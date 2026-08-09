جوان آنلاین: تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همچنان در سایه همدستی دولت غربگرای سازشکار در بیروت ادامه دارد.
خبرنگار المیادین گزارش داد که دستکم دو شهروند لبنانی در نتیجه حمله هواگرد رژیم صهیونیستی به دوحه کفرمان در شهرستان نبطیه زخمی شدند.
صهیونیستها همچنین ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه ای خود قرار دادند.
ادامه تخریب منازل مردم در جنوب لبنان
صهیونیستها در ادامه جنایت تخریب عمدی منازل مردم لبنان، سه منزل دیگر را در شهرک القنطره منفجر و تخریب کردند.
شبکه المیادین نیز از ادامه اقدامات تجاوزکارانه اشغالگران صهیونیست در شهرک حداثا در جنوب لبنان خبر داد.