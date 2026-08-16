دستگیری متهم ردیف اول و دو همدست در پرونده زورگیری در غرب تهران

کارآگاهان پلیس آگاهی ملارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیات ویژه، متهم ردیف اول و دو نفر از همدستان او را که در قالب یک تیم اقدام به ساماندهی و فروش اموال مسروقه می‌کردند، دستگیر کردند.

جوان آنلاین: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ملارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیات ویژه، موفق شدند متهم ردیف اول و دو نفر از همدستان او را که در قالب یک تیم اقدام به ساماندهی و فروش اموال مسروقه می‌کردند، دستگیر کنند.

به گزارش مهر، در این عملیات که با حضور میدانی سرهنگ امیر کریمی، فرمانده انتظامی بخش صفادشت، در پاسی از شب انجام شد، متهمان شناسایی و تحویل مقامات قضایی شدند. همچنین چهره متهم ردیف دوم پرونده نیز شناسایی شده و تحقیقات برای دستگیری وی ادامه دارد.

محمدتقی اسدی، رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت، ضمن تشکر و قدردانی از حضور میدانی و اهتمام ویژه سرهنگ امیر کریمی، فرمانده انتظامی بخش صفادشت، گفت: این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی نیروی انتظامی در برقراری امنیت پایدار و برخورد قاطع با مخلان نظم عمومی است.

وی با اشاره به هماهنگی مطلوب بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، افزود: دستگاه قضایی با حمایت از اقدامات مؤثر پلیس، اجازه نمی‌دهد هیچ متخلفی از چرخه عدالت مصون بماند و امنیت مردم همواره خط قرمز ما خواهد بود.

اسدی در پایان از تلاش‌های شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی و عوامل انتظامی بخش صفادشت که در جهت ارتقای امنیت عمومی گام برمی‌دارند، قدردانی کرد و گفت: و سایر متهمان نیز شناسایی و تحت تعقیب قرار دارند.