حزب الله: حمایت آمریکا از اسرائیل عامل اصلی ادامه تجاوز در منطقه است

جوان آنلاین: ابراهیم الموسوی، نماینده فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان اظهار داشت که حفاظت از سرزمین، حاکمیت و دفاع از شهروندان در هسته مسئولیت‌های دولت است و عدم موفقیت دولت در انجام این مسئولیت در دوره‌های گذشته یکی از دلایلی بود که مردم جنوب را مجبور به تحمل بار دفاع از سرزمین خود کرد.

موسوی در مراسم یادبودی از نهاد نظامی، افسران و پرسنل آن قدردانی کرد و تأکید کرد که آنچه مورد نیاز است، ایجاد یک ارتش قوی و تأمین منابع و اراده سیاسی است که آن را قادر به انجام وظیفه خود در حفاظت از کشور و دفاع از مرزهایش کند.

او از سیاست آمریکا در منطقه و حمایت واشنگتن از اسرائیل انتقاد کرد و اظهار داشت که دولت آمریکا مسئول تعدادی از جنگ‌ها و درگیری‌ها در منطقه است و حمایت آن از اسرائیل عامل کلیدی در ادامه تجاوز است.

وی افزود: فشار، تهدید و کارزارهای رسانه‌ای نمی‌تواند منجر به کنار گذاشتن انتخاب‌ها و اصول ما شود و مقابله با دشمن محدود به جنبه نظامی نیست.

الموسوی با یادآوری نقاط عطف رویارویی با اشغالگران اسرائیلی از دهه ۱۹۸۰ تا آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و جنگ ژوئیه ۲۰۰۶، اظهار داشت که هر مرحله‌ای از عقب‌نشینی یا شکست به معنای پایان درگیری نیست.