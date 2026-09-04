جوان آنلاین: سردار احمد کرمیاسد گفت: از ساعت ۱۴ روز جمعه ۱۳ شهریورماه، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس(جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد.
وی افزود: از ساعت ۱۵، مسیر از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، بهطور کامل مسدود میشود و از ساعت ۱۶ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران(شمال به جنوب) به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
سردار کرمی اسد گفت: در محور هراز هم از ساعت ۸ تا ۲۴ ، تردد تمامی کامیونها و کامیونتها در این محور ممنوع است و خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این ممنوعیت مستثنی هستند.
وی افزود: در صورت افزایش بار ترافیکی و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، در محور هراز نیز محدودیت یکطرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا، درباره محور فشم، گفت: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ امروز، تردد خودروها از انتهای محور در محدوده پل حاجیآباد و ابتدای پیچ آریانا، به صورت یکطرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.
سردار کرمی اسد درباره محدودیتهای روز شنبه ۱۴ شهریورماه نیز گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت مقطعی یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا اظهار کرد: تردد تمامی موتورسیکلتها نیز تا ساعت ۶ صبح شنبه ۱۴ شهریورماه در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران ـ سمنان ـ مشهد و مسیرهای بالعکس ممنوع است.