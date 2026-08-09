یورش گسترده پلیس مهاجرت آمریکا در جورجیا؛ بازداشت بیش از ۱۲۰۰ مهاجر

جوان آنلاین: مقام ارشد اداره عملیات اجرایی و اخراج اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز، اعلام کرد، ماموران در جریان عملیاتی در جورجیا، بیش از هزار و ۲۰۰ مهاجر غیرقانونی را بازداشت کردهاند که ۷۲۰ نفر از آنها پیشتر به جرائم مختلف محکوم شده یا با اتهامات کیفری مواجه بودهاند.
«مارکوس چارلز» معاون اجرایی اداره عملیات اجرایی و اخراج اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در گفتوگو با برنامه «فاکس اند فرندز» ادعا کرد: این عملیات به بازداشت مجرمان خطرناک از جمله جرایم جنسی و افراد متهم به کودکآزاری منجر شده است.
چارلز به عنوان یکی از حامیان سیاست های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور شناخته می شود، مدعی شد: «ما بیش از ۱۲۰۰ تبعه خارجی از جمله مهاجران غیرقانونی، را در منطقه آتلانتا در ایالت جورجیا بازداشت کردیم. بیش از نیمی از این افراد دارای سوابق کیفری بودند.»
وی ادعا : «ما درباره جرائم جنسی، ضربوجرح، برخی محکومیتهای مربوط به رانندگی در حالت غیر هوشیار و خشونت خانگی صحبت میکنیم. این افراد باید از سطح جامعه جمعآوری میشدند؛ نهتنها به این دلیل که مجرم هستند، بلکه به این دلیل که بهصورت غیرقانونی در ایالات متحده حضور داشتند.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا در اطلاعیهای ادعا کرد این عملیات که «عملیات جامعه امن آتلانتا» نام داشت، بر شناسایی و بازداشت مهاجران غیرقانونی دارای سوابق کیفری متمرکز بوده است.
بازداشت ۵۱ هزار نفر در ماه ژوئیه در آمریکا
معاون اجرایی اداره عملیات اجرایی و اخراج اداره مهاجرت و گمرک آمریکا مدعی شد: «هر روز، مردان و زنان اداره عملیات اجرایی و اخراج مهاجران در خیابانهای سراسر کشور حضور دارند و قوانین مهاجرتی را که کنگره تصویب کرده است، اجرا میکنند. بنابراین، ما به حفظ امنیت جامعه کمک میکنیم و برای انجام همین اقدامات به سراسر ایالات متحده خواهیم رفت.»
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرده است که در ماه ژوئیه حدود ۵۱ هزار بازداشت مرتبط با قوانین مهاجرتی ثبت کرده است؛ رقمی که بالاترین میزان بازداشت ماهانه در تاریخ این نهاد محسوب میشود و از رکورد حدود ۴۳ هزار بازداشت در ماه ژوئن نیز فراتر رفته است.