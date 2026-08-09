جوان آنلاین: «شیخ اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش نجبای عراق اعلام کرد که گزینه دیپلماسی با عربستان نتیجه‌بخش نیست و این کشور در پشت بیشتر توطئه ها قرار دارد که عراق و مردم آن را نشانه گرفته است.

الکعبی همچنین گفت: دستان آل سعود به خون فرزندان عراق آلوده است که نتیجه آن هزاران بسته انفجاری است که عربستان آن را تأمین مالی کرده و آنها را برای کشتار بی گناهان ارسال کرده است.

وی در ادامه با ادبیاتی تند علیه عربستان، این کشور را به رفتار خصمانه علیه مسلمانان و در عین حال همراهی با رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام متهم کرد.

الکعبی همچنین درباره نحوه پاسخ به عربستان اظهار کرد: تنبیه و گوشمالیِ آل‌سعود جز با یک پاسخِ نظامیِ مناسب محقق نخواهد شد؛ پاسخی که وفاداری به خونِ پاکِ شهدای ما -از فرزندان حشد الشعبی- را که به دستِ خائنانهٔ آنها شهید شدند، جامهٔ عمل بپوشاند.

وی در پایان با اشاره به توان موشکی نیروهای مقاومت عراق هشدار داد: موشک تنها با موشک و آتش تنها با آتش پاسخ داده می‌شود.