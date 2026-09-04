جوان آنلاین: در بدو ورود حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امام جماعت مسجد جامع دهلی و امام جمعه این شهر به استقبال وی رفت و به حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، خیر مقدم گفت.
همچنین رئیس دستگاه قضا پیش از اقامه نماز جمعه با امامجمعه و جماعت مسجد جامع دهلی پیرامون مسائل جهان اسلام گفتگو کردند.
پس از این دیدار صمیمانه، رئیس عدلیه با حضور در جمع نمازگزاران و مؤمنان حاضر در مسجد جامع دهلی، ضمن گفتگو با آنان از نزدیک در جریان دغدغههای جامعه مسلمانان این منطقه قرار گرفت. این دیدار با همراهی و استقبال نمازگزاران همراه بود و در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای دوشادوش برادران مسلمان هندی در صفوف به هم پیوسته نماز جمعه این مسجد تاریخی به اقامه نماز ایستاد.