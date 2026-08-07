جوان آنلاین: امریکا و متحدانش همزمان با جنگ سیاسی و نظامی، نبرد امنیتی را در داخل به شیوههای مختلف تولید ناامنی، چون تشویش اذهان عمومی، آشوب و عملیات تروریستی دنبال میکنند. اما در واقعیت، پروژه دو لبه جنگ خارجی و جنگ داخلی هر دو با ایستادگی و انسجام مردم و هوشمندی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی به چالش شکست و اضمحلال رسیده است.
در خلال جنگ، رسانههای امریکایی فاش ساختند که ترامپ بر اساس اطلاعات دریافتی از رژیم صهیونیستی که مدعی بود میتواند آشوبی گسترده در ایران ایجاد کرده و زمینهساز فروپاشی آن شود، جنگ علیه ایران را کلید زد، اما در نهایت ناکام ماند. فارغ از موفقیتهای میدانی و نظامی ایران، یکی از عوامل مهم این ناکامی، فعالیتهای گسترده نیروهای امنیتی و نظامی علیه شبکهی مزدوران و تروریستهای داخلی در کشور و مهار آنها بود. اقداماتی که سبب شد توطئه و نقشه راه شبکههای جاسوسی و عملیاتی مشترک امریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف خود نرسند و عملیاتی نشوند.
روز گذشته هشت نفر از اشرار و مرتبطین گروهکهای تروریستی منطقه در شرق کشور توسط قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه شناسایی و دستگیر شدند. طبق اطلاعیه این قرارگاه، آنها با تشکیل تیمهای مسلح اقدام به ایجاد ناامنی و اجرای اقدامات مختلف ضد امنیتی، گروگانگیری نیروها و مهندسین فعال در حوزه زیرساختهای استان سیستان و بلوچستان، حمله به گشتها و مقرهای نظامی و انتظامی، سرقتهای مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت در مناطق مرکزی استان مینمودند. قرارگاه قدس اعلام کرد که از این اشرار مقادیری مهمات و تعدادی سلاح کشف شده و اهداف این اشرار شناسایی مقرها و اماکن نظامی و انتظامی و همچنین شرکتها و نیروهای فعال در حوزه توسعه و آبادانی استان بوده است. این اشرار با هماهنگی گروهکهای تروریستی اقدام به ربایش افراد شاخص و مهندسین طرحهای عمرانی و زیرساختی منطقه کرده و سپس افراد به گروگان گرفته شده را تحویل گروهکهای تروریستی مستقر در آن سوی مرزها میدادند.
این قرارگاه در عملیات دیگری، اعضای یک تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان را به هلاکت رسانده و گروه را منهدم کرد. طبق اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۳، یک تیم تروریستی که قصد داشت در جنوب استان سیستان و بلوچستان اقدام به عملیات تروریستی نماید، با رصد اطلاعاتی و تلاش رزمندگان قرارگاه قدس و پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه استان سیستان و بلوچستان پیش از اجرای عملیات تروریستی مورد ضربه قرار گرفت. به گفته قرارگاه قدس، این تیم با داشتن سلاح و مهمات به قصد انجام عملیات تروریستی از کشورهای همسایه وارد کشور شده که در کمین رزمندگان سپاه قرار گرفته و در درگیری مسلحانه اعضای این تیم تروریستی به هلاکت رسیدند.
علاوه بر اقدامات نیروی زمینی سپاه، مرزبانی سیستان و بلوچستان نیز روز گذشته موفق شد که یک گروه قاچاقچی سلاح را مهار کند. قاچاقچیان به ویژه بعد از جنگ، قصد دارند که سلاحهای جنگی را برای انجام اقدامات تروریستی و ناامن کردن کشور وارد کشور کرده و تیمهای تروریستی را مجهز کنند. سردار رضا شجاعی، فرمانده مرزبانان سیستان و بلوچستان با تشریح عملیات مذکور اظهار داشت: «مرزبانان سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی بر نوار مرزی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال محمولهای از سلاحهای جنگی غیرمجاز به داخل کشور مطلع شدند و بلافاصله با اجرای اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مقابله با این تحرک را در دستور کار قرار دادند.» وی افزود: «مرزداران پس از شناسایی مسیر تردد قاچاقچیان، در عملیاتی ضربتی و مقتدرانه با افراد مسلح درگیر شدند و موفق شدند ۱۰ قبضه سلاح جنگی کلت کمری را کشف و ضبط کنند.» شجاعی با تأکید بر اینکه مرزبانان با آمادگی کامل هرگونه تحرک در نوار مرزی را رصد میکنند، گفت: «اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر نیروهای مرزبانی، نقش مؤثری در مقابله با قاچاق سلاح، مهمات و سایر تهدیدات امنیتی در مرزهای جنوب شرق کشور داشته است.»
در غرب کشور نیز، نیروهای مسلح حملات پهپادی و موشکی گسترده را علیه تروریستهای مستقر در اقلیم کردستان ترتیب میدهند. علاوه بر آن، نیروهای نظامی کشور برای مقابله با تهدیدات موجود و ورود آنها به داخل کشور آمادگی دارند و حتی عملیاتهای جسورانهای را با نفوذ به مواضع آنها در کردستان ترتیب دادند. بر اساس گزارشها، مشاور فرمانده کل ارتش ایران اعلام کرده است که در مدت زمان جنگ، تیپ ۲۳ نوهد ارتش در سلیمانیه و اربیل (کردستان عراق) عملیات زمینی انجام داد، تعدادی از نیروهای ضدانقلاب را به هلاکت رساند و تعدادی را به اسارت گرفت و بدون تلفات بازگشت.
علاوه بر آن، طی هفته گذشته، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در مناطق عملیاتی شمال غرب به تروریستها هشدار داد و گفت: «رزمندگان آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان خارجی و سران و عناصر گروهکهای تروریستی هستند.»
مقابله با سرویسهای جاسوسی بیگانه
بهجز مزدوران و تروریستهای مستقر در شرق و غرب که وظیفه ایجاد ناامنی در مرزهای شرقی و غربی و زمینهسازی تجزیه این مناطق را دارند، گروههای وابسته به سازمانهای جاسوسی غربی و صهیونیستی به طور جداگانه فعالیتهای ضد امنیتی را در قالب عملیاتهای جمعآوری و دستکاری اطلاعات با هدف ایجاد حفرههای اطلاعاتی انجام میدهند. علاوه بر آن، آنها با حمایت و مجهز کردن گروهکهای تروریستی داخل، تلاش دارند که آشوب دیگری را در مقیاس بزرگتر کلید بزنند. به همین دلیل، یکی دیگر از زمینههای جنگ امنیتی ایران، مقابله با این گروهها است که ایران به طور جدی رصد و انهدام آنها را دنبال میکند. در همین راستا همزمان با عملیات نیروهای سپاه در شرق، عملیات دیگری توسط نیروهای گمنام امام زمان وزارت اطلاعات صورت گرفت و اعضای گروهک وابسته به موساد دستگیر شدند. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که ۲۱ مزدور مرتبط با سرویس جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی (موساد) در سلسله اقدامات اطلاعاتی- عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارهکل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند. این مزدوران اطلاعاتی از مراکز حساس و طبقهبندی شده در حوزههای نظامی و پدافندی اطلاعات جمعآوری و برای این سرویس میفرستادند. نیروهای وزارت اطلاعات در عملیات دیگری، چهار نفر از اشرار مسلح را هم در استان شناسایی و بازداشت کردند و از آنها شماری سلاح، مهمات جنگی و شکاری کشف و ضبط شده است.
در ادامه پیگیری برخورد قاطعانه وزارت اطلاعات با مزدوران فعال و اصلی کودتای دیماه ۱۴۰۴، از پنج نفر از عناصر مسلح بازداشت شده این کودتا، چهار قبضه سلاح جنگی کشف و ضبط و برای رسیدگی تحویل دستگاه قضایی شد.
پنهان پشت دفاع از مذهب
در حالی که مزدوران تروریستی در شرق و غرب کشور، بهانههای واهی همچون دین را برای توجیه خشونت و اقدامات جنایتکارانه خود تئوریزه میکنند، واقعیات میدانی بهوضوح خلاف این ادعاها را اثبات مینماید. تاریخچه عملیات تروریستی نشان داده است که این گروهها نه تنها هیچگاه در پی دفاع از مذهب یا آزادی آن نبودهاند، بلکه همواره بیشترین آسیب را به پیکره همان جوامعی وارد کردهاند که مدعی حمایت از آنها هستند. بارها اتفاق افتاده است که عملیات تروریستها متوجه مردم بیگناه و حتی نیروهای نظامی اهلسنت بوده است. نمونه تلخ و گویای این مدعا، حادثه روز گذشته در ایرانشهر است؛ جایی که افراد مسلح با تیراندازی به خودروی پلیس، یکی از کارکنان بلوچ و اهلسنت نیروی انتظامی را که در حوزه گزینش و جذب جوانان اهلسنت فعالیت داشت، هدف قرار داده و او را به شهادت رساندند.