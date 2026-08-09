کد خبر: 1373205
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش صنعا به موضع‌گیری خصمانه شورای امنیت

صنعا وزارت خارجه دولت انصارالله یمن موضع گیری خصمانه شورای امنیت علیه این کشور را بدون اشاره به تجاوزات عربستان سعودی محکوم کرد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه دولت وابسته به انصارالله یمن روز شنبه با انتقاد از تناقضات موجود در عملکرد شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد، این شورا نخستین نهادی است که حقوقی را که خود از آن سخن می گوید نقض می کند، در حالی که باید حقوق انسانی ملت ها را محترم بشمارد و عدالت را محقق کند.

این وزارتخانه با صدور بیانیه ای تصریح کرد: اگر شورای امنیت واقعا در پی تحقق امنیت و صلح بین المللی بود دولت های عضو آن جنگ به راه نمی انداختند، کشورها را اشغال نمی کردند و حقوق ملت ها را نقض نمی کردند.

وزارت خارجه یمن همچنین به موضع گیری این شورا درباره حفظ حاکمیت و استقلال این کشور اشاره و تاکید کرد: این شورا همزمان اقداماتی انجام می دهد که حاکمیت یمن را نقض و حقوق مردم این کشور را سلب می کند و این رفتار یک تناقض بی سابقه است.

این وزارتخانه افزود: یمن از انگیزه های اتخاذ چنین موضع گیری هایی که از پیش بهای آن پرداخت شده، آگاه است. آیا اشغال کشورها، غارت ثروت ها، سلب حقوق ملت ها و نسل کشی با منشورهای سازمان ملل سازگار است؟

در این بیانیه به این نکته اشاره شده است که شورای امنیت برای حمایت از ملت فلسطین در برابر جنایات اشغالگران قطعنامه هایی صادر کرده اما از سال ۱۹۴۸ تاکنون در اجرای آنها ناتوان مانده است.

وزارت خارجه یمن در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به اینکه پول عربستان تعاملات بین المللی را می خرد و اصولی را که این نهادها بر پایه آن شکل گرفته اند از بین می برد، پرسید: آیا شورای امنیت می داند جنگنده های سعودی از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ تاکنون حریم هوایی یمن را نقض کرده و در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ نیز فرودگاه صنعا را هدف قرار داده اند؟

اعضای شورای امنیت روز جمعه در نشست خود بدون اشاره به تجاوزات عربستان، فرود هواپیماها در فرودگاه های صنعا و الحدیده را محکوم کردند و آن را نقض قواعد هوانوردی غیرنظامی بین المللی دانستند. آنها همچنین حملات صنعا به عربستان و نیز هدف قرار دادن کشتی های وابسته به آن را محکوم کردند.

برچسب ها: صنعا ، یمن ، شورای امنیت
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