عتف فراجا

علیرضا رویانیان به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا

جناب سرهنگ حمیدرضا خلیلی به عنوان رئیس دبیرخانه اشراف فرماندهی فراجا

جناب سرهنگ پاسدار هادی سهامی به عنوان رئیس دفتر ویژه فراجا

جناب سرهنگ غلامرضا وطن‌دوست به عنوان دستیار فرمانده کل در امور بازنشستگان فراجا

جناب سرهنگ مرتضی شعاعی به عنوان رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی فراجا

جناب سرهنگ محمدرضا زحمتکش به عنوان معاون مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های انتظامی و دفاع مقدس فراجا

همچنین در این مراسم از خدمات و تلاش‌های ۹ نفر از مسئولان و کارکنان فراجا با اهدای لوح تقدیر، تکریم به عمل آمد.

بر این اساس سردار سرتیپ پاسدار علی مویدی، سردار سرتیپ پاسدار ابراهیم کریمی، سردار سرتیپ دوم محمد قصری، سردار سرتیپ دوم پاسدار سلیمان ملک‌زاده، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی‌اصغر نخعی، سردار سرتیپ دوم پاسدار عباس شریعتی، سردار سرتیپ دوم علی بزرا، جناب سرهنگ روح‌الله کریمی و کارمند رتبه ۱۷ جناب آقای محسن عمادی تقدیر شدند.

برچسب ها: فراجا ، سردار رادان ، نیروی انتظامی
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