کد خبر: 1377445
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۸
جامعه » اخبار كلی

جاده چالوس یکطرفه شد

2 جانشین پلیس راه فراجا از ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران–شمال و یک‌طرفه شدن این دو محور از ساعت ۱۵ امروز خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس و آزادراه تهران–شمال، از ساعت ۱۵:۰۰ امروز، چهارشنبه ۱۱ شهریورماه، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) این ۲ محور ممنوع شده است.

وی افزود: در ادامه، تردد در این دو محور تا اطلاع ثانوی به صورت یک‌طرفه از (جنوب به شمال) انجام خواهد شد. این محدودیت ترافیکی با هدف مدیریت و تخلیه بار ترافیکی اعمال شده و تا زمان پایان تخلیه ترافیک ادامه خواهد داشت و پس از بهبود شرایط، وضعیت تردد در این محور‌ها اعلام می‌شود.

سرهنگ محبی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌های کشور گفت: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا شهرستانک ترافیک سنگین است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده و در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های شورآب و گیلاوند نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی بیان کرد: در آزادراه تهران–پردیس محدوده تونل شماره یک نیز ترافیک سنگین است.

سرهنگ محبی گفت: تردد در محور قدیم تهران–بومهن و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان گزارش شده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی محور‌های منتهی به تهران اظهار کرد: در آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل جهان‌نما تا محمدشهر و محدوده‌های گلشهر و هشتگرد ترافیک سنگین است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز در محدوده کردان و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در آزادراه ساوه–تهران نیز محدوده‌های نسیم‌شهر و رضی‌آباد دارای ترافیک سنگین است.

وی با اشاره به شرایط جوی محور‌های کشور گفت: محور فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه است و در برخی محور‌های استان‌های مازندران و گلستان نیز پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از توقف‌های غیرضروری در مسیر خودداری کرده و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی مطلع شوند.

برچسب ها: پلیس راهور فراجا ، جاده چالوس ، ترافیک سنگین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

سلول محنت اذان سحرگاهان و آن نور باریک آفتاب

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

دیپ‌فیک؛ از شوخی اینترنتی تا جرم و مسئولیت کیفری

چراغی که تا ابد روشن ماند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار