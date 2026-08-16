دستگیری ۵۲۶ اوباش و حامل سلاح سرد در غرب تهران

جوان آنلاین: سردار محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش، اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با حاملان سلاح سرد در ۲۴ ساعت گذشته در ۶ شهرستان تابعه غرب استان تهران به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش ایرنا، فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در اجرای این طرح و با هماهنگی مراجع قضایی، ۵۲۶ نفر از اراذل، اوباش و حاملان سلاح سرد دستگیر و به مقر‌های انتظامی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه در این عملیات ۵۳۱ تیغه سلاح سرد کشف شد، تصریح کرد: افزون بر این، ۶۱ نفر از قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر نیز شناسایی و بازداشت شدند.

علیزاده در ادامه به دستاورد‌های این طرح اشاره کرد و گفت: با تلاش مأموران انتظامی، ۳۵ دستگاه خودرو و ۱۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف و پلاک‌مخدوش توقیف شد. همچنین ۲۱ دستگاه خودرو و ۱۷ دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز در جریان این عملیات کشف شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با تأکید بر اهمیت امنیت شهروندان بیان کرد: در این راستا هفت پاتوق اصلی اوباش در شهرستان‌های غربی استان تهران پاک‌سازی و ۲۳ واحد صنفی و قهوه‌خانه متخلف نیز با دستور مقام قضایی پلمب شد.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.