منابع خبری امروز (پنجشنبه) از حمله نیرو‌های مسلح یمن به مزدوران سعودی و کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها خبر دادند.

جوان آنلاین: رسانه‌های یمنی از هدف قرار گرفتن دو اردوگاه متعلق به نیرو‌های مزدور سعودی توسط حوثی‌ها در مأرب و حضرموت خبر دادند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد در حمله نیرو‌های مسلح یمن به مواضع مزدوران وابسته به عربستان در استان‌های مأرب و حضرموت دست‌کم ۳۰ نفر کشته و شماری زخمی شده‌اند.

شبکه خبری المسیره نیز گزارش داد «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرده که به زودی بیانیه مهمی را در خصوص یک عملیات نظامی گسترده و ویژه صادر خواهد کرد.

طبق این گزارش، بیانیه سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن احتمالا درباره عملیاتی باشد که طی آن مواضع نظامی مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت هدف حملات انصار الله قرار گرفت.