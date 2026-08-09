روسیه نسبت به پیامدهای تغییر وضعیت ژاپن به عنوان یک کشور غیر هسته ای هشدار داد.

جوان آنلاین: سفیر روسیه در ژاپن تاکید کرد که کنار گذاشتن وضعیت غیرهسته ای از سوی ژاپن با واکنش متقابل دیگر کشورهای منطقه روبه رو خواهد شد.

وی اضافه کرد که کنار گذاشتن جایگاه ژاپن به عنوان یک کشور غیرهسته ای نقض آشکار تعهدات این کشور بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به شمار می رود؛ معاهده ای که توکیو به عنوان یک دولت غیرهسته ای به آن پیوسته است.

سفیر روسیه بیان کرد: چنین مسیری وضعیت امنیتی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را به شکل خطرناکی تهدید خواهد کرد و به طور طبیعی با واکنش های متقابل کشورهای همسایه روبه رو می شود.

لازم به ذکر است دولت ژاپن بر اساس بندهای قانونی این کشور به اصل نداشتن، عدم تولید و وارد نکردن سلاح های هسته ای پایبند است. به همین دلیل آمریکا در پایگاه های خود در ژاپن سلاح هسته ای مستقر نمی کند و کشتی های جنگی مجهز به سلاح هسته ای نیز در بنادر ژاپن پهلو نمی گیرند.

با این حال ضرورت بازنگری در این اصول یا دست کم بحث درباره آن در ماه های اخیر بارها در رسانه های ژاپنی مطرح شده است.