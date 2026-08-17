جوان آنلاین: متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«ایجاد تغییر، تحول و جابجایی در برخی از مناصب، مسئولیتها و ارکان قوه قضائیه، در راستای چابکی و تحرک هر چه بیشتر مجموعه دستگاه قضا جهت نیل به اهداف مصرح قانونی و توسعه عدالت و خدماترسانی قضایی و حقوقی به مردم، مقولهای است که مورد تأکید و تصریح رهبری معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه قرار دارد. در همین چارچوب، در دوره جدید رئیس قوه قضائیه، قدر متیقّن، تغییرات و تحولاتی مدیریتی در برخی مناصب قضایی صورت خواهد پذیرفت.
در همین راستا، طی روزهای اخیر، اقوال و شایعاتی در برخی محافل و رسانهها، در باب این تغییر و تحولات مدیریتی در عدلیه شکل گرفته است که همه آنها ناشی و مُنبعث از گمانهزنیهای رسانهای است و ناصحیح و ناصواب قلمداد میشوند.
یقیناً و تحقیقاً مرجع انتشار اخبار در باب تغییرات و تحولات مدیریتی در عدلیه، مرکز رسانه قوه قضائیه میباشد و هر خبر و گزارهای که خارج از مجرای رسمی مذکور، انتشار مییابد و ترویج میشود، فاقد صحت و درستی است و بالمرّه تکذیب میگردد.
قدر متیقّن، به محض تحقق و قطعیت مصادیق تغییرات و تحولات مدیریتی در عدلیه، مراتب مربوطه به نحو مقتضی از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه، مخابره خواهد شد.»