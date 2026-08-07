کد خبر: 1372902
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تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

دور هفتم مذاکرات لبنان و رژیم اسرائیل؛ بدون توافق، بدون عقب‌نشینی

لبنان پایگاه خبری «ارم نیوز» امارات نوشت: مذاکرات مستقیم بین هیات‌ های لبنانی و اسرائیلی در رم پایتخت ایتالیا، پس از سه روز تحت نظارت آمریکا، بدون هیچ پیشرفت محسوسی به پایان رسید.

جوان آنلاین: پایگاه خبری ارم نیوز امارات در گزارشی از دور جدید مذاکرات بین رژیم صهیونیستی و دولت لبنان که با میانجیگری آمریکا در ایتالیا برگزار شد، افزود: هیات‌های فنی و سیاسی بدون دستیابی به هیچ تفاهمی در مورد همه مسائل معوقه، به ویژه مکانیسم‌های عقب‌نشینی ارتش اسرائیل و ایجاد ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان، محل مذاکرات را ترک کردند.

به نوشته ارم نیوز، این شکست دیپلماتیک با انفجار صحنه میدان که با هشدارهای تخلیه [مناطقی از جنوب لبنان] از سوی اسرائیل و افزایش حملات هوایی این رژیم، همزمان شد. این تحولات تاکید کرد که جنگ همچنان جریان دارد و اقدامات نظامی رژیم اسرائیل هرگونه امیدی را که دیپلماسی بتواند امنیت واقعی را فراهم کند یا تل آویو را به توقف جنگ وادار کند، به طور قطعی از بین برده است.

منابع آگاه لبنانی گزارش دادند که جلسات نهایی در رم به دلیل خودداری هیات اسرائیلی از ارائه هرگونه پاسخ روشن در مورد تعهد به آتش‌بس یا شناسایی مناطق جدید برای عقب‌نشینی مرحله‌ای، به بن‌بست رسید.

این منابع به ارم نیوز گفتند که هیات مذاکره‌کننده لبنانی با پایبندی به مفاد «توافقنامه چارچوب» که ژوئن گذشته امضا شد، وارد بحث‌های داغی شد و خواستار فعال‌سازی مرحله دوم با گنجاندن شهرهای بزرگی مانند «خیام» و «بنت جبیل» در مناطق نمونه پیشنهادی برای استقرار انحصاری ارتش لبنان شد.

به گفته آنها، با این حال، طرف اسرائیلی بصورت عمدی طفره رفت و از توسعه نقشه عقب‌نشینی خودداری کرد و در عوض بر شرایط امنیتی جزئی مربوط به خلع سلاح حزب‌الله و دستاورد میدانی تمرکز کرد.

این منابع افزودند که این امر دور مذاکرات را بصورت کامل از مسیر خود خارج کرد و باعث شد تا طرفین، بدون تعیین یک بازه زمانی الزام‌آور، پایتخت ایتالیا را ترک کنند.

به گفته منابع، آنها تنها به پیشنهاد اولیه برای بازگشت در اول سپتامبر جهت از سرگیری مذاکرات جداگانه از طریق میانجی آمریکایی اکتفا کردند.

ارم نیوز اضافه کرد: فضای دیپلماتیک پرتنش، بی‌ ارتباط با تحولات نظامی به سرعت در حال تشدید در جنوب لبنان نبود،‌ هنگامی که ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل منتظر نماند تا هیات‌های نمایندگی آمریکا در رم را ترک کنند و تنش نظامی بی‌سابقه‌ای را علیه روستاهای مرزی از جمله صدور دستور تخلیه رسمی از طریق شبکه های اجتماعی برای شهر المنصوری و مناطق اطراف آن در منطقه صور، آغاز کرد.

«طانیوس صبری الحاج» تحلیلگر سیاسی معتقد است که دور هفتم مذاکرات بین رژیم صهیونیستی و دولت لبنان در رم، هیچ نتیجه‌ای نداشت و ثابت کرد که اسرائیل استراتژی آشکاری بر اساس «مذاکره زیر آتش» را دنبال می‌کند تا دیپلماسی را از هرگونه محتوای واقعی تهی کند.

وی در گفت وگو با ارم نیوز تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو از قدرت‌نمایی در جنوب لبنان و سرسختی در رم برای خدمت به محاسبات سیاسی و انتخاباتی داخلی خود در آستانه انتخابات کنست که قرار است اکتبر آینده برگزار شود، سوء استفاده می کند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: نتانیاهو می‌خواهد نشان دهد که آزادی عمل نظامی رژیم اسرائیل هرگز توسط مذاکرات محدود نشده است.

الحاج اشاره کرد که این شکاف به دلیل تناقض اساسی بین پافشاری لبنان بر حاکمیت کامل و رد هرگونه استقرار امنیتی رژیم اسرائیل و اصرار اسرائیل بر مرتبط کردن هرگونه عقب‌نشینی با برچیدن کامل زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله، همچنان غیرقابل پر شدن خواهد بود و این درخواست اخیر با مخالفت قاطع رهبران حزب‌الله روبرو می‌شود که مذاکرات مستقیم را مجموعه‌ای از امتیازدهی توصیف می‌کنند.

وی افزود: بی اثر بودن این فعالیت سیاسی، در افکار عمومی منعکس شده است زیرا اکنون ادامه عملیات تخریب، بمباران و از بین بردن تاسیسات شهری در جنوب لبنان توسط رژیم اسرائیل را به عنوان اثبات قطعی شکست حمایت بین‌المللی و ناتوانی واشنگتن در وادار کردن تل آویو به رعایت توافق چارچوب می‌بیند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهارداشت: باید توجه داشت که پایان مذاکرات رم بدون هیچ پیشرفتی، امکان توقف جنگ از طریق مذاکرات مستقیم را از بین برده است و با پافشاری کابینه اسرائیل بر اولویت دادن به ملاحظات امنیتی و انتخاباتی بر روند سیاسی، وضعیت لبنان همچنان در معرض یک رویارویی تمام عیار است و فرمول‌های پیشنهادی کاهش تنش را به آتش‌بس‌های موقت و ناپایدار صِرف تبدیل می‌کند و در انتظار یک انفجار تمام عیار است.

دور هفتم مذاکرات غیرمستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در شهر رم ایتالیا پایان یافت.

مذاکرات یادشده با میانجیگری آمریکا و با هدف بررسی برخی پرونده‌های مورد اختلاف میان دو طرف برگزار شد و جزئیاتی از نتایج آن تاکنون به‌صورت رسمی منتشر نشده است.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، اسرائیل
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