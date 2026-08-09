جوان آنلاین: رئیسجمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگویی و تلاش برای تسلیم کشور کوتاه نخواهد آمد، گفت: «ما میخواهیم کسی به ما زور نگوید و قرار هم نیست زیر بار زور برویم.»
پزشکیان در بخش سوم و پایانی گفتوگوی صریح و تفصیلی خود با مردم، ضمن تشریح رویکرد دولت در حوزه سیاست خارجی، مذاکرات و تحولات جنگ، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی، هماهنگی کامل دولت با نیروهای مسلح و حمایت از توان دفاعی کشور تأکید کرد و گفت: اگر دشمن بخواهد ایران را به تسلیم وادار کند، کشور خواهد ایستاد و سر تعظیم فرود نخواهد آورد. دکتر مسعود پزشکیان در بخش پایانی گفتوگوی صریح با مردم با تشریح طرح محلهمحوری گفت: هر یک از نهادهای دولتی، سازمانهای مردمنهاد و مجموعههای خدماتی تنها بخشی از جامعه را پوشش میدهند و ممکن است گروههایی از مردم، بهویژه اقشار ضعیفتر از خدمات این مجموعهها بیبهره بمانند. به گفته پزشکیان، باید هر محله با جمعیتی مشخص بهعنوان یک محدوده تعریف شود و مشخص باشد که هر نهاد، مجموعه آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی یا سازمان مردمنهاد چه تعداد از افراد را پوشش داده و چه تعداد همچنان بدون پوشش باقی ماندهاند. پس از آن، دولت باید برای افرادی که باقی ماندهاند برنامهریزی کند.
«ناخودی» وجود ندارد
رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر فراگیر بودن مشارکت اجتماعی گفت: ظرفیتهای مسجد، مدرسه، مراکز بهداشتی، شهرداری، هلالاحمر و سازمانهای مردمنهاد باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و برای حل مسائل مردم هماهنگ شوند. وی با اشاره به نگاههای تقسیمکننده جامعه خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی تصور شده است فرد مذهبی «خودی» و فرد غیرمذهبی «غیرخودی» است، در حالی که به اعتقاد وی، چنین تقسیمبندی نباید وجود داشته باشد. پزشکیان تصریح کرد: «ناخودی وجود ندارد. هر کسی که در آن محله زندگی میکند، متعلق به ماست و ما باید به او رسیدگی کنیم.» رئیسجمهور «خدمت بیمنت» را از مبانی این رویکرد دانست و تأکید کرد: کمک به مردم نباید با توقع و چشمداشت همراه باشد.
مقابله با تلاش برای ایجاد شکاف منطقهای
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست خارجی دولت گفت: ایران در روابط با کشورهای همسایه بسیاری از مشکلات را حل کرده و روابط با همسایگان نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. وی با اشاره به شرایط منطقه و جنگ افزود: امریکا و اسرائیل تلاش دارند کشورهای خلیج فارس را علیه ایران متحد کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز در تلاش است اجازه ندهد چنین روندی شکل بگیرد. رئیسجمهور در عین حال وجود اختلافنظرهای داخلی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: امریکا و اسرائیل از این وضعیت سوءاستفاده میکنند. وی تأکید کرد: مسلمانان با یکدیگر برادرند و اختلاف میان کشورهای اسلامی یا در داخل جامعه اسلامی را برخلاف این اصل دانست.
پاسخ به حملات از مبدأ حمله
رئیسجمهور درباره حمله به پایگاههای امریکا در منطقه و تأثیر آن بر روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: مشکل از جایی آغاز شد که امریکا از خاک کشورهای منطقه برای حمله به ایران استفاده کرد. پزشکیان با طرح این پرسش که حمله به مدرسه میناب از کجا انجام شد، افزود: جمهوری اسلامی ایران قصد هدف قرار دادن کشورهای منطقه را ندارد، بلکه در صورتی که حملهای از نقطهای علیه ایران انجام شود، همان نقطه هدف قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: «ما قصد زورگویی به هیچکس را نداریم، اما زیر بار زور هم نمیرویم.» رئیسجمهور همچنین تأکید کرد که ایران نمیپذیرد کشوری به آن زور بگوید، وارد خاکش شود یا منابع آن را تصاحب کند. پزشکیان با تمجید از عملکرد نیروهای مسلح در جنگ گفت: نیروهای هوافضا، ارتش، سپاه و دیگر رزمندگان با قدرت از کشور دفاع کردند و این عملکرد دنیا را به تعجب واداشت. وی این ایستادگی را در کنار پشتیبانی مردم و حمایت دولت از نیروهای مسلح ارزیابی کرد.
یک بدن و یک قدرت واحد هستیم
رئیسجمهور در یکی از صریحترین بخشهای این گفتوگو با رد هرگونه تلاش برای القای اختلاف میان بخشهای مختلف حاکمیت گفت: «ما یک بدن و یک قدرت واحد هستیم و تکهتکه نیستیم.» پزشکیان تأکید کرد: کسانی که تلاش میکنند بخشهای مختلف کشور را از یکدیگر جدا کنند، به دنبال ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه هستند. در کشور یک مجموعه قوانین و مقررات و یک رهبری وجود دارد و قرار نیست هر گروهی برای خود ساختار و مسیر جداگانهای ایجاد کند. پزشکیان در تشریح چرایی ورود جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات گفت: هدف از مذاکره، جلوگیری از زورگویی و تأمین حقوق کشور است، نه تسلیم شدن. طرف مقابل در مذاکرات تلاش داشت ایران را بهطور کامل «خلع ید» کند و این وضعیت را با سرنوشت غزه مقایسه کرد؛ وضعیتی که در آن کشور و مردم از توان دفاع از خود محروم شوند. رئیسجمهور تأکید کرد: «آیا درست است بپذیریم تمام اختیارات نظامی و قدرت دفاعی ما را بگیرند و در برابرشان سر خم کنیم؛ چنین کاری را نمیکنیم.» پزشکیان تصریح کرد: ایران به دنبال تجاوز به کشورهای دیگر، تصرف سرزمین یا گسترش مرزهای خود نیست و خواهان زندگی در کنار کشورهای منطقه بهعنوان همسایه است. رئیسجمهور با دفاع از اصل گفتوگو تأکید کرد: کشور باید بر اساس شرایط بداند چه زمانی بجنگد، چه زمانی صلح کند و چه زمانی در وضعیتی قرار گیرد که نه جنگ باشد و نه صلح.
وی با اشاره به تجربه چین و امریکا گفت: حتی دو کشور رقیب نیز میتوانند در شرایطی بدون ورود به جنگ، مسیر خود را دنبال کنند و بر قدرت خود بیفزایند. پزشکیان تأکید کرد: وقتی میتوان از طریق گفتوگو حقوق کشور را به دست آورد، نباید صرفاً برای ادامه جنگ وارد مسیر مورد علاقه دشمن شد. پزشکیان با دفاع صریح از تفاهمنامه گفت: ایران با قدرت از آنچه در این توافق نوشته شده دفاع میکند و از منتقدان خواست یک بند را نشان دهند که در آن ایران کوتاه آمده باشد. وی در عین حال تأکید کرد که اگر امریکا به تعهدات خود عمل کند، ایران نیز تعهدات خود را اجرا خواهد کرد و اگر طرف مقابل تعهداتش را انجام ندهد، ایران نیز الزامی برای ادامه اجرای تعهدات نخواهد داشت.
رد قاطع اختلاف میان دولت و نیروهای مسلح
رئیسجمهور در ادامه هرگونه اختلاف میان دولت، نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی درباره جنگ و مذاکرات را رد کرد و گفت: تصمیم درباره این موضوع در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده و نیروهای امنیتی، دفاعی و نظامی از آن دفاع کرده و آن را پذیرفتهاند.
پزشکیان با انتقاد از افرادی که بدون اطلاع از جزئیات تصمیمات، آنها را نقد میکنند، خاطرنشان کرد: کسانی که در میدان حضور دارند شرایط را میبینند و تصمیم میگیرند، اما افرادی که «کنار گود» نشستهاند، بدون اطلاع کافی حکم صادر میکنند. پزشکیان با تأکید بر اینکه فرمانده کل نیروهای مسلح، رهبر معظم انقلاب است، گفت: در موضوع مورد بحث همه با یکدیگر هماهنگ بودهاند و هیچ مخالفی وجود نداشته است. وی تصریح کرد: نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی درباره ضرورت تصمیم اتخاذ شده توضیح داده و از آن دفاع کردهاند و دولت نیز خود را موظف به پشتیبانی از نیروهای مسلح میداند. رئیسجمهور گفت: «ما با نیروهای نظامی کاملاً هماهنگ هستیم» و تأکید کرد تفاهمنامه با «هماهنگی، همدلی و تعامل کامل» شکل گرفته است.
با تمام قدرت پشت رهبری ایستادهایم
رئیسجمهور در بخش دیگری از گفتوگو با رد ادعاها درباره اختلاف دولت و رهبر معظم انقلاب گفت: بارها و در مجامع مختلف از رهبری دفاع کرده است. پزشکیان گفت از نظر اعتقادی به رهبری باور دارد و از نظر علمی نیز معتقد است در نهایت باید یک نفر حرف آخر را بزند. وی تأکید کرد: تلاش برای القای اینکه رهبر انقلاب یک نظر دارند و دولت نظر دیگری، هم در حق رهبری و هم در حق دولت جفاست. رئیسجمهور تصریح کرد: «با تمام قدرت پشت رهبری ایستادهایم و خواهیم ایستاد» و تصمیمات رهبری براساس دادهها، اطلاعات و با هدف تأمین منافع کشور، حاکمیت و مردم اتخاذ میشود.
پزشکیان در پاسخ به ادعاها درباره طرح موضوع استعفا برای ایجاد فشار داخلی گفت هیچگاه بهصورت رسمی چنین کاری نکرده است. وی با اعلام صریح اینکه: «استعفا نخواهم داد؛ میایستم»، افزود: در برابر کارشکنیها با مردم صحبت خواهد کرد و روند امور را توضیح خواهد داد. رئیسجمهور تأکید کرد: دولت خود را نوکر و خدمتگزار مردم میداند و از ایستادن و جنگیدن هراسی ندارد، اما در کنار ایستادگی باید عقل و تدبیر نیز مورد توجه قرار گیرد.