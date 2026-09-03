عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

جوان آنلاین: شرایط آب‌وهوایی و خاک حاصلخیز گیلان از جمله نکات مثبتی است که موجب شده تا این استان، علاوه بر تولیدات کشاورزی و شیلات، در زمینه تولیدات دام و محصولات دامی نیز حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشد، به‌طوری که طبق آمارها، این تولیدات علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی استان، به سایر مناطق دیگر صادر شود. موضوعی که به گفته رئیس اداره امور عشایر گیلان، تنها در پنج ماه نخست سال جاری، عشایر این استان موفق شدند ۱۰ هزار و ۷۷ تن گوشت قرمز و ۴ هزار و ۱۶۳ تن فرآورده‌های لبنی تولید کنند و مازاد تولید خود را به سایر استان‌های کشور صادر کنند.



طبق آمار‌های سازمان عشایری گیلان، افزون بر ۱۱ هزار خانوار عشایری در این استان سکونت دارند و در شهر‌های آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، فومن و شفت سکونت دارند.

عشایر گیلان شامل ۱۵ طایفه‌اند که از این تعداد، ۱۱ طایفه تالشی و چهار طایفه رودباری هستند.

همچنین آنها با دارا بودن ۷۵۶ هزار و ۳۳۹ رأس دام سنگین و سبک، یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان مواد پروتئینی و لبنی در گیلان به شمار می‌روند که علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی استان، مازاد تولید خود را به سایر استان‌ها صادر می‌کنند.

این در حالی است که بیشترین جمعیت عشایری و دام استان متعلق به شهرستان تالش و کمترین آن مربوط به شهرستان صومعه‌سرا است و هر خانوار شاغل عشایری حدود هفت شغل را در بیرون از جامعه خود پشتیبانی می‌کند.

عشایر، مهم‌ترین تولیدکننده دام و لبنیات

گیلان از جمله استان‌هایی به شمار می‌رود که علاوه بر تولید برخی از محصولات از جمله برنج، چای، مرکبات، زیتون و بادام‌زمینی که بالاترین کیفیت را به خود اختصاص داده‌اند، در زمینه شیلات، دام و طیور نیز یکی از مهم‌ترین قطب‌ها در میان سایر استان‌ها به شمار می‌رود.

در این میان باید از عشایر نام برد که در زمینه تولیدات مواد پروتئینی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند.

فریدون طالبی، رئیس اداره امور عشایر گیلان، با بیان اینکه ۲ هزار و ۲۰۴ تن گوشت قرمز، ۷ هزار و ۵۵۸ تن شیر، ۶۳۰ تن پشم گوسفندی، ۳۵ تن عسل، ۵/۶ تن انواع گیاهان دارویی و ۲۵ هزار مورد انواع صنایع دستی طی سال گذشته از سوی عشایر استان تولید شده است، می‌افزاید: «این در حالی است که در پنج ماهه امسال نیز شاهد تولید هزار و ۷۷ تن گوشت قرمز، ۴ هزار و ۱۶۳ تن شیر، ۳۵۰ تن پشم گوسفندی، ۲۰ تن عسل، ۸/۵ تن انواع گیاهان دارویی و ۱۳ هزار و ۵۰۰ مورد انواع صنایع دستی از سوی عشایر و خانواده‌های آنها بودیم.»

به گفته وی، ارزش تولید ناخالص عشایر گیلان در سال جاری ۲۰ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال بود که از سوی ۳ هزار و ۷۰۲ خانوار به دست آمد.

از آنجا که طبق آیین‌نامه ساماندهی عشایر، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه خدمات در مناطق عشایری هستند، بنابراین در حال حاضر آنها در ۱۰ شهرستان استان در حال خدمت‌رسانی هستند که می‌توان به ارائه خدمات آموزشی و پزشکی و توسعه ارتباطات و آنتن‌دهی و توزیع پنل خورشیدی اشاره کرد.

این در حالی است که اداره امور عشایر استان نیز در خصوص ارائه خدمات زیرساختی در مناطق عشایری و ییلاقات، اقدامات خوبی را در دست اقدام دارد، به‌طوری که در حال حاضر بهسازی، مرمت، رگلاژ، تسطیح پیچ‌ها و قنوزنی ایلراه‌ها در حال اجراست.

این در حالی است که سال گذشته ۹ پروژه بهسازی و مرمت ایلراه به طول ۱۸۰ کیلومتر اجرا شد و علاوه بر آن، سه پروژه آبرسانی پایدار نیز برای ۱۰۵ خانوار انجام شد.

همچنین پنج ابنیه فنی نیز اجرا و ۸۶۰ خانوار تحت پوشش خدمات سازمان عشایری قرار گرفتند.

رئیس اداره امور عشایر گیلان با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری، شاهد افزایش پروژه‌های زیرساختی هستیم، می‌گوید: «از ۱۱ پروژه در دست اقدام با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار، هشت پروژه را تا هفته دولت به بهره‌برداری رساندیم که شامل ۶۵ کیلومتر بهسازی و مرمت و تسطیح پیچ‌ها در ایلراه‌ها بود.»

طالبی با اشاره به اجرای ۴۶ مخزن آب ۲ هزار، ۵ هزار و ۱۰ هزار لیتری برای تأمین آب شرب سالم عشایر، می‌افزاید: «اجرا و نصب ۹ هزار متر لوله انتقال آب و ۱۰۲ دستگاه آبشخور دامی، توزیع چهار پنل خورشیدی نیز با هدف تأمین روشنایی و شارژ گوشی تلفن همراه و چهار دستگاه کره‌گیر در بین عشایر از جمله خدمات بود.»

از آنجا که دام‌های عشایر نقش مهمی در بالا بردن میزان تولیدات پروتئینی دارند، لذا اجرای پروژه به‌گزینی و همزمان‌سازی فحلی دام عشایر انجام شد، به‌طوری که سال گذشته هزار رأس دام تحت پوشش این پروژه قرار گرفت که نتیجه موجب افزایش ۱۶/۲ درصدی بره‌زایی شد.

این در حالی است که در سال جاری نیز این طرح برای هزار رأس دام برنامه‌ریزی شده و تاکنون برای ۵۵۰ رأس انجام شده است.