جوان آنلاین: رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا که خود را برای احتمال کسب اکثریت آراء در انتخابات میان دوره ای نوامبر آینده آماده می کنند در حال تدوین یک راهبرد برای انجام تحقیقات گسترده درباره شرکت ها و نهادهای مالی مرتبط با دونالد ترامپ هستند و در این مرحله به جای تلاش فوری برای استیضاح او بر همین مسیر متمرکز شده اند.

بر اساس این گزارش، دموکرات ها درباره این موضوع گفت و گو کرده اند که آیا ترامپ از قدرت خود برای منافع شخصی یا به سود متحدان و حامیان مالی اش استفاده کرده است یا نه.

این رویکرد بر این فرض استوار است که تحقیق درباره شرکت های خصوصی و نهادهای مالی می تواند از رویارویی مستقیم با کاخ سفید که انتظار می رود با هرگونه نظارت مخالفت کند، مؤثرتر باشد.

بر اساس این گزارش، دموکرات ها با احتیاط بیشتری عمل می کنند و نمی خواهند تجربه دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ را تکرار کنند چرا که به باور آنها روند استیضاح، زمان کنگره را هدر می دهد و به ترامپ امکان می دهد خود را قربانی یک کارزار حزبی معرفی کند.

در فهرست بررسی ها نام شرکت های بزرگی مانند اپل، آلفابت، پالانتیر، بلک استون، بلک راک و شرکت های ایلان ماسک از جمله تسلا به دلیل قراردادها و تعاملاتشان با دولت دیده می شود.