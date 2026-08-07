سندرز: ترامپ فاسد، آمریکا را وارد یک جنگ فاجعه بار کرده است

جوان آنلاین: برنی سندرز در مصاحبه با شبکه آمریکایی «ام اس نو» افزود: دونالد ترامپ خطرناک‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا و یک اقتدارگر است.

وی ادامه داد: ترامپ کسی است که قدرت را به ابزار چپاول و ثروت‌اندوزی تبدیل کرده است. او فاسد است و آمریکا را وارد یک جنگ فاجعه‌بار کرده است. وظیفه من به‌ عنوان یک سناتور این است که با همه توان در برابر این سیاست‌های ویرانگر بایستم و با آن‌ها مبارزه کنم.

سندرز یکی بزرگ ترین و موثرترین منتقدان سیاست های ترامپ در آمریکا است.

وی تاکنون در زمینه های مختلف از سیاست های ترامپ انتقاد کرده است.

این سناتور دموکرات آمریکایی پیشتر در پیامی با محکوم کردن از سرگیری حملات تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده بود: به جنگ علیه ایران پایان دهید.

سندرز در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: از سرگیری جنگ بدون دلیل و اشتباه ترامپ علیه ایران، آمریکا را قوی‌تر نخواهد کرد.

وی افزود: این جنگ جان افراد بیشتری را خواهد گرفت و پول مالیات‌دهندگان بیشتری را هدر خواهد داد.