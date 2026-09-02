جوان آنلاین: بر پایه تحلیل آخرین نقشههای پیشبینی هواشناسی، طی ۲۴ ساعت آینده در مناطق شمالی و شمالغرب کشور، از جمله استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و همچنین بخشهایی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی همراه با رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین در نواحی شمالغرب و غرب کشور، در برخی ساعات افزایش سرعت باد همراه با گرد و خاک و احتمال کاهش کیفیت هوا گزارش شده است.
طی روز پنجشنبه نیز بارشهای پراکنده در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات مرکزی البرز ادامه خواهد داشت. در همین راستا، در ارتفاعات البرز و شمال آذربایجان غربی، افزایش ابر و وقوع رگبار پراکنده پیشبینی میشود، در حالی که در سایر مناطق کشور، جوی پایدار مستقر خواهد بود.
طی دو روز آینده، به دلیل شکلگیری ابرهای همرفتی در شمال هرمزگان و جنوب کرمان، احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد موقتی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب وجود دارد.
امروز دریای خزر مواج است و طی دو روز آینده، خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان نیز دارای موج خواهند بود.
بر اساس دادههای هواشناسی، امروز آسمان در پایتخت تهران صاف و همراه با وزش باد است که در برخی ساعات احتمال وزش باد شدید و برخاستن گرد و خاک نیز وجود دارد. حداکثر دمای امروز تهران ۳۴ و حداقل دمای آن ۲۲ درجه سانتیگراد بالای صفر پیشبینی میشود.