واکنش عربستان و قطر به بیانیه شورای امنیت درباره یمن

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد که از بیانیه شورای امنیت و اینکه حملات منتسب به انصارالله محکوم شده است؛ استقبال میکند و برای حفظ امنیت و حاکمیت عربستان عزم راسخ دارد.
این وزارتخانه افزود: از جامعه بینالملل میخواهیم در قبال اقداماتی که امنیت منطقه و ایمنی کشتیرانی را تهدید میکند، موضعی قاطع اتخاذ کند.
وزارت امور خارجه قطر نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که از بیانیه شورای امنیت و محکومیت حملات حوثیها (انصارالله) علیه عربستان و کشتیهای تجاری استقبال میکند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که بار دیگر همبستگی خود با عربستان را اعلام و از تمامی اقداماتی که ریاض برای حفظ حاکمیت و امنیت خود اتخاذ میکند، حمایت میکند.