جوان آنلاین: دفتر آمار کار وزارت کار آمریکا اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه ۲۳ هزار شغل غیرکشاورزی را از دست داد؛ این در حالی است که در ژوئن گذشته نیز ۲۰ هزار شغل غیرکشاورزی از بین رفته بود.

این آمار در حالی منتشر شده است که پیش‌بینی‌ها در داخل آمریکا حکایت از تولید بیش از۸۰ هزار فرصت شغلی در بخش‌های غیرکشاورزی داشت.

این منبع همچنین اعلام کرد که نرخ بیکاری در ماه ژوئیه حدود ۴٫۱ درصد بوده است. همچنین شمار بیکاران در ماه ژوئیه به حدود ۶٫۹ میلیون نفر رسید.

جنگ آمریکا علیه ایران همچنان تأثیرات منفی خود را بر اقتصادهای جهانی، از جمله اقتصاد آمریکا، بر جای می‌گذارد. اختلال در زنجیره‌های تأمین موجب افزایش هزینه‌های شرکت‌ها شده و آن‌ها را به کاهش شمار کارکنان وادار می‌کند. علاوه بر این، جنگ تجاری نیز در پی افزایش تعرفه‌های گمرکی، پیامدهای منفی دیگری برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته است.