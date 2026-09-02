کد خبر: 1377200
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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۵:۴۰
تاریخ » اخبار کلی
خوانشی از حیات «رهبر کبیر» در آیینه روایات و تحلیل‌های «رهبر شهید»

«عبد صالح خدا» به روایت خلف صالح خویش

1 اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، «برش‌هایی از زندگی و سیره مبارزاتی امام خمینی در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای» را دربردارد.
سمانه صادقی

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، «برش‌هایی از زندگی و سیره مبارزاتی امام خمینی در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای» را دربردارد. این پژوهش، ازسوی مؤسسه فرهنگی- هنری ایمان جهادی (صهبا) تنظیم و منتشر شده است. ویژگی «عبد صالح خدا»، استفاده از اسناد متقن تاریخی است که آن را از جنبه تحقیقی، در مکانتی ارزنده و قابل استناد قرار می‌دهد. تارنمای ناشر در معرفی این کتاب، اشاره به نکات پی‌آمده را از نظر دور نداشته است:
«کتاب عبد صالح خدا، اثری است که با نگاهی ژرف و مستند، به گوشه‌هایی از زندگی و سیره مبارزاتی امام‌خمینی (ره) می‌پردازد. این کتاب ازسوی مؤسسه فرهنگی- هنری ایمان جهادی (صهبا) منتشر شده و به دلیل استفاده از منابع معتبر و سخنان آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، درباره رهبر کبیر انقلاب اسلامی، اثری ارزشمند و ماندگار در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی به شماره می‌آید. متن اصلی کتاب، بر پایه مصاحبه‌های اختصاصی است که در سال ۱۳۶۱ ازسوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی با آیت‌الله خامنه‌ای انجام شد. این مصاحبه با هدف ثبت دقیق زندگینامه امام‌خمینی صورت گرفت و در این کتاب، دیگر خاطرات و بیانات رهبر معظم انقلاب نیز به آن اضافه شده است. از این رو، عبد صالح خدا تصویری جامع از مبارزات و اندیشه‌های امام‌خمینی به دست می‌دهد. کتاب در دو بخش اصلی تنظیم شده است، فصل اول نهضت اسلامی عنوان دارد. این بخش، روایتی تاریخی از دوران مبارزاتی امام خمینی است و موضوعاتی مانند: مقام علمی و تأثیر اخلاقی امام، حادثه مدرسه فیضیه، واقعه ۱۵خرداد ۱۳۴۲، دوران حصر و تبعید رهبر نهضت اسلامی، بازگشت امام به ایران و روز‌های پایانی رژیم پهلوی را پوشش می‌دهد. این فصل با نثری منسجم و مستند، نقش امام خمینی در رهبری انقلاب اسلامی را به تصویر می‌کشد. بخش دوم، نظام اسلامی نام گرفته است. در این بخش، جنبه‌های شخصیتی و مدیریتی امام خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می‌شود. موضوعاتی مانند دشمنان نظام اسلامی، عطوفت و مردمی بودن بنیانگذار جمهوری اسلامی، صدور انقلاب، زهد و عرفان امام و جایگاه ایشان به‌عنوان رهبر و زمامدار از جمله مباحثی است که با دقت و ظرافت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از نقاط قوت این کتاب، استفاده از تصاویر و اسناد آرشیوی است که بسیاری از آنها منتشر نشده‌اند، یا کمتر دیده شده‌اند. این تصاویر و گزارش‌های ساواک و شهربانی درباره فعالیت‌های مبارزاتی امام، ارزشی تاریخی این اثر را دوچندان کرده‌اند. بنده صالح خدا به‌عنوان اثری مستند و نه‌تنها برای تحلیل تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی، بلکه برای پژوهشگران و خوانندگانی که به دنبال شناخت دقیق‌تر از شخصیت امام‌خمینی و سیره مبارزاتی ایشان هستند، یک منبع بی‌نظیر است. این کتاب با گردآوری خاطرات و بیانات آیت‌الله خامنه‌ای، توانسته است که تصویری روشن و الهام بخش از امام خمینی ارائه نماید. این پژوهش را به علاقه‌مندان به تاریخ انقلاب اسلامی، محققانِ حوزه شخصیت و اندیشه‌های امام خمینی و کسانی که به دنبال شناخت دقیق‌تر از سیره مبارزاتی و اخلاقی ایشان هستند، پیشنهاد می‌کنیم. همچنین برای مخاطبانی که به آثار مستند و تحلیلی علاقه دارند، انتخابی ارزشمند به شمار می‌رود....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، انتشارات ، امام خمینی
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