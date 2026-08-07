کد خبر: 1372928
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تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

ضربات دردناک یمنی‌ها به عربستان

در تأیید سلسله‌عملیات‌های یمنی‌ها علیه مواضع سعودی‌ها، انصارالله اعلام کرد که تعداد تلفات نیرو‌های وابسته به عربستان به ۵۸ نفر رسیده است. ضمن اینکه جنبش انصارالله معادله جدیدی را در داخل خاک یمن اعمال کرده و هرگونه تحرک نیرو‌های سعودی به سمت یمن یا بالعکس، بلافاصله هدف قرار خواهد گرفت. 
دیروز، شبکه المیادین اعلام کرد که نیرو‌های مسلح یمن عملیات جدیدی را علیه اردوگاه‌های سعودی انجام داده‌اند. این خبر در شرایطی منتشر شد که نیرو‌های مسلح یمن در روز‌های گذشته نیز از اجرای یک عملیات نظامی گسترده و ویژه خبر دادند که در آن، تجمعات سعودی در مناطق الرویک، العبر و الثنیه، و همچنین اردوگاه‌های متعلق به لشکر اول و سوم نیرو‌های اضطراری هدف قرار گرفت. در این عملیات صد‌ها نفر از مزدوران کشته و زخمی شدند. 
یک منبع آگاه به شبکه المسیره یمن گفته که عملیات اخیر نیرو‌های مسلح یمن، اتاق فرماندهی نیرو‌های سعودی مسئول سازماندهی و استقرار نیرو‌های نظامی در مناطق مرزی با یمن از جمله الرویک، العبر و الثنیه را هدف قرار داده است. این منبع اعلام کرد که در نتیجه این عملیات، شماری از افسران سعودی که مسئول فرماندهی این استقرار‌های نظامی بودند، کشته یا زخمی شدند. 
دیروز نیز، ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان مدعی شد که به دنبال حملات نیرو‌های انصارالله به منطقه نجران در جنوب غرب عربستان، ۱۱ غیرنظامی زخمی شدند. از این رو، برای تضمین امنیت شهروندان، به اقدامات بازدارنده علیه حملات انصارالله ادامه خواهد داد. 
منابع نظامی وابسته به انصارالله گزارش داد که شمار کشته‌شدگان حمله نیرو‌های یمنی به نیرو‌های دولت مستعفی و مورد حمایت عربستان به ۵۸ تن رسیده است. در میان زخمی‌ها، هفت عربستانی، یک یمنی، دو مصری و یک پاکستانی دیده می‌شوند. 
در مقابل، وزارت دفاع دولت مستعفی یمن و مورد حمایت عربستان اعلام کرد که نیرو‌های مسلح یمنی، حملات آنچه را «شبه‌نظامیان حوثی» خواند، بی‌پاسخ نخواهند گذاشت و در زمان و مکان مناسب به آن پاسخ خواهند داد. 
 تعیین‌تکلیف نبرد میدانی
دولت صنعا و شورای عالی سیاسی یمن، از عملیات نیرو‌های مسلح یمن علیه تجمع مزدوران سعودی استقبال و تأکید کردند که نیرو‌های یمنی در کمین هستند. یک منبع یمنی تأکید کرد که جنبش انصارالله معادله جدیدی را در داخل خاک یمن اعمال کرده است که بر اساس آن، هرگونه حضور نظامی یا تحرک نیرو‌های سعودی به سمت یمن یا بالعکس، بلافاصله هدف قرار خواهد گرفت. 
این منبع یمنی افزود: «هدف صنعا از این معادله، تعیین‌تکلیف نبرد میدانی، قطع خطوط ارتباطی نیرو‌های وابسته به عربستان و جلوگیری از جابه‌جایی آنها میان استان‌ها است.» وی تصریح کرد: «صنعا از طریق رسانه‌های محلی به فریب‌خوردگان یمنی توصیه کرده است که هرچه سریع‌تر اردوگاه‌ها را ترک کنند و از تجمع در نزدیکی افسران سعودی بپرهیزند.»
این منبع گفت: «صنعا به فریب‌خوردگان یمنی هشدار داده است که به دنبال هیچ‌گونه فراخوان بسیج نیرو نروند، چرا که هدف مستقیم حملات خواهند بود.»
 اقدام پیشگیرانه یمنی‌ها
پیشتر، ژنرال یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، تأیید کرد که مواضع نظامی در مناطق الرویک، العبر، الثنیه و چند پادگان وابسته به نیرو‌های موسوم به «لشکر اول» و «لشکر سوم آماده‌باش» با شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفته‌اند. به گفته سریع، در نتیجه این عملیات، صد‌ها نفر از نیرو‌های وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. همچنین تعدادی پادگان، انبار تسلیحاتی، مرکز تجمع نیرو و خودرو‌های نظامی در منطقه الودیعه در شرق یمن منهدم شد. 
در این بیانیه، با هشدار به عربستان تأکید شد که هرگونه اقدام نظامی جدید با پاسخ متقابل روبه‌رو خواهد شد. نیرو‌های مسلح یمن همچنین از نیرو‌های یمنی همسو با ریاض خواستند پیش از هرگونه درگیری جدید، مواضع خود را ترک کنند. 
محمد شوکه، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، نیز اعلام کرد این عملیات در چارچوب یک اقدام پیشگیرانه انجام شده و پس از رصد تحرکات نیرو‌های سعودی و هم‌پیمانانشان برای حمله به صنعا، این تجمعات هدف قرار گرفته است. 
پیش از انتشار این بیانیه، منابع رسانه‌ای گزارش داده بودند که در حملات موشکی یمن به چند پادگان در استان‌های مأرب و حضرموت، دست‌کم ۳۰ نفر از نیرو‌های دولت مستعفی وابسته به عربستان کشته شدند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: یمن ، عربستان ، انصارالله
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