کد خبر: 1373354
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

پیمان «مکه» زیر آتش حمله به آرامکو 

1 سه روز بعد از امضای «پیمان مکه» میان عربستان، پاکستان و ترکیه، آتش یمن به تأسیسات آرامکو در جیزان رسید؛ پالایشگاهی که روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند و حالا انصارالله یمن با دومین حمله به آن طی روز‌های اخیر، پیمان سه‌جانبه را به چالش کشیده است. وزیر خارجه ترکیه این پیمان را از نظر فنی مشابه بند ۵ ناتو توصیف کرده است ولی حالا مقام‌های آنکارا می‌گویند که قبل از تصویب پارلمان، اجرایی نخواهد شد. ائتلاف تازه‌تأسیس، در برابر حملات مقاومت یمن چه خواهد کرد؟
مهرزاد اصغریان 
جوان آنلاین: سه روز بعد از امضای «پیمان مکه» میان عربستان، پاکستان و ترکیه، آتش یمن به تأسیسات آرامکو در جیزان رسید؛ پالایشگاهی که روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند و حالا انصارالله یمن با دومین حمله به آن طی روز‌های اخیر، پیمان سه‌جانبه را به چالش کشیده است. وزیر خارجه ترکیه این پیمان را از نظر فنی مشابه بند ۵ ناتو توصیف کرده، ولی حالا مقام‌های آنکارا می‌گویند که قبل از تصویب پارلمان، اجرایی نخواهد شد. ائتلاف تازه‌تأسیس، در برابر حملات مقاومت یمن چه خواهد کرد؟ 
هفته گذشته تأسیسات آرامکو در جیزان هدف پاسخ موشکی یمن قرار گرفت. ضرب حملات به حدی شدید بود که فعالیت این تأسیسات متوقف شد. بامداد یک‌شنبه نیز، پالایشگاه جیزان با ظرفیت تولید ۴۰۰هزار بشکه نفت در روز، به عنوان یکی از تأسیسات کلیدی آرامکو، زیر آتش یمنی‌ها قرار گرفت. عربستان سعودی تأیید کرده که این حمله با استفاده از ۰۳ موشک انجام شده است. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، با اعلام انجام این حمله تصریح کرد که این اصابت دقیق بوده است و گفت: «این حمله در واکنش به نقض حریم هوایی استان‌های صعده و حجه به وسیله پهپاد‌های دشمن سعودی صورت گرفته است.» وزارت انرژی عربستان در پیامی که به همین منظور در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شده، اعلام کرد نیرو‌های امنیت صنعتی شرکت آرامکو موفق به کنترل آتش‌سوزی شده‌اند و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز اقدامات لازم را برای رسیدگی به این حادثه در دست انجام دارند. جیزان در ساحل دریای سرخ و در نزدیکی مرز عربستان با یمن قرار دارد. علاوه بر حمله جدید یمنی‌ها، دیروز، چهار انفجار جدید شهر المخا یمن را به لرزه درآورده. همچنین، انصارالله پایگاه‌های مزدوران در غرب تعز را هدف قرار داد. در این حمله، نیرو‌های انصارالله یمن با بیش از ۲۰ موشک پایگاه‌های مزدوران وابسته به عربستان را در غرب تعز هدف قرار دادند. همچنین، نیرو‌های مسلح دولت مستعفی یمن اعلام کردند که نیرو‌های انصارالله بار دیگر شهر مأرب، مناطق این شهر و اردوگاه‌های آوارگان را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده‌اند. در مقابل، نیرو‌های وابسته به دولت مستعفی یمن مدعی شدند که تجمعات، پادگان‌ها و تجهیزات نظامی نیرو‌های انصارالله را در شمال استان ضالع هدف قرار دادند. ارتش دولت مستعفی مدعی شد که به حملات منتسب به انصارالله در «زمان و مکان مناسب» پاسخ خواهد داد. 
 
 ضرورت نقش ایران در ترتیبات منطقه‌ای 
محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، روز جمعه گذشته، توافقنامه دفاعی مشترک را که نام پیمان مکه بر آن گذاشتند، امضا کردند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز شنبه، توافق با پاکستان و عربستان سعودی موسوم به توافق مکه را از نظر فنی مشابه ماده ۵ منشور ناتو (دفاع جمعی) دانست. این تشبیه از آن جهت صورت گرفت که در چارچوب توافق با عربستان سعودی و پاکستان، یک دبیرخانه و یک کمیته وزرا با الگوبرداری از ساختار ناتو تشکیل خواهد شد. وزیر خارجه ترکیه درباره این پیمان که پس از تصویب در پارلمان این کشور می‌تواند اجرایی شود، توضیح داد: «ایران هدف توافق دفاعی مذکور نیست و تا زمانی که هیچ طرفی به کشور‌های عضو حمله نکند، به عنوان هدف تلقی نخواهد شد. امنیت دریایی در دریای سرخ برای منافع ما حیاتی است و ما باید بخشی از ائتلاف بین‌المللی به راهبری عربستان باشیم.» هاکان فیدان سپس اضافه کرد: «ممکن است مصر پس از حل‌وفصل برخی مسائل فنی، به توافق دفاعی مشترک بپیوندد.» او با اعلام اینکه ایران از تشکیل «ائتلاف مکه» مطلع شده بود و ترکیه پیش‌تر ایران را در جریان تشکیل ائتلاف مکه قرار داده بود، گفت که اگر ایران مسائل خود در منطقه را حل کند و برای اجرای سیاست‌های سازنده و حضور در یک چارچوب جمعی آماده باشد، نقش ایران در ترتیبات منطقه‌ای ضروری است. ترکیه همواره این موضع را اعلام کرده و ایران نیز با این موضوع بیگانه نیست. 
 
 ریاض در محاصره مقاومت 
این اظهارات در شرایطی بیان شد که اگرچه برخی تحلیلگران، توافق مذکور را تغییری مهم در راهبرد‌های امنیتی و نظامی منطقه‌ای دانستند، بخشی دیگر از تحلیلگران معتقد بودند که چنین توافقی، آن‌هم در زمانی که عربستان زیر آتش مقاومت یمن قرار دارد، بیشتر یک نمایش صرفاً سیاسی برای عربستان است. در واقع، توافق مکه به‌قدری به یک نمایش سیاسی شبیه بود که از آن با عنوان «پیمانی برای نجنگیدن» تعبیر شد. انفجار‌های اخیر در عربستان نشان داد که این کشور در محاصره مقاومت قرار دارد و ائتلاف پرسروصدای چند روز گذشته، نتوانست با این حملات مقابله کند. علاوه بر این، عبدالباری عطوان، تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه، در مقاله جدید خود در رأی‌الیوم، به مطالب نشریه فارن افرز به قلم مایکل فاکس، مشاور سابق دولت جو بایدن اشاره کرد که این سؤال را مطرح کرده بود که «آیا زمان عقب‌نشینی امریکا از منطقه خاورمیانه فرا رسیده است؟» فاکس با اشاره به اینکه راهبرد امریکا در منطقه شکست خورده و او جنگ علیه ایران را یک «فاجعه استراتژیک بزرگ» قلمداد کرده است، پاسخ مثبت به این سؤال داد. عطوان در این رابطه می‌افزاید که بسیاری از رقبای ایران در منطقه، به دلایل مذهبی یا قومیتی، نمی‌خواهند از اصطلاح «شکست» برای امریکا و «پیروزی» برای ایران استفاده کنند، اما یک کارشناس مسائل استراتژیک مانند مایکل فاکس، این موضوع را تأیید می‌کند. این تحلیلگر مسائل منطقه می‌افزاید که تجاوز امریکا و رژیم صهیونی به ایران در واقع نشان‌دهنده شکست استراتژی امریکا در غرب آسیاست؛ استراتژی‌ای که مبانی آن استفاده از قدرت، برتری هوایی و صرف صد‌ها میلیارد دلار برای ساخت حدود ۵۰ پایگاه نظامی امریکایی در منطقه، به‌ویژه در شبه‌جزیره عربستان و خلیج فارس است.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نفت ، عربستان ، ترکیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

وزیر صمت عازم پاکستان شد

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار