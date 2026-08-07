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تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
ورزش » ساير
اوضاع نابسامان استقلال و تفسیر عجیب مدیران باشگاه 

حال تیم خوب است، جز پنجره بسته! 

1 استقلال این روز‌ها رسماً از اینجا رانده، از آنجا مانده شده، به‌طوری‌که در آستانه آغاز لیگ بیست و ششم، تمرکزش به‌جای برنامه‌های فنی و تاکتیکی تیم، صرفاً باید روی مشکلات پرتعدادی باشد که نوید یک فصل دشوار را برای آبی‌پوشان پایتخت می‌دهد
دنیا حیدری 

جوان آنلاین: استقلال این روز‌ها رسماً از اینجا رانده، از آنجا مانده شده، به‌طوری‌که در آستانه آغاز لیگ بیست و ششم، تمرکزش به‌جای برنامه‌های فنی و تاکتیکی تیم، صرفاً باید روی مشکلات پرتعدادی باشد که نوید یک فصل دشوار را برای آبی‌پوشان پایتخت می‌دهد. هرچند که گویی مدیران این باشگاه روایت دیگری از شرایط دارند، چراکه تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال در عین ناباوری با انتشار پیامی خطاب به هواداران این تیم می‌گوید حال تیم خوب است، جز پنجره بسته! 

گویا تصور تاجرنیا از خوب بودن شرایط تفاوت زیادی با سایرین دارد، چراکه اوضاع استقلال این روز‌ها به هر چیزی می‌ماند، جز خوب بودن! 

برخلاف انتظار مدیران و مسئولان استقلال و ابراز امیدواری‌هایشان طی هفته‌های اخیر، سرانجام به‌طور رسمی اعلام شد سومین تلاش این باشگاه برای دریافت دستور موقت جهت باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات نیز بی‌نتیجه مانده است. این یعنی تمام برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی منتفی است و استقلال رسماً امکان ثبت قرارداد بازیکنانی را که طی روز‌های گذشته با آنها به توافق رسیده، ندارد و باید فصل جدید را صرفاً با آنچه که در اختیار دارد آغاز کند. اتفاقی که بی‌تردید کار سهراب بختیاری‌زاده را در فصل پیش‌رو سخت و چالش‌برانگیز خواهد کرد؛ چه در جریان رقابت‌های لیگ برتر و چه لیگ نخبگان. 

معضل استقلال، اما صرفاً بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات نیست. هرچند که بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات به تنهایی برای ایجاد نگرانی کافی است، اما عدم توافق این باشگاه با بازیکنان فصل گذشته نیز به معضلی دردسرساز تبدیل شده است. برای نمونه می‌توان به رامین رضاییان اشاره کرد که پرونده او یکی از جنجالی‌ترین موارد استقلال در روز‌های اخیر بود. بازیکنی که فصل قبل به واسطه نیمکت‌نشینی در استقلال به طور قرضی راهی فولاد شد و جواز حضورش در جام‌جهانی را از جنوب کشور گرفت و تصور می‌شد بعد از درخشش در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبالی دنیا با سلام و صلوات به جمع آبی‌پوشان پایتخت بازگردد، خصوصاً که خودش نیز پالس‌های مثبتی برای بازگشت داده بود و سهراب بختیاری‌زاده نیز گفت‌وگوی مثبتی با مدیر برنامه‌های او داشت. با وجود این زمانی که یک ماه قبل طرفین برای تعیین تکلیف برای یکدیگر گذاشته بودند، بدون انجام هیچ مذاکره‌ای به پایان رسید تا رامین رضاییان امروز یک بازیکن آزاد باشد که استقلال حالا حتی اگر بخواهد هم دیگر نمی‌تواند او را جذب کند. هرچند که این باشگاه بدون هیچ ناراحتی خبر جدایی این بازیکن را اعلام کرده است. جدایی که البته هزینه‌های زیادی برای این باشگاه داشت، چرا که گفته می‌شود در قرارداد ۱۰۰ میلیاردی این بازیکن بند فسخ ۱۰۰ میلیونی وجود داشته است. خبری که انتشار آن بار دیگر بحث پرانتقاد نحوه تنظیم قرارداد‌ها در استقلال را بر سر زبان‌ها انداخته است! بحثی که مخاطب آن مدیرانی است که با وجود اوضاع نابسامان، در عین ناباوری شرایط استقلال را خوب توصیف می‌کنند و با این نوع نگاه هیچ جای صحبتی باقی نمی‌ماند! 

پایان همکاری با رامین رضاییان، اما صرفاً گوشه‌ای از مشکلات این باشگاه با بازیکنان فصل گذشته است. بازیکنانی که در شرایط کنونی که پنجره نقل‌وانتقالات این تیم بسته است، می‌توانستند کمک شایانی برای عبور تیم سهراب بختیاری‌زاده از بحران باشند، اما خودشان به معضلی جدی برای تیم تبدیل شده‌اند. بعد از رضاییان، ماجرای یاسر آسانی، ستاره آلبانیایی استقلال نیز به یکی از سوژه‌های مهم و صدالبته مبهم این تیم در روز‌های اخیر تبدیل شده که می‌تواند خطری جدی بیخ گوش این تیم باشد. آسانی که بی‌شک فصل گذشته یکی از بهترین‌های استقلال بود، پس از ارسال نامه فسخ قرارداد بار دیگر به ایران و تمرینات استقلال بازگشت، آن‌هم در شرایطی که اختلاف‌نظر‌های جدی در خصوص وضعیت حقوقی این بازیکن وجود دارد. باشگاه استقلال مدعی است براساس مکاتباتی که با فیفا داشته، صرف ارسال نامه فسخ به معنای پایان قرارداد نیست و، چون این بازیکن تصمیم خود مبنی بر فسخ قرارداد را در پورتال فیفا ثبت نکرده، همچنان می‌تواند با استناد به قرارداد قبلی برای این تیم به میدان برود و بازی کند. حال آنکه برخی کارشناسان حقوقی این تفسیر را رد کرده‌اند و معتقدند که با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال، هرگونه مشکل در وضعیت قرارداد آسانی می‌تواند این تیم را با معضلی جدید مواجه کند و به همین دلیل باشگاه استقلال باید برای پایان دادن به ابهامات، مستندات مربوط به پاسخ فیفا را منتشر کند تا حداقل خیال هوادارانش را راحت کرده باشد، خصوصاً که وضعیت سایر خارجی‌های این تیم نیز چندان جالب نیست، به‌طوری‌که ادان، گلر اسپانیایی فصل گذشته استقلال همزمان با پیگیری جهت دریافت مطالبات خود و ثبت شکایت از این باشگاه، به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، یکی از گزینه‌ها برای بازگشت به قفس توری استقلال است! درست برخلاف اندونگ که به دلیل فسخ قطعی، شانسی برای بازگشت مجدد ندارد. اما درست در بین این آشفته‌بازار، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه بر این باور است که حال تیم خوب است، جز بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات! تفسیری که نشان می‌دهد خوب بودن شرایط از لحاظ مدیران باشگاه با هواداران تیم فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: استقلال ، فوتبال ، ورزش
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