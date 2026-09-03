کد خبر: 1377418
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تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۴:۴۰
تاریخ » اخبار کلی
ناگفته‌هایی خواندنی از ۳ سال ریاست جمهوری شهید‌آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی

«خسته نیستم» به مثابه ترجیع‌بند کلام رئیس قوه‌مجریه!

1 اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، روایت‌هایی منتشر نشده از سه سال ریاست جمهوری، شهید آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی را در خویش دارد
سمانه صادقی

 جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، روایت‌هایی منتشر نشده از سه سال ریاست جمهوری، شهید آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی را در خویش دارد. این مجموعه ازسوی مهدی مجاهد از همکاران نزدیک شهید گردآوری شده و دفتر نشر معارف، به انتشار آن همت گماشته است. خصیصه این یادمان، جسارت آن در بازگویی نکاتی است که تا به‌حال از سوی اطرافیان «شهید جمهور»، به این صورت بازگویی نشده بود. خبرگزاری فارس طی گزارشی از انتشار این کتاب، اشارت به نکات پی‌آمده را فروننهاده است:
«این اثر، مجموعه‌ای منحصر‌به‌فرد شامل ۱۰۰روایت مستند از قریب به سه سال دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی است از التهابات ایام انتخابات ۱۴۰۰ تا لحظه شهادت در اردیبهشت۱۴۰۳. نویسنده که در تمام این هزار روز، سایه‌به‌سایه و شبانه‌روز همراه رئیس‌جمهور بوده، دوربین روایت خود را جایی کاشته است که هیچ خبرنگار یا دوربین رسمی‌ای به آن راه نداشته است. «خسته نیستم»، یک گزارش عملکرد خشک دولتی نیست بلکه یک درام سیاسی مدیریتی است. کتاب جسارت دارد و وارد اتاق‌های دربسته می‌شود. مخاطب در این اثر، برای اولین‌بار با پشت‌پرده‌های تصمیمات کلان و جنجالی روبه‌رو می‌شود: دیپلماسی ناگفته: راز آن میز بیضی‌شکل و غیرمتعارف در کاخ کرملین چیست؟ و در گفت‌وگوی خصوصی با پوتین چه گذشت؟ در جلسه پرتنش با رئیس‌جمهور ترکیه، وقتی رئیس سرویس امنیتی آن کشور اقدامی خارج از پروتکل انجام داد، واکنش قاطع شهید رئیسی چه بود؟ ماجرای تأخیر معنادار سفر به آفریقا، یا پیوستن به بریکس چه لایه‌های پنهانی داشت؟ مدیریت بحران‌های امنیتی و اجتماعی: کتاب روایتی تکان‌دهنده از پاییز ۱۴۰۱ دارد؛ از پشت‌پرده تماس تلفنی پدرانه با پدر مرحومه مهسا امینی تا مواجهه مستقیم و بدون گارد با دختران نسل زد که حجاب نداشتند. همچنین ماجرای برکناری جنجالی معاون سیاسی وزیر کشور و ایستادگی در برابر سهم خواهی‌های سیاسی ایام انتخابات، با جزئیات دقیق روایت شده است. این کتاب سندی است بر اینکه، کشور چگونه از لبه پرتگاه بازگشت. نویسنده پرده از خطر قحطی نان برمی‌دارد و نشان می‌دهد، رئیس‌جمهور، چگونه شخصاً وارد میدان شد. روایتی از مبارزه با نرخ‌سازی‌های کاذب ارزی ازسوی برخی مراکز پژوهشی رسمی در خارج از دولت و دستور‌های قاطع برای توبیخ و برکناری مدیران متخلف، نشان‌دهنده جدیت رئیسی در مبارزه با فساد است؛ حتی اگر آن فساد در بدنه دولت خودش باشد. حواشی دیدار با تیم ملی فوتبال و ماجرای پاداش بازیکنان در آستانه جام جهانی نیز از بخش‌های خواندنی این بخش است. یکی از جذاب‌ترین ابعاد کتاب، ترسیم شخصیت حقیقی سید ابراهیم رئیسی، جدا از جایگاه حقوقی اوست. روایتی از ساده‌زیستی باورنکردنی در خانه شخصی رئیس‌جمهور و همسرش، رد کردن پیشنهاد حضور در باغ مجلل خارجی در سفر‌های دیپلماتیک و دیدگاه‌های صریح ایشان درباره عدم‌دخالت اعضای خانواده در دولت، تصویری شفاف از سلامت نفس او ارائه می‌دهد. این بخش‌ها، پاسخی است مستند به تمام شایعات و ابهامات. چرا نام کتاب «خسته نیستم» انتخاب شد؟ این عبارت، پرتکرارترین جمله شهید رئیسی در مواجهه با اطرافیان بود. هرگاه همراهان و حتی محافظان از فشار کاری، سفر‌های فشرده استانی و بی‌خوابی‌های مکرر به ستوه می‌آمدند و از او می‌خواستند استراحت کند، با لبخندی که حاکی از امید و اراده بود می‌گفت: من خسته نیستم....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، تاریخ ، انتشارات
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