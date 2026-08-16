جوان آنلاین: سیونهمین اجلاس مدیران و روسای آموزشوپرورش کشور با حضور رئیسجمهور و با شعار «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» آغاز شد، اجلاسی سهروزه که قرار است محورهایی مانند عدالت آموزشی، اجرای سند تحول بنیادین، کیفیتبخشی به آموزش و استفاده از فناوریهای نوین را به برنامههای اجرایی تبدیل کند.
در این اجلاس، رئیسجمهور از مدرسه بهعنوان نقطه آغاز ساخت آینده ایران سخن گفت و وزیر آموزشوپرورش نیز از برنامههایی خبر داد که قرار است آموزش، عدالت و هویت را در مرکز سیاستهای این وزارتخانه قرار دهد.
مدرسه، نقطه آغاز ساخت آینده ایران
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشور در این اجلاس، سخنان خود را با اشاره به جایگاه معلمان و مدیران آموزشوپرورش آغاز کرد و آنها را سازندگان آینده کشور دانست. او با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز میناب و رهبر شهید انقلاب گفت: «تمام مدیران، معاونان و معلمان آیندهسازان ایران هستند.» رئیسجمهور برگزاری این اجلاس را فرصتی برای هماهنگی بیشتر در نظام تعلیم و تربیت دانست: «معلمان و آموزگارانی در آن حضور دارند که اقداماتشان باعث میشود تا آینده کشور ساخته شود.» پزشکیان در ادامه، از تجربه شخصی خود در مسیر شناخت مفاهیم قرآنی سخن گفت و آموزش را فرآیندی دانست که باید از شکلگیری فکر و آگاهی در ذهن دانشآموزان آغاز شود: «ابتدا باید در ذهن فرزندان و انسان داده و اطلاعاتی شکل بگیرد تا بتواند مبتنی بر آن مسیر موفقیت را بپیماید.» رئیسجمهور افزود که آموزش باید بتواند مسیر رشد و رسیدن به ظرفیتهای بینهایت انسان را فراهم کند.
او در بخش دیگری از سخنانش، فاصله گرفتن از وضعیت موجود را لازمه پیشرفت دانست و گفت کشور ظرفیتهای فراوانی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. پزشکیان اظهار کرد: «ما در کشور سرمایههای فراوانی داریم که اگر به آنها توجه کنیم نباید در دنیا از کسی عقب بمانیم.» رئیسجمهور، آموزشوپرورش را محلی برای تربیت نسلی دانست که باید مفاهیمی مانند عدالتورزی، کارآمدی، مشارکت جمعی و کار گروهی را بیاموزد. پزشکیان درباره مفهوم عدالت آموزشی گفت: «عدالت این نیست که به دانشآموزانی که شرایط ویژه و خانوادههای توانمندی دارند محدود شویم.» او افزود: توجه به همه اقشار جامعه، بهخصوص دانشآموزان مناطق محروم، شرط تحقق عدالت در نظام آموزشی است.
نفت جای سرمایه انسانی را نمیگیرد
پزشکیان در ادامه سخنان خود، سرمایه اصلی کشور را نه منابع زیرزمینی، بلکه نیروی انسانی دانست: «افتخار اصلی ما نیروی انسانی و فرزندانمان به شمار میآید.» او با اشاره به اهمیت تربیت دانشآموزانی مسئولیتپذیر افزود: آموزشوپرورش باید به نسل آینده بیاموزد که مشکلات کشور با اتحاد و انسجام قابل حل است.
رئیسجمهور ادامه داد: «معادن و صنایع ابزاری هستند تا در دست نخبگان ما و فرزندان ایران باشند.» او بر سرمایهگذاری علمی و همهجانبه روی دانشآموزان تأکید کرد و مسیر پیشرفت کشور را از مدرسه عبور داد.
لزوم تغییر روشهای آموزشی
پزشکیان در بخش دیگری از صحبتهایش، تغییر نگاه در مدیریت و آموزش را لازمه عبور از شرایط موجود نامید: «وضعیت موجود را نپذیرید، قالبهای ذهنی موجود خود را بشکنید. تغییر روشهای آموزشی، ارتقای کارآمدی و استفاده از فناوریهای نوین میتواند مسیرهای تازهای برای رشد ایجاد کند.» رئیسجمهور همچنین از مدیران آموزشوپرورش خواست زمینه خلاقیت مدیران و معلمان در استانها و شهرستانها را فراهم کنند و گفت باید به افراد توانمند اجازه داده شود راهکارهای تازهای برای حل مسائل ارائه کنند.
دور کردن آموزشوپرورش از سیاستزدگی و جناحگرایی
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در این اجلاس، صحبتهای خود را از جایگاه مدیریت و مسئولیتی آغاز کرد که به گفته او نباید به ماندن در یک صندلی و حفظ یک عنوان گره بخورد. وزیر آموزشوپرورش از مدیران این مجموعه خواست تصمیمها و اقدامات خود را با نگاه به رضایت خداوند و خدمت به نظام تعلیم و تربیت دنبال کنند: «اولین نقطه مدیریتی این است که ایمان و اتکال به خداوند منان را در همه امور به یاد داشته باشیم. هیچکس جز خداوند منان یار و یاور ما نخواهد بود و نباید برای جلب رضایت افراد، از مسیر خدمت به خداوند و نظام فاصله بگیریم.» کاظمی با اشاره به گذرا بودن دورههای مدیریتی ادامه داد: «دوره مدیریتی من و شما بهسرعت تمام میشود. دهها وزیر آمدهاند و رفتهاند، اما باید به یاد داشته باشیم آن چیزی که در مقابل خداوند عرضه میکنیم، باید رنگ و بوی خدایی داشته باشد.»
او افزود: «برای ماندن در پست و جایگاه مدیریتی، نباید خدای نکرده خدا را فراموش کنیم و به این و آن متوسل شویم.» وزیر آموزشوپرورش در ادامه، استقلال این وزارتخانه را یکی از اصول مدیریتی خود دانست: «برای ماندن در این جایگاهها نباید چیزی را جز عزت و استقلال آموزشوپرورش قربانی کنیم.» او همچنین از تلاش برای فاصله گرفتن نظام تعلیم و تربیت از جریانهای سیاسی سخن گفت: «تلاش من این است که آموزشوپرورش را از سیاستزدگی، سلیقهگرایی، حزبگرایی و جناحگرایی دور کنیم و در راستای دولت چهاردهم، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه حرکت کنیم.»
هیچ مسئلهای نیست که راهحل نداشته باشد
کاظمی همچنین به فضای شکلگرفته در شبکههای اجتماعی اشاره کرد و گفت: «متأسفم که عدهای در فضای مجازی، با وجود همه خدماتی که دولت انجام داده و دستاوردهایی که نظام تعلیم و تربیت به آنها دست پیدا کرده است، امروز در حال ناامید کردن مردم هستند.»
او البته وجود نقدها و اشکالات را انکار نکرد و گفت: «این به معنای آن نیست که اشکالات، ایرادات و انتقادات را نداشته باشیم، اما نباید فقط نیمه خالی لیوان را ببینیم. باید نیمه پر لیوان، اقدامات و دستاوردها را نیز ببینیم و قدرشناس باشیم.» کاظمی در ادامه، خلق منابع و استفاده از ظرفیتهای موجود را یکی از ویژگیهای مهم مدیریت معرفی کرد: «در شرایطی که دشمن تمام تلاش خود را برای ناکارآمد جلوه دادن دولت انجام میدهد، باید دستاوردهای آموزشوپرورش را نیز ببینیم. بیتردید خلق منابع و استفاده از ظرفیتها از هنرهای یک مدیر است.»
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به بخشی از اقدامات انجامشده، از جذب منابع برای توسعه زیرساختهای آموزشی و حمایت از مدارس سخن گفت: «کجا میتوانستیم ۱۰ هزار کلاس درس را هوشمند کنیم؟ ۲۳ هزار کلاس درس بسازیم؟ ۵۰همت از خیرین جذب کنیم؟» او همچنین توانمندسازی معلمان با استفاده از اجتماعات یادگیری را بخشی از همین رویکرد دانست.
کاظمی در ادامه، از مدیران خواست مسائل اصلی مجموعه خود را شناسایی و برای حل آنها برنامه داشته باشند: «هر مدیر اولویتبندی کند و بگوید در دوران مدیریت خود سه مسئله یا دو مسئله را حل خواهد کرد. باید برای حل مسائل برنامهریزی کنیم، مسائل را شناسایی و اولویتبندی کنیم، آنها را صورتبندی کنیم، راهحل ارائه دهیم و تقسیم کار کنیم. هیچ مسئلهای نیست که راهحل نداشته باشد.»
آموزشوپرورش در روزهای جنگ تعطیل نشد
کاظمی بخش دیگری از صحبتهایش را به عملکرد آموزشوپرورش در شرایط جنگی اختصاص داد و از تلاش این وزارتخانه برای حفظ جریان آموزش در روزهای دشوار سخن گفت. او اظهار کرد: «آموزش و پرورش در دوران جنگ تعطیل نشد و استمرار جریان تعلیم و تربیت، نخستین سیاست ما بود.» وزیر آموزشوپرورش توضیح داد که در این دوره، شبکه شاد، آموزشهای آنلاین و بستههای آموزشی آفلاین به کمک نظام آموزشی آمد تا دانشآموزان حتی در شرایط دشوار از مسیر یادگیری خارج نشوند. او همچنین از اقدامات پشتیبانی در این دوره خبر داد: «بیش از ۷ هزار مدرسه در اختیار مراکز تبلیغاتی و فرهنگی قرار گرفت و بیش از ۸ هزار مدرسه برای اسکان و ارائه خدمات اختصاص یافت.»
از امتحانات نهایی تا ساخت ۱۳ هزار کلاس درس
وزیر آموزشوپرورش در ادامه، از عبور نظام آموزشی از یکی از سختترین دورههای خود گفت و اعلام کرد با وجود تلاشها برای ایجاد اختلال در روند آموزشی، امتحانات نهایی برگزار شد و سال تحصیلی به پایان رسید: «با وجود تلاش دشمن برای مختل کردن روند آموزشی، امتحانات را با اقتدار برگزار کردیم و سال تحصیلی را به پایان رساندیم.» او سپس به برنامههای پیشروی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت نهضت توسعه عدالت آموزشی با رویکرد کیفیت و هویت در دستور کار قرار گرفته است. کاظمی افزود: «ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه و ۱۱ هزار کلاس درس تا مهرماه ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت و برنامه ساخت ۱۳ هزار کلاس درس تا مهر ۱۴۰۵ نیز دنبال میشود.» او همچنین از ساخت و تکمیل حدود ۶ هزار فضای آموزشی و استانداردسازی حدود ۵۰هزار کلاس درس خبر داد.
بازسازی ۱۵۰۰ مدرسه آسیبدیده در جنگ
در ادامه گزارش عملکرد آموزشوپرورش، کاظمی از برنامه بازسازی مدارسی گفت که در جریان جنگ آسیب دیدهاند. او با اشاره به نقش خیرین در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: «بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی خیرین برای توسعه فضاهای آموزشی کمک شده است.» وزیر آموزشوپرورش افزود: «بازسازی حدود هزارو۵۰۰ واحد آموزشی آسیبدیده نیز در دستور کار قرار گرفته است.» او همچنین از برنامه توسعه نیروگاههای خورشیدی در مدارس خبر داد و گفت استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی برای ارتقای زیرساختهای آموزشی دنبال میشود.
معلمان و دانشآموزان در مسیر توانمندسازی
کاظمی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجامشده برای ارتقای کیفیت آموزشی اشاره کرد: «حدود ۱۰ هزار کلاس درس از محل مسئولیتهای اجتماعی بهروزرسانی شده و ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس نیز به فناوریهای روز مجهز شدهاند.» او پرداخت بهموقع بیش از ۴۰ مورد از مطالبات معلمان و افزایش بودجه آموزشوپرورش در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد.
وزیر آموزشوپرورش همچنین از افزایش پوشش تحصیلی و کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل به عنوان بخشی از دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرد و گفت پوشش دوره پیشدبستانی به بیش از ۹۰ درصد رسیدهاست. او توسعه مدارس عشایری، هنرستانها، بهکارگیری راهبران آموزشی و توانمندسازی معلمان را از برنامههای عدالت آموزشی دانست. کاظمی همچنین از ورود آموزشوپرورش به حوزه فناوریهای نوین خبر داد: «حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دانشآموز تحت آموزشهای مرتبط با هوش مصنوعی قرار گرفتهاند و ۲۰۰ هزار معلم نیز آموزشهای لازم در این حوزه را دریافت کردهاند.» محور مشترک سخنان مسئولان در این اجلاس به یک نقطه برمیگردد، یعنی مدرسه. همان جایی که قرار است عدالت آموزشی، کیفیت یادگیری و فناوریهای نوین در کنار هم مسیر تازهای برای نظام تعلیم و تربیت رقم بزنند. حال اما، مدیران آموزشوپرورش باید این سیاستها و برنامهها را از فضای اجلاس به مدارس سراسر کشور منتقل کنند، چراکه نتیجه این تصمیمات، در نهایت با آنچه در کلاسهای درس میگذرد، سنجیده میشود.