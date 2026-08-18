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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱
سیاست » اخبار کلی

بیانیه وزارت دفاع به مناسبت چهلمین روز تدفین و تشییع تاریخی آقای شهید

وزارت دفاع در آستانه ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، و همزمان با چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، وزارت دفاع بیانیه ای صادر کرد.

جوان آنلاین: در آستانه ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، و همزمان با چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره آن شهید والامقام، بر تداوم راه و آرمان‌های ایشان در تقویت اقتدار دفاعی کشور و تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه‌الله)، تأکید کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

چهل روز از آن تشییع حماسی، تاریخی و تدفین باشکوه می‌گذرد؛ چهل روز از روزهایی که ملت ایران در تهران، قم، نجف و کربلا، پیکر مطهر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه) را بر دوش گرفت و با چشمانی اشکبار، با ولی ،مقتدا، رهبر و پدر معنوی خود وداع کرد. این چهل روز، اگرچه برای ملت ایران و همه دلدادگان ایشان سرشار از دلتنگی و اندوه بوده است، اما همواره یادآور عهدی است که با آن شهید بزرگوار بسته‌ایم؛ میثاقی برای ادامه راهی که سال‌ها برای عزت،شرف، استقلال و اقتدار ایران اسلامی پیمود.

اکنون در چهلمین روز آن تشییع و تدفین تاریخی، گرد هم می‌آییم تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه‌الله)، تجدید میثاق کنیم و بر ادامه راه قائد شهید و تبعیت از رهنمودهای معظم له تأکید دوباره داشته باشیم. میثاق با مسیری روشن و نورانی که برای سربلندی ایران اسلامی و عزت امت اسلام پیموده شده و امروز باید با همان ایمان، استواری و اراده ادامه پیدا کند.

این مراسم در آستانه ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، معنایی برای خانواده بزرگ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معنایی دیگر دارد. رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال‌های مسئولیت و هدایت کشور، همواره توجه ویژه‌ای به تقویت بنیه دفاعی، خوداتکایی و پیشرفت صنعت دفاعی داشتند و بر اعتماد به جوانان، دانشمندان و متخصصان ایرانی و عبور از وابستگی در تأمین نیازهای دفاعی کشور تأکید می‌کردند.

بخش مهمی از مسیر پیشرفت صنعت دفاعی کشور، با هدایت و حمایت‌های آن شهید بزرگوار طی شد؛ مسیری که از خودباوری آغاز شد و به شکل‌گیری ظرفیت‌های گسترده علمی، فناورانه و صنعتی در کشور انجامید. امروز در آستانه روز صنعت دفاعی، گرامیداشت چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید، یادآور مسئولیتی است که در برابر این میراث ارزشمند بر عهده داریم؛ اینکه راهی را که ایشان برای ساختن قدرت دفاعی کشور ترسیم کردند، با قدرت ادامه دهیم و آن را متناسب با نیازها و تهدیدهای جدید، پیشرفته‌تر و مستحکم‌تر کنیم.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی، از عموم مردم شریف، مؤمن و انقلابی، خانواده‌های معظم شهدا، فرماندهان و پیشکسوتان نیروهای مسلح، دانشمندان، متخصصان، دانشگاهیان و کارکنان صنعت دفاعی دعوت می‌کند در مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع تاریخی و تدفین «آقای شهید ایران» حضور یابند و با حضور خود، ضمن زنده نگه داشتن یاد آن شهید عزیز، بر تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه‌الله)، و استمرار راه شهیدان تأکید کنند.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد، از ساعت ۱۷ تا ۱۹، در مصلی امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) تهران برگزار خواهد شد. 

برچسب ها: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ، مراسم چهلم ، رهبر شهید
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