کد خبر: 1373214
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی منابع خبری از حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و ادامه تخریب منازل این مناطق خبر دادند.

جوان آنلاین: تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همچنان در سایه همدستی دولت غربگرای سازشکار در بیروت ادامه دارد.

خبرنگار المیادین گزارش داد که دستکم دو شهروند لبنانی در نتیجه حمله هواگرد رژیم صهیونیستی به دوحه کفرمان در شهرستان نبطیه زخمی شدند.

صهیونیستها همچنین ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه ای خود قرار دادند.

ادامه تخریب منازل مردم در جنوب لبنان

صهیونیستها در ادامه جنایت تخریب عمدی منازل مردم لبنان، سه منزل دیگر را در شهرک القنطره منفجر و تخریب کردند.

شبکه المیادین نیز از ادامه اقدامات تجاوزکارانه اشغالگران صهیونیست در شهرک حداثا در جنوب لبنان خبر داد.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، لبنان
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