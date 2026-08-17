جنگ ترکیبی انسجام ملی را هدف گرفته، غفلت نکنیم

رئیس قوه قضائیه با هشدار نسبت به تداوم توطئه‌ها و تحرکات دشمن، تأکید کرد که جنگ ترکیبی همه‌جانبه علیه ایران همچنان ادامه دارد و نباید از نفوذ دشمن و تلاش او برای مخدوش کردن انسجام ملی و ارزش‌های اسلامی غفلت کنیم.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به گذشت حدود شش ماه از جنگ تحمیلی سوم و نبرد رمضان، اظهار کرد که در این مدت دو صحنه متفاوت شکل گرفت، از یک سو دنائت و سبعیت دشمنان امریکایی و صهیونیستی و از سوی دیگر، عزم، ایمان و اراده رزمندگان و مردم ایران اسلامی. به گفته وی، دشمن تلاش کرده بود شکست‌ناپذیر جلوه کند، اما قدرت ایمان و اراده فرزندان ایران اسلامی، او را به هزیمت کشاند و این شکست، ذهنیت سردمداران کشور‌های وابسته به امریکا درباره قدرت ایران را نیز تغییر داد. رئیس دستگاه قضا با قدردانی از حضور مردم در حمایت از رزمندگان افزود: مردم ایران بیش از ۱۶۰ روز است که سنگر خیابان را در حمایت از رزمندگان و بیعت با ولایت رها نکرده‌اند و در تجمعات، راهپیمایی‌ها، وداع‌ها و تشییع پیکر شهدا حضوری سرافرازانه داشته‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مرور تاریخ را سرشار از عبرت دانست و گفت: پیش از انقلاب اسلامی، مستکبران برای ایران شاه و وزیر تعیین می‌کردند و بر مقدرات کشور استیلا داشتند، اما انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، عزت و استقلال را برای ایران به ارمغان آورد. وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دست اجانب و ایادی بیگانه از ایران و منابع کشور قطع شد و به همین دلیل مستکبران به سرکردگی امریکا از هیچ توطئه‌ای علیه جمهوری اسلامی دریغ نکردند، از کودتا و نفوذ گرفته تا فتنه‌های سیاسی، تروریسم اقتصادی و هجمه به ارزش‌های دینی و ملی. با این حال، به مدد الهی و اتکا به ایمان و اراده مردم، خواب آشفته دشمن تعبیر نخواهد شد. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: «تحت هیچ شرایطی نباید از دشمن و توطئه‌چینی‌ها و مکاید او غافل شویم»، چراکه دشمن بیکار ننشسته و جنگ ترکیبی همه‌جانبه‌ای را به مردم و نظام تحمیل کرده است. وی هشدار داد که دشمن ممکن است بار دیگر به حربه‌هایی مانند کودتا، فتنه و تجاوز نظامی متوسل شود و افزود: نباید از نفوذ دشمن و تلاش او برای مخدوش کردن انسجام ملی و ارزش‌های اسلامی غفلت کنیم. اژه‌ای تصریح کرد که در این جنگ ترکیبی نیز می‌توان بر دشمن فائق آمد، مشروط بر اینکه به وعده‌های الهی ایمان داشته باشیم، متحد و منسجم بمانیم و کلام و امر ولی‌فقیه را فصل‌الخطاب بدانیم. رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد شهدای دولت به‌ویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، اداره کشور را مسئولیتی سنگین دانست و گفت: همه کارگزاران در قوای مختلف مکلف به کمک و مساعدت به دولت هستند.

وی افزود که اعضا و ارکان دولت چهاردهم به‌صورت شبانه‌روزی در مسیر خدمت به کشور و مردم تلاش می‌کنند و قوه قضائیه نیز در چارچوب قانون و برای اعتلا و اعتزاز کشور از دولت حمایت خواهد کرد. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به توقعات رهبر معظم انقلاب و مردم در زمینه توسعه عدالت و مبارزه با فساد، گفت: قوه قضائیه باید تمام توان خود را برای پاسخ به این مطالبات به کار گیرد. وی تأکید کرد تغییر و تحول در برخی مناصب و ارکان قوه قضائیه با هدف تحرک بیشتر، توسعه عدالت، فسادستیزی، احیای حقوق عامه و ارتقای خدمت‌رسانی انجام می‌شود. رئیس دستگاه قضا همچنین درباره جابه‌جایی برخی مسئولان و مدیران قضایی گفت: این تغییرات برای «تزریق خون بیشتر» و حرکت استوارتر در مسیر خدمت‌رسانی به مردم صورت می‌گیرد و نباید به شکل دیگری تفسیر شود. به گفته وی، در دوره اخیر برای انتصابات و جابه‌جایی‌ها مشورت‌های گسترده‌ای انجام شده و کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و عناصر متخصص و خبره، شاخص‌های لازم را برای این انتصابات تعیین کرده است. او افزود که حتی پیشنهاد‌هایی از دستگاه‌های خارج از قوه قضائیه، از جمله سپاه و وزارت اطلاعات، و نیز برخی مسئولان سابق قضایی دریافت شده است.