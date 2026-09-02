کد خبر: 1377389
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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱
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جابجایی ۴۰ میلیون مسافر مترو تهران در مرداد

مترو مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از جابه جایی بیش از ۴۰ میلیون مسافر در شبکه حمل و نقل ریلی مترو خبر داد.

جوان آنلاین: هادی زند اظهار کرد: در مرداد ماه سال جاری، ۴۰ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۴ مسافر با استفاده از شبکه متروی تهران جابه‌جا شدند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: در این ماه، ۵۷ هزار و ۳۷۶ حرکت قطار در خطوط هفت‌گانه مترو انجام شد که خط چهار با ۱۰ هزار و ۳۷ حرکت، معادل ۱۸ درصد کل حرکت‌ها، بیشترین سهم را در خدمات‌رسانی به شهروندان بر عهده داشت. خط یک با فاصله‌ای نزدیک در تعداد اعزام قطار بعد از خط چهار با ۱۰ هزار و ۳۳ حرکت بیشترین حرکت انجام شده ماه مرداد را به ثبت رسانده است.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به آمار مسافران خطوط مختلف گفت: خط یک با ۱۲ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۹۳ مسافر، پرترددترین خط مترو در مرداد ماه بود. پس از آن، خط ۲ با ۷میلیون و ۹۶هزار و ۷۰۶مسافر، خط ۴ با ۶ میلیون و ۵۶۱هزار و ۱۳۰مسافر، خط ۳ با ۵ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۷۹۱ مسافر، خط ۶ با ۳ میلیون و ۲۹۱هزار و ۹۱۱ مسافر، خط ۷ با ۲ میلیون و ۷۲۳ هزار و ۱۷۲مسافر و خط ۵ با ۲ میلیون و ۶۵۶هزار و ۲۶۶مسافر قرار گرفتند.

زند همچنین پرترددترین ایستگاه هر خط را معرفی کرد و گفت: ایستگاه پانزده خرداد با ۲ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۷۴۶ مسافر در خط یک ایستگاه تئاترشهر با یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۶۲۱ مسافر در خط ۴، ایستگاه امام خمینی (ره) با ۸۸۲ هزار و ۸۹۸ مسافر در خط ۲، ایستگاه گلشهر با ۷۴۵ هزار و ۱۸۱ مسافر در خط ۵، ایستگاه میدان ولیعصر (عج) با ۷۱۹هزار و ۸۹۰مسافر در خط ۳، ایستگاه میدان شهدا با ۳۵۷ هزار و ۹۰۵مسافر در خط ۶ و ایستگاه میدان کتاب با ۲۵۶ هزار و ۸۲ مسافر در خط ۷، بیشترین تردد را در خطوط خود ثبت کردند.

وی با اشاره به ثبت پرترددترین روز متروی تهران در مرداد ماه افزود: روز ۲۷ مرداد ماه بیشترین حجم جابه‌جایی مسافر در شبکه مترو به ثبت رسید.

زند در پایان با تأکید بر تداوم ارتقای کیفیت خدمات مترو گفت: آگاهی شهروندان از ساعات پرتردد و برنامه‌ریزی مناسب برای سفرهای درون‌شهری می‌تواند به توزیع متوازن‌تر تقاضای سفر و افزایش کیفیت خدمات کمک کند. شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه نیز با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های عملیاتی خود، همواره در تلاش است خدماتی ایمن، منظم و شایسته شهروندان ارائه کند.

برچسب ها: هادی زند ، شرکت مترو تهران ، حمل‌و‌نقل عمومی
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