یونیسف: ۳۰۰ کودک طی ۳۰۰ روز آتش بس در غزه به شهادت رسیده اند

جوان آنلاین: یونیسف روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که صدها کودک دیگر در غزه زخمی شده‌اند که حال بسیاری از آنها وخیم است. این آژانس از طرف‌های درگیر در طرح صلح پیشنهادی به رهبری آمریکا خواست تا به تعهدات خود عمل کنند.

ادوارد بیگبدر مدیر منطقه‌ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: آتش‌بسی که به طور متوسط هر روز یک کودک را به کام مرگ می‌کشد، برای کودکان ناامیدکننده است. کودکان در غزه هنوز منتظر پایان خشونتی هستند که به آنها وعده داده شده بود.

این آژانس اعلام کرد که خانواده‌ها اکنون در حدود یک سوم مساحت غزه حضور دارند و در میان ساختمان‌های ویران شده، آوار و زباله‌های پاکسازی نشده پناه گرفته‌اند.

یونیسف ادامه داد که کودکان همچنان با سوءتغذیه حاد، بیماری، آب ناسالم و بهداشت آسیب‌دیده مواجه هستند، در حالی که کمبود دستگاه‌های انکوباتور باعث شده است که برخی از نوزادان نارس از دستگاه‌های مشترک استفاده کنند.

به گفته مقامات سلامتی غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه این منطقه منجر به شهادت بیش از ۷۳ هزار و ۳۰۰ فلسطینی شده است.

یونیسف افزود: بیش از ۵۸ هزار کودک یک یا هر دو والدین خود را از دست داده‌اند، در حالی که بیش از یک میلیون کودک به حمایت و پشتیبانی روانی-اجتماعی نیاز دارند.

این آژانس پیش از این تخمین زده بود که حدود ۱۷ هزار کودک بدون همراه یا از خانواده‌های خود جدا شده‌اند که یکی از بزرگترین بحران‌های حمایت از کودکان در تمام جهان است. بسیاری از خانواده‌ها در غزه با آوارگی مکرر، از دست دادن درآمد و دسترسی محدود به مراقبت‌های سلامتی، آموزش و حمایت زندگی می‌کنند.