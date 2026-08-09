فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با قدردانی از آمادگی و مجاهدت‌های رزمندگان و بسیجیان لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص)، تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خود علیه نظام اسلامی کاملاً ناکام مانده‌اند و اقتدار مردمی و آمادگی همه‌جانبه بسیج، ایران را به یکی از قدرت‌های اصلی منطقه و جهان تبدیل کرده است.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، در بازدید بازدید از گردانهای پدافند هوایی ارتقاء یافته لشکر۲۷ محمد رسول الله (ص) و ارزیابی آمادگی آنها با ادای احترام به مقام والای شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای هرمز، شهدای جنگ رمضان و شهدای تهران بزرگ، یاد و خاطره امام راحل (ره) و فرماندهان و شهدای این لشکر پرافتخار را گرامی داشت.



وی با قدردانی از آمادگی‌های چشمگیر رزمی، حضور پرشور و مجاهدت‌های مستمر رزمندگان، پاسداران و بسیجیان در تمامی مأموریت‌های ابلاغی سپاه تهران بزرگ گفت: امروز تنها بخشی از توانمندی‌ها و آمادگی‌های عظیم لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) در این میدان به نمایش درآمده است و در صورت فراهم بودن شرایط، اجتماعی بس بزرگ‌تر و با عظمت بیشتر همراه با تمام امکانات و تجهیزات این لشکر برگزار می‌شد.



سردار حسن‌زاده با اشاره به آموزه‌های صریح و مستمر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درباره ماهیت جبهه استکبار اظهار کرد: دشمن اصلی همه مسلمین و بشریت، آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و امام راحل (ره) از آمریکا به عنوان «شیطان بزرگ» یاد کردند؛ دشمنی که هیچ‌گاه نمی‌توان و نباید به او اعتماد کرد، چرا که بارها ثابت شده دشمن کینه‌توز بشریت است.



وی با بیان اینکه دشمنان از ایام قبل از جنگ ۱۲ روزه تا به امروز به صورت رسمی و علنی اهداف شوم خود را اعلام کرده‌اند، تصریح کرد: استکبار جهانی با هدف تغییر نظام جمهوری اسلامی، نابودی نیروهای مسلح، از بین بردن نظام ولایی و نابودی نقطه مرکزی و محور اصلی مقاومت در جهان دست به طراحی‌های گسترده زد، اما در دستیابی به تمامی این اهداف ناکام ماند.



فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به انسجام و بصیرت بی‌نظیر ملت ایران گفت: برخلاف محاسبات و تحلیل‌های دشمنان، ملت ایران امروز منسجم‌تر، بابصیرت‌تر و با ایمانی راسخ‌تر پیرامون ولایت و جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و وحدت و یک‌پارچگی آنان موجب شگفتی و تحیر جهانیان شده است.



وی با بیان اینکه ایستادگی ایران اسلامی پس از تمامی فشارهای نظامی، حملات پیاپی و شهادت رهبران، فرماندهان برجسته نظامی و دانشمندان هسته‌ای و موشکی الگویی خیره‌کننده بر جای گذاشته است، افزود: سران آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز در برابر افکار عمومی، نخبگان و مردم خود هیچ پاسخی برای ناکامی‌های پیاپی خود ندارند.



سردار حسن‌زاده با اشاره به زیر سؤال رفتن اقدام‌های دونالد ترامپ ملعون از سوی افکار عمومی غرب اظهار کرد: از او سؤال می‌کنند که پس از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب، نه تنها دستاوردی نداشته بلکه تسلط بر تنگه هرمز و ثبات اقتصاد جهانی را نیز دچار چالش کرده است؛ از این رو امروز ترامپ و نتانیاهو در یک سردرگمی شدید راهبردی به سر می‌برند و هیچ راهکاری برای برون‌رفت از این بن‌بست ندارند.



وی با اشاره به زوال ادعای ابرقدرتی غرب گفت: آمریکا که خود را ارتش اول جهان می‌دانست و رژیم صهیونیستی که مدعی ارتش اول منطقه بود، در برابر اراده و ایمان ملت ایران و رزمندگان اسلام شکست خوردند و به دنیا ثابت شد که این قدرت‌ها کاملاً آسیب‌پذیر و شکست‌پذیر هستند.



فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با تبیین مؤلفه‌های اصلی اقتدار ملی ایران اظهار کرد: قدرت پشتیبانی مردمی از نظام، ولایت و نیروهای مسلح، مهم‌ترین مؤلفه اقتدار ماست که حماسه حضور مستمر و بیش از ۱۶۰ شبانه‌روزی مردم در میادین طی ماه‌های اخیر، مصداق بارز یک معجزه الهی و عملیاتی نظیر کربلای ۵ به شمار می‌رود.



وی با بیان اینکه بسیج مردمی یکی دیگر از ارکان اصلی و استوار اقتدار ملی است، تصریح کرد: بسیج به واسطه ویژگی‌هایی همچون آموزش‌پذیری، انعطاف‌پذیری و آمادگی همه‌جانبه می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مقابله با هرگونه تهدیدی آماده شود و ساختارهای متناسب را ایجاد کند.

سردار حسن‌زاده با اشاره به هوشیاری گردان‌های رزمی، گردان‌های امام حسین (ع) و گروه‌های طرح لبیک یا امام خامنه‌ای افزود: در جنگ ۱۲ روزه، فتنه دی‌ماه و جنگ رمضان، نیروهای بسیج و انتظامی تمام معابر و میادین حساس تهران و کشور را تحت کنترل کامل قرار دادند و فرصت کوچک‌ترین جابه‌جایی و خباثت را از عوامل دشمن، منافقین و سلطنت‌طلبان سلب کردند.



وی با افشای اذعان محرمانه دشمنان به اقتدار نیروهای مسلح گفت: عوامل آمریکایی و صهیونیستی در گزارش‌ها و مخابره‌های محرمانه خود به صراحت به آمادگی ۱۰۰ درصدی نیروهای بسیج و رده‌های مستقر در تهران و اطراف آن اذعان کرده و به سران خود هشدار داده‌اند که مراقب باشند اشتباهات گذشته را در تهران تکرار نکنند، چرا که با ضربه‌ای بسیار مهلک و پشیمان‌کننده مواجه خواهند شد.



فرمانده سپاه تهران بزرگ با تقدیر از ولایت‌مداری، بصیرت و خستگی‌ناپذیری رزمندگان اسلام یادآور شد: مکتب امام شهیدمان به ما آموخت که هرگز نباید به دشمن اعتماد کرد، نباید او را دست‌کم گرفت و تنها راه غلبه بر کفر و استکبار، حفظ وحدت، حضور در صحنه و آمادگی تمام‌عیار است.



وی با قرائت آیه شریفه «إحدى الحسنيين» افزود: سرانجام این مسیر مبارک، یا پیروزی بر دشمن، اهتزاز پرچم اسلام و نابودی استکبار است و یا نائل آمدن به فیض عظیم شهادت؛ که هر دو برای ملت ایران افتخار، پیروزی و رستگاری ابدی به همراه دارد.