کد خبر: 1372903
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تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۸
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نخست‌وزیر روسیه:‌ تقویت تجارت اتحادیه اوراسیا با چین و ایران در اولویت است

روسیه نخست‌ وزیر روسیه گفت:‌ تقویت همکاری تجاری با چین، جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای دوست در اولویت کاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

جوان آنلاین: این سخنان را میخائیل میشوستین روز جمعه در نشست شورای بین‌دولتی (نخست‌وزیران) اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور مقامات ارشد کشورهای عضو اصلی و ناظر از جمله سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در چولپون آتا قرقیزستان برگزار شد، بیان کرد.

نخست‌ وزیر روسیه با تأکید بر اهمیت بکارگیری فناوری‌های دیجیتال در لجستیک و حمل و نقل کالا، این موضوع را تسهیل کننده افزایش گردش مبادلات تجاری خواند.

وی گفت:‌ سال ۲۰۲۵ میلادی تقریباً همه کالاهای حمل شده از طریق مسیر ریلی بین روسیه و بلاروس با استفاده از اسناد الکترونیک انجام شد؛ ما همچنان با قزاقستان در حال پیشرفت در این زمینه هستیم، هرچند این رقم با ۸۱ درصد کمی کمتر است.

میشوستین خاطرنشان کرد: استفاده از اسناد الکترونیک در مبادلات کالا بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عملیات تجاری را به طور قابل توجهی ساده می‌کند و رویه‌های اداری را سرعت می‌بخشد؛ ما به پیشرفت در این زمینه ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: ادامه کار در این زمینه برای تقویت همکاری تجاری و اقتصادی چه در داخل اتحادیه و چه با شرکای خارجی، در درجه اول با جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای دوست، بسیار مهم است.

نخست‌وزیر روسیه گفت:‌ امروز شاهد پویایی مثبت در شاخص‌های اقتصاد کلان در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستیم و در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، تولید ناخالص داخلی و حجم تولیدات صنعتی، کشاورزی و خرده‌فروشی کشورهای عضو افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: حجم تجارت روسیه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این مدت ۱۰ درصد افزایش یافته است.

میشوستین با تأکید بر اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا با موفقیت در حال توسعه است، گفت:‌ جریان تجارت داخلی بین کشورهای ما به ۷.۵ تریلیون روبل رسیده است.

مطابق نرخ سایت رسمی بانک مرکزی روسیه، نرخ برابری روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ هر دلار آمریکا برابر با ۸۱.۴۰ روبل است. بر این اساس، ۷.۵ تریلیون روبل، رقمی بیش از ۹۲ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

نخست‌وزیر روسیه در ادامه اعلام کرد که نشست بعدی نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکم و دوم اکتبر ۲۰۲۶ ( نهم و دهم مهر ۱۴۰۵) در بلاروس برگزار خواهد شد.

برچسب ها: روسیه ، روسیه و ایران ، اوراسیا
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