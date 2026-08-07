کد خبر: 1372901
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

یونیسف: ۳۰۰ کودک طی ۳۰۰ روز آتش بس در غزه به شهادت رسیده اند

یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که در طول ۳۰۰ روز آتش بس تقریبا هر روز یک کودک در غزه (۳۰۰ کودک) به شهادت رسیده است.

جوان آنلاین: یونیسف روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که صدها کودک دیگر در غزه زخمی شده‌اند که حال بسیاری از آنها وخیم است. این آژانس از طرف‌های درگیر در طرح صلح پیشنهادی به رهبری آمریکا خواست تا به تعهدات خود عمل کنند.

ادوارد بیگبدر مدیر منطقه‌ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: آتش‌بسی که به طور متوسط هر روز یک کودک را به کام مرگ می‌کشد، برای کودکان ناامیدکننده است. کودکان در غزه هنوز منتظر پایان خشونتی هستند که به آنها وعده داده شده بود.

این آژانس اعلام کرد که خانواده‌ها اکنون در حدود یک سوم مساحت غزه حضور دارند و در میان ساختمان‌های ویران شده، آوار و زباله‌های پاکسازی نشده پناه گرفته‌اند.

یونیسف ادامه داد که کودکان همچنان با سوءتغذیه حاد، بیماری، آب ناسالم و بهداشت آسیب‌دیده مواجه هستند، در حالی که کمبود دستگاه‌های انکوباتور باعث شده است که برخی از نوزادان نارس از دستگاه‌های مشترک استفاده کنند.

به گفته مقامات سلامتی غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه این منطقه منجر به شهادت بیش از ۷۳ هزار و ۳۰۰ فلسطینی شده است.

یونیسف افزود: بیش از ۵۸ هزار کودک یک یا هر دو والدین خود را از دست داده‌اند، در حالی که بیش از یک میلیون کودک به حمایت و پشتیبانی روانی-اجتماعی نیاز دارند.

این آژانس پیش از این تخمین زده بود که حدود ۱۷ هزار کودک بدون همراه یا از خانواده‌های خود جدا شده‌اند که یکی از بزرگترین بحران‌های حمایت از کودکان در تمام جهان است. بسیاری از خانواده‌ها در غزه با آوارگی مکرر، از دست دادن درآمد و دسترسی محدود به مراقبت‌های سلامتی، آموزش و حمایت زندگی می‌کنند.

برچسب ها: یونیسف ، غزه ، جنگ غزه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

فوتبال و آن «بالا»!

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

وزیر صمت عازم پاکستان شد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

خروج بازار اوراق امریکا از فرمان فدرال رزرو

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

توطئه علیه دولت اسپانیا؟! 

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار