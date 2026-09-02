برخورد قانونی با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی از ۱۴ شهریور

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از روز شنبه ۱۴ شهریور، به مدت سه روز، طرح برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی اجرا می‌شود و اگر خودرویی با وجود داشتن معاینه فنی، دودزا باشد، با مالک آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

جوان آنلاین: سرهنگ علی‌اصغر شریفی روز چهارشنبه اظهار کرد: هرگونه ایراد فنی از جمله دودزا بودن و خرابی سیستم روشنایی، لاستیک‌های فرسوده، سیستم ترمز و سایر اجزای ایمنی که مستقیماً ایمنی راننده، سرنشین و سایر کاربران ترافیکی را تهدید می‌کند، پلیس راهور از روز شنبه ۱۴ شهریور ماه با این خودروها برخورد و ۳ تا ۶ نمره منفی برای خودروهای فاقد معاینه فنی جدی ثبت خواهد کرد.

وی افزود: از روز شنبه، به مدت سه روز (۱۴، ۱۵ و ۱۶ شهریورماه)، طرح برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی اجرا می‌شود. داشتن برگه معاینه فنی به‌تنهایی کافی نیست و اگر خودرویی با وجود داشتن معاینه فنی، دودزا باشد، پلیس راهور با مالک آن برخورد قانونی خواهد کرد.

سرهنگ شریفی در تعریف نقص فنی موثر گفت: هرگونه ایراد یا تغییر در وسیله نقلیه که ایمنی راننده، سرنشینان یا عابران را کاهش دهد، و احتمال تصادف را بالا ببرد و یا خودرو را از حالا استاندارد کارخانه خارج کند نقص فنی موثر می‌باشد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ مهم‌ترین موارد نقص فنی موثر که موجب ابطال معاینه فنی خواهد شد را چنین برشمرد: ۱- خرابی یا تغییر غیراستاندارد چراغ‌ها ۲- نامیزان بودن فرمان و چرخ‌ها ۳- نقص در سیستم ترمز (لنت، دیسک، مایع ترمز و…) ۴- لاستیک‌های نامناسب یا فاقد آج کافی ۵- نبود برف‌پاک‌کن یا سیستم گرمایشی مناسب در بارندگی ۶- نبود زنجیر چرخ یا لاستیک یخ‌شکن در شرایط یخبندان ۷- دود کردن خودرو و انتشار آلاینده‌ها ۸- شکستگی شیشه جلو که دید راننده را مختل کند ۹- خرابی تجهیزات ایمنی مانند کمربند، کیسه هوا و سامانه ABS.

وی با اشاره به آمار اعمال قانون از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون افزود: بیش از ۴۲ هزار فقره تخلف مربوط به نقص در سیستم روشنایی و نقص فنی موثر ثبت شده و این خودروها توسط پلیس راهور اعمال قانون شده‌اند.

سرهنگ شریفی درباره معاینه فنی خودرو توضیح داد: یکی از اقداماتی که باید برای وسایل نقلیه‌ بالای ۴ سال (اعم از داخلی و خارجی) انجام داد، معاینه فنی است. این اقدام سلامت فنی و فیزیکی خودرو را به صورت کامل مورد بررسی قرار می‌دهد تا احتمال بروز تصادفات به دلیل نقض فنی را تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

وی درباره دلایل ابطال معاینه فنی گفت: اگر خودرویی با وجود داشتن برگه معاینه فنی، دودزا باشد، شیشه‌های شکسته داشته باشد، آلودگی صوتی ایجاد کند یا متعلقات غیراستاندارد مانند رکاب جانبی، گارد جلو، تغییر ارتفاع و شیشه دودی غیر استاندارد داشته باشد، نقص فنی محسوب می‌شود. همچنین خودروهای تصادفی با خسارت بالای ۶۰ درصد نیز مشمول ابطال معاینه فنی هستند.

او تاکید کرد: در صورت مشاهده این موارد، ماموران پلیس راهور که به سامانه سیمفا متصل هستند، برگه معاینه فنی را به‌صورت آنلاین ابطال می‌کنند و راننده موظف است نسبت به رفع نقص و دریافت معاینه فنی جدید اقدام کند. در صورت عدم رفع نقص، عبور خودرو از مقابل دوربین‌های سطح شهر موجب اعمال قانون خواهد شد.