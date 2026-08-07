کد خبر: 1372870
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تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵
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کاظمی: رسانه خاستگاه اعتمادسازی است

کاظمی وزیر آموزش و پرورش، پیامی به مناسبت روز خبرنگار، گفت: رسانه، خاستگاه اعتمادسازی است و آینده هر ملتی، در گرو هم‌افزایی دو نهاد رسانه و مدرسه با محوریت معلم است.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش به مناسبت روز خبرنگار پیامی را صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»

توسعه و پیشرفت ایران عزیز، پیش از آنکه در عرصه اقتصاد، صنعت، سیاست و دیگر ساحت‌های حکمرانی کشور محقق شود، در کلاس‌های درس و در جان نسل نو شکل می‌گیرد.

مدرسه، نقطه آغاز توسعه، تحول، تمدن‌سازی و کانون پرورش سرمایه انسانی کشور است؛ اما مدارس، زمانی می‌توانند رسالت تاریخی خود را به شایستگی ایفا کنند که در کنار خود، رسانه‌ای مسئول، آگاه، حقیقت‌جو و امیدآفرین، روایتگر صادق این مسیر باشد.

اگر مدرسه، خاستگاه انسان‌سازی است، رسانه، خاستگاه اعتمادسازی است و آینده هر ملتی، در گرو هم‌افزایی این دو نهاد تمدن‌ساز و با محوریت معلم رقم می‌خورد؛ چرا که هیچ روایتی از مدرسه، بدون روایت منزلت معلم، کامل نیست و هیچ سرمایه‌گذاری برای آینده، ارزشمندتر از بازنمایی صادقانه مجاهدت های معلمان نخواهد بود.

هفدهم مرداد، روز خبرنگار و روز بزرگداشت رسالتی است که با حقیقت، اخلاق، آگاهی و مسئولیت اجتماعی معنا می‌یابد. این روز، روز تجلیل از انسان‌های فرهیخته‌ای است که قلم را امانت، خبر را حق مردم و آگاهی را زیربنای پیشرفت جامعه می‌دانند و با صداقت، انصاف، شجاعت و تعهد حرفه‌ای، از سرمایه گرانسنگ اعتماد عمومی پاسداری می‌کنند.

امروز که جامعه بیش از هر زمان دیگر با انبوه اطلاعات، رقابت روایت‌ها و پیچیدگی‌های عرصه ارتباطات روبه‌رو است، مسئولیت خبرنگاران سنگین‌تر از هر زمان دیگری است.

خبرنگاران، صرفاً راوی رویدادها نیستند؛ آنان معمار فهم عمومی، پاسدار حقیقت، تقویت‌کننده همبستگی ملی و یکی از ارکان شکل‌گیری سرمایه اجتماعی هستند.

هر خبر مسئولانه، هر نقد منصفانه، هر تحلیل عالمانه و هر روایت صادقانه، گامی در مسیر استقرار عقلانیت، گفت‌وگوی اجتماعی و امید به آینده است.

در این میان، خبرنگاران حوزه تعلیم و تربیت، رسالتی ممتاز و آینده‌ساز بر عهده دارند. آنان روایتگران بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی و تربیتی کشورو صدای معلمانی هستند که بی‌هیاهو آینده را می‌سازند، زبان گویای میلیون‌ها دانش‌آموزی‌ هستند که فردای ایران را رقم خواهند زد و منعکس کننده دغدغه‌های خانواده‌هایی هستند که آموزش و پرورش را مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت فرزندان خویش می‌دانند.

بی‌شک رسانه‌ای که مدرسه را درست بشناسد، منصفانه نقد کند، صادقانه روایت نماید و امید را در کنار واقعیت بازتاب دهد، در حقیقت در ساختن آینده ایران سهیم است؛ زیرا مدرسه، محل انتقال دانش نیست، خاستگاه شکل‌گیری هویت، اخلاق، مسئولیت‌پذیری، سرمایه انسانی و اقتدار ملی است.

وزارت آموزش‌وپرورش، اصحاب رسانه را نه صرفاً مخاطب خود، بلکه همکاران فکری، شرکای اجتماعی و همراهان راهبردی تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت نظام آموزشی می‌داند و بر این باور است که هیچ تحول پایدار و هیچ پیشرفت ماندگاری، بدون حضور رسانه‌های حرفه‌ای، مسئول، آزاداندیش و متعهد به منافع ملی، به ثمر نخواهد نشست.

اینجانب، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدمحمود صارمی و همه شهدای عرصه رسانه، به‌ویژه شهدای رسانه در دفاع از عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، گزارشگران، دبیران سرویس اجتماعی، سردبیران، مدیران رسانه و فعالان پرتلاش عرصه اطلاع‌رسانی، به‌ویژه خبرنگاران حوزه تعلیم و تربیت، صمیمانه تبریک می گویم و از تلاش‌های صادقانه، مسئولانه و اثرگذار آنان در تبیین واقعیت‌ها، انعکاس دستاوردها، بازتاب مطالبات فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها و همراهی دلسوزانه با بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی و تربیتی کشور، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امید آن دارم که به فضل الهی، قلم‌های شما همواره امانتدار حق و حقیقت، اندیشه‌هایتان روشنگر افکار عمومی، حضورتان مایه امید و انسجام ملی و تلاش‌های ارزشمندتان پشتوانه‌ای برای اعتلای فرهنگ، تعالی نظام تعلیم و تربیت، تقویت سرمایه اجتماعی و سربلندی ایران عزیز اسلامی باشد.

برچسب ها: کاظمی ، وزارت آموزش و پرورش ، خبرنگار
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