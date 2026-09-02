جوان آنلاین: سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت تهران در برابر زلزله، اظهار کرد: هم در سطح شهر و سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران و هم در کشور اقداماتی برای آمادگی در برابر زلزله صورت گرفته است.
به گزارش مهر، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه برای اقدامات زیرساختی برنامهریزی شده اما سرعت اجرای آن پایین است، خاطرنشان کرد: زلزلههایی که رخ میدهد هشدارهایی به ما میدهد اما به مرور زمان فراموش و این اولویت رها میشود. این زلزلهها هشداری است که وقتی زلزله اصلی پیشبینی شده در تهران رخ میدهد آمادگی لازم را داشته باشیم اما متأسفانه آمادگی لازم برای زلزله وجود ندارد.
سرعت پایین برنامههای دولت برای مقابله با زلزله
وی با تأکید بر اینکه در شهرداری تهران تلاش زیادی در همین راستا صورت میگیرد، تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم در این بخش توجه به نوسازی بافت فرسوده است و در طول این چند سال امتیازات و مشوقهایی برای نوسازی این بافت پیشبینی شده است اما آنچه اهمیت دارد این است که باید در عرصه ملی اقدامات زیرساختی انجام شود.
آقامیری با بیان اینکه دولت اقداماتی انجام داده اما این اقدامات سرعت ندارد و در اولویت نیست، یادآور شد: پیش از این نیز بارها اعلام کردیم که زیرساختها باید ایمن شوند. زیرساختهای آب، برق، گاز و مخابرات در حال حاضر در برابر زلزله ایمن نیست؛ دولت در این زمینهها برنامه دارد اما با سرعت لازم پیش نمیرود.