جوان آنلاین: یوری پیلیپسون مدیر اداره دوم اروپای وزارت خارجه روسیه یکشنبه در مصاحبهای با تاس اظهار کرد: روند طولانی توافق بر سر بیست و یکمین بسته تحریمی اروپا علیه روسیه نشان داده است که پیامدهای سیاستهای خصمانه ضد روسی برای کشورهای اتحادیه اروپا به طور فزایندهای ملموس میشود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: این تحریمها بشدت به کسانی که این محدودیتها را ایجاد کردهاند، ضربه میزند و وضعیت یونان بار دیگر این موضوع را به وضوح تایید کرده است.
پیلیپسون تصریح کرد: ما همچنان اقدام یکجانبه اتحادیه اروپا برای اعمال فشار را نامشروع میدانیم. آنها نمیتوانند مسیر سیاست خارجی کشور ما را تغییر دهند.»
فایننشال گزارش داده که یونان به دلیل تهدیدهایی که متوجه کسب و کارها در این کشور است، از تصویب بسته بیست و یکم تحریمهای ضد روسی خودداری کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا قصد دارد در بیست و یکمین بسته تحریمی خود ۳۲ بانک روسی دیگر را به فهرست مؤسسات مشمول ممنوعیت انجام تراکنش با اتحادیه اروپا اضافه کند.
همچنین شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و پلتفرمهای معامله نفت هدف تحریمهای جدید قرار میگیرند.
اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است سقف قیمت خرید نفت از روسیه را به مدت یک سال بدون تغییر نگه دارد تا مانع از آن شود که مسکو از شوکهای بازار انرژی سود ببرد.
برای نخستین بار، کشتیهایی که به «ناوگان سایه» کمک میکنند نیز هدف تحریم قرار خواهند گرفت.