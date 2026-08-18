کد خبر: 1374769
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
سیاست » اخبار کلی
جانشین فرمانده کل سپاه:

حضور مردم همه ترفند‌های دشمن را بی‌اثر کرد

جوان آنلاین: جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ۴۷ سال فشار، تهدید و تلاش دشمن برای براندازی و تجزیه ایران گفت: حضور آگاهانه مردم در جنگ اخیر تمامی ترفند‌های دشمن را بی‌اثر کرد و نه‌تنها خطر تجزیه کشور را منتفی ساخت، که موجب تقویت انسجام و اقتدار ملی شد. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرلشکر پاسدار ایزدی در آیین بزرگداشت اربعین رهبر شهید ایران در بجنورد، با اشاره به مبانی فکری انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی برخلاف مسیر کفر که بر استثمار انسان استوار است، تفسیری روحانی از جهان و انسان ارائه کرده و در پی احیای فطرت حق‌جوی انسان‌هاست. 
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی مسیر شهادت، ایستادگی و مقاومت را به بشریت عرضه کرد، گفت: دشمن با طراحی سناریوی براندازی و تجزیه وارد میدان شد، اما در همه عرصه‌ها شکست خورد و نتوانست به صنعت هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کند. 
جانشین فرمانده‌کل سپاه با بیان اینکه مسیر هسته‌ای، علمی و پیشرفت کشور با قوت ادامه خواهد یافت، افزود: در سال‌های مختلف، آینده‌نگری و نگاه راهبردی رهبران انقلاب مسیر پیشرفت کشور را ترسیم کرده است و اگر امروز نیروی هوافضای جمهوری اسلامی توانسته در برابر یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی جهان ایستادگی کند، این توانمندی حاصل همین درایت و سرمایه‌گذاری راهبردی است. 
ایزدی با اشاره به ۴۷ سال فشار علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران طی این سال‌ها با تحریم، محاصره اقتصادی، جنگ و تحرکات گروه‌های ضدانقلاب مواجه بوده، اما رزمندگان اسلام این تهدید‌ها را یکی پس از دیگری خنثی کرده‌اند. وی ادامه داد: دشمن با نقشه‌ای برای براندازی و تجزیه وارد میدان شد و حتی الگو‌هایی مانند «ونزوئلا» را برای ایران طراحی کرده بود، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند و نتوانست به صنعت هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کند. جانشین فرمانده‌کل سپاه، ایمان به هدف و اتکا به مردم را از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: نظریه اتکا به مردم و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی در ۴۷ سال گذشته یکی از عوامل اصلی موفقیت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف بوده است. ایزدی با اشاره به تحولات اخیر کشور تصریح کرد: حضور و قیام آگاهانه مردم در نبرد اخیر، تمامی ترفند‌های دشمنان را بی‌اثر کرد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها خطر‌هایی مانند تجزیه کشور منتفی شد، بلکه انسجام و اقتدار ملی بیش از گذشته استحکام یافت. وی با اشاره به توانمندی‌های راهبردی نیرو‌های مسلح گفت: تسلط کامل نیرو‌های مسلح بر تنگه هرمز، در کنار جهش توانمندی‌های موشکی و پدافند نوین، قدرت بازدارندگی فوق‌العاده‌ای ایجاد کرده و دشمنان را به انفعال و احتیاط واداشته است. جانشین فرمانده‌کل سپاه همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای افزود: جبهه مقاومت با تسلط بر مبادی راهبردی همچون دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی گام‌های استواری برداشته است. 
ایزدی درباره توان هوایی دشمن نیز گفت: سقوط بیش از ۲۰۰ فروند از هواگرد‌های دشمن، شامل پهپاد‌ها و هواپیما‌های باسرنشین، افکار عمومی امریکا را با پرسش‌های جدی مواجه کرده و موجب تزلزل رژیم صهیونیستی شده است. وی با تأکید بر اینکه رزمندگان اسلام در جبهه‌های مختلف به نصرت و عظمت دست یافته‌اند، گفت: مسیر پیروزی جبهه مقاومت ادامه خواهد داشت و فتوحات و دستاورد‌های انقلاب اسلامی مزد جهاد، ایستادگی، صبر و مقاومت مردم ایران است. ایزدی توکل به خداوند و اعتماد به مردم را از عوامل خنثی‌کننده ترفند‌های دشمنان دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خداوند و رهبری حکیمانه، مراحل سخت را پشت سر گذاشته و اهداف شوم دشمنان را با شکست مواجه کرده است. 
جانشین فرمانده‌کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از بنیان‌های اقتدار جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه را از پایه‌های این اقتدار توصیف کرد و گفت: تبیین حقانیت نظام جمهوری اسلامی و تشریح مبانی نظریه ولایت فقیه، امروز یک ضرورت حیاتی است. وی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری، تقویت ایمان و تبیین صحیح واقعیت‌ها اظهار داشت: نباید اجازه داد روایت‌های تحریف‌شده، حقیقت مسیر انقلاب و آرمان‌های شهدا را تحت‌الشعاع قرار دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سپاه پاسداران ، دشمن ، مردم
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